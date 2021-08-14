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Как перерабатывают пластиковые бутылки

«Изготовлено из переработанного пластика». Такие надписи встречаются на самых различных изделиях — канистрах, расческах, даже детских игрушках. В цивилизованном мире технологии переработки пластика уже шагнули далеко, они позволяют перерабатывать пластиковые бутылки ПЭТ… в точно такие же пластиковые бутылки.

На сегодняшний день в России существует всего один завод, работающий по технологии bottle-to-bottle. Давайте посмотрим, как устроено это производство.

Как перерабатывают пластиковые бутылки


Завод «Пларус» был открыт в 2007 году на окраине подмосковного Солнечногорска.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Сегодня тут перерабатывают 1800—2500 тонн пластиковых бутылок в месяц. На входе — грязные использованные бутылки, на выходе — чистое сырье для производства новых.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Сбор сырья производится по сортировочным станциям и полигонам бытовых отходов.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

В России не привыкли к тому, что мусор может стоит денег, да и раздельный его сбор не развит (доля «разделки» у завода — не более 1%). Часть бутылок завод закупает у фитнес-клубов и отелей, но и это погоды не делает. Главный источник сырья — обычные свалки со всей страны (везут даже с Урала), где мусор сортируют вручную, выделяют из него бутылки, после чего пакуют и продают заводу. 300-килограммовые кипы грязных прессованных бутылок привозят на территорию завода, где они ждут своего часа.



Первый цех занят отбором и сортировкой бутылок. Все оборудование предприятия европейское, от лидеров отрасли переработки ТБО — BRT Recycling Technologie GmbH (Германия), TOMRA Systems ASA (Германия), RTT Steinert GmbH (Германия), BOA (Голландия), SOREMA (Италия), BUHLER AG (Швейцария).

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Кипы загружаются в бункеры сортировочных линий, после чего происходит их распаковка и сортировка.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

По большому счету, завод мог бы работать автоматически, но в российских реалиях это невозможно. Автоматические линии умеют различать и раскладывать бутылки по цветам, но как в Европе, где пластик поступает в переработку в чистом виде, у нас это не работает — в связи с очень сильной загрязненностью исходного сырья необходима помощь человека, и не одного.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Несколько бригад рабочих вручную сортируют бутылки, срезают этикетки, выкидывают затесавшийся мусор и тару, которая не может быть переработана, например, целиком затянутую в термоусадочный пластик, с посторонними предметами внутри или нестандартного цвета. Для переработки подходят только голубые, коричневые, бесцветные и зеленые бутылки. Последние, к слову, пользуются наименьшей популярностью у заказчиков.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Отсортированные по цветам бутылки вновь прессуются в кипы и перевозятся на улицу — на склад, где ожидают попадания во второй цех.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

В следующем цеху все начинается с распаковки «отсортированных» кип…

Как перерабатывают пластиковые бутылки

…после чего бутылки отправляются на мойку.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Здесь тара «стирается» сначала в холодной воде, потом в горячей, потом в щелочном растворе и специальном моющем средстве.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Бутылка отмывается снаружи, растворяется клей, которым была приклеена этикетка. После серии моек — очередной пост ручной сортировки и магнитная металлосепарация.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Следующий этап — дробление. Бутылки измельчаются вместе с пробками, после чего получившиеся хлопья снова проходят процедуру тщательной очистки. В специальном барабане, заполненном жидкостью, происходит отделение бутылочного пластика от пробочного. Плотность у них разная, и хлопья от пробок всплывают на поверхность.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Бутылочные хлопья проходят процедуру финальной индуктивной металлосепрации, после чего специальный компьютерный станок отбирает бракованные флексы другого цвета.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Затем часть продукции упаковывают в 2-метровые мягкие контейнеры, так называемые Big-Bag. Флекс — прекрасное сырье для изготовления различных хозтоваров, стройматериалов и даже… флисовой ткани!

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Перед запуском в дальнейшее производство берется проба полученных хлопьев, которая отправляется в химическую лабораторию для различных тестов.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

После этого хлопья пневмотанспортом подаются в третий цех — на линии экструзии и гранулирования. Процесс полностью автоматизирован.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Процесс в третьем цеху состоит из нескольких этапов. Во первых, повторное металлоотделение, потом предварительный разогрев, удаление ацетальдегида и других вредных примесей, фильтрация. Сначала хлопья режутся в измельчителе, после чего флекс плавится при температуре 280 градусов Цельсия.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Специальная через фильеру выдавливает из расплавленного и очищенного пластика тонкие нити (стренги), которые осушаются и режутся на гранулы.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Аморфный гранулят транспортируется на кристаллизацию и далее поступает в реактор.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

После 16-ти часовой поликонденсации в реакторе, под воздействием азота и высокой температуры аморфный гранулят превращается в финальное сырье — высоковязкий ПЭТ-гранулят для производства ПЭТ-бутылок.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Каждая партия продукции повторно контролируется — полученные гранулы внимательно изучаются специалистами.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Готовый продукт упаковывают в большие мешки, после чего отправляют заказчикам.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Как перерабатывают пластиковые бутылки

Гранулят одобрен для использования в упаковке для пищевых продуктов согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области». Бутылки из него получаются точно такие же прозрачные и чистые, как и из обычного гранулята, полученного химическим путем.

Как перерабатывают пластиковые бутылки

В год завод, на котором работает 150 человек, может выпускать до 10 тысяч тонн готовой продукции, но текущий объем меньше. Причина — нехватка исходного сырья… Именно поэтому одним из организаторов туров на завод «Пларус» является организация… GreenPeace. Экологи приветствуют раздельный сбор мусора и переработку пластика — этот процесс в три раза меньше вредит планете, чем обычное производство пластика. Серьезный повод задуматься!

Как перерабатывают пластиковые бутылки

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