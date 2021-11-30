Как быстро отмыть решётку газовой плиты

До решеток на газовой плите обычно не доходят руки и я это занятие частенько оставляю «на потом». «Тянуть больше некуда!» — решила я, и быстро набрала маму по телефону. На мой вопрос: как отмыть решетку газовой плиты — мама улыбнулась (слышно по голосу), а затем начала делиться своими проверенными временем лайфхаками.



Сегодня мы поделимся 4 простыми способами, как избавить решетку газовой плиты от жира и нагара без дорогостоящей химии.Всем хозяюшкам на заметку!



КАК ОТМЫТЬ РЕШЕТКУ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ

Прокаливание огнем

Горчица и уксус

Уксус и вода

Сода и вода

Для начала нужно определить из какого материала выполнена решетка газовой плиты: чугун, эмаль или сталь. В зависимости от этого есть и свои тонкости при уборке.К примеру, чугунные решетки — прочные и долговечные, но привередливые. Мыть водой, соскабливать жир ножом и щетками, поливать сильнодействующими абразивные вещества такие решетки нельзя. Один из лучших методов для очистки — прокаливание огнем.Суть метода уже звучит в самом названии. Решетку нужно снять, а затем подержать ее прямо над газовыми конфорками. Также можно использовать для этих целей газовую горелку. Второй вариант может быть применим и на улице.При нагревании и обгорании жир и грязь с решетки могут неприятно пахнуть.Поэтому лучше делать эту процедуры с октытыми окнами и включенной вытяжкой, либо же на улице.В процессе нагревания периодически поворачивай решетку. Держи ее над огнем, пока жир и нагар сами не отваляться кусочками. После этого просто струси в мусорку остатки нагара губкой. Если это не чугунная решетка, то можно и щеткой пройтись потом по ней, а затем и влажной тряпкой. Но это только в том случае, если ты обладатель стальной решетки.Эмалированные решетки не боятся воды, как чугунные, да и выглядят они попривлекательнее. Однако грубые манипуляции проводить с ними не стоит.Хорошо, что существует такой способ, который облегчает эту неприятную процедуру! Не придется ничего тереть железным ершиком и терять много времени. Нужно всего лишь поместить грязные решетки газовой плиты в пакеты и побрызгать на них этим раствором, а затем завязать пакеты.Для раствора бери: 3 ложки порошка горчицы, 3 ложки уксуса и 1 ложку средства для мытья посуды. Хорошенько всё перемешай, добавь воды, чтобы разбавить раствор, а затем залей эту смесь в пакет к решетке. Оставь так на 2-3 часа, а затем смой грязь и накепь с помощью мочалки.Более щадящий, но не менее эффективный способ — это использовать раствор уксуса с водой. Пропорции: один к одному. Натри этим раствором решетку и оставь на ночь, а утром просто сполосни и высуши решетку.Самые неприхотливые решетки — стальные, так что мыть их можно любым из вышеописанных способов. Также подойдет и раствор с содой.В удобной емкости смешай соду с водой. Оптимальное соотношение ингредиентов 2:1. Нанеси средство на решетку и оставь так на час. Опусти губку в раствор уксуса и также пройдись по прутьям решетки. Оставь на полчаса, а затем смой грязь водой.