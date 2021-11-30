Как отличить качественное оливковое масло от подделки

Оливковое масло с античных времен считается даром богов, лекарством, подаренным людям самой природой. Но вся польза сходит на нет, если продукт некачественный. Что ж, в этой статье мы расскажем, как определить качество оливкового масла и не ошибиться с выбором.







КАЧЕСТВО ОЛИВКОВОГО МАСЛА

На что стоит обратить внимание перед покупкой

Проверяем масло в домашних условиях

Неспроста жители Средиземноморья, регулярно употребляющие в пищу оливковое масло, сохраняют молодость, красоту и здоровье на долгие годы. Лучшее оливковое масло — первого холодного отжима (Extra Virgin). Это нерафинированное оливковое масло, которое не подвергалось никакой термической обработке. Оно сохраняет максимум полезных веществ. В основном перед разливом масло фильтруют, но выше ценится нефильтрованное масло.Что касается рафинированного оливкового масла, то его используют для жарки. Это масло имеет высокую термическую стабильность, поэтому подходит для обжаривания, тушения, запекания. В отличие от многих растительных масел оливковое масло не разлагается при нагревании до 220 градусов и может использоваться повторно.К сожалению, недорогие оливковые масла с полок наших супермаркетов зачастую являются низкокачественными. Как же определить, что продукт хороший?Прежде всего, следует понимать, что качественное оливковое масло не может быть дешевым.Дело в том, что сбор оливок — трудоемкий процесс. Их собирают зимой, обычно вручную. Одно дерево производит около 8 кг оливок, а для производства 1 л масла нужно 5 кг оливок.Перед покупкой внимательно изучи этикетку. Должна быть указана кислотность масла (не более 0,8 % для Extra Virgin и 1,5 % для рафинированного).Также проверь, указаны ли страна-производитель, место и дата разлива, координаты фирмы-импортера. Если на этикетке указана только область производства или разлива, то лучше не покупать такой продукт. Также стоит избегать масла, разлитого в стране, где оливковые деревья не растут.Бутылка, в которой хранится оливковое масло Extra Virgin, должна быть из стекла темного цвета. Именно такая тара не позволяет лучам солнца и посторонним запахам влиять на качество содержимого.Один из самых простых способов определить качество оливкового масла в домашних условиях — поставить его в холодильник. Чистый продукт начнет замерзать, станет густым, в нём появятся хлопья и осадок. В то время как масло плохого качества останется жидким. Кстати, на вкусовые качества проверка холодом никак не повлияет. Всё вернется к норме, как только масло нагреется до комнатной температуры.Еще один способ проверить продукт: капнуть немного на руку и растереть. Если масло хорошо впитывается кожей, значит, оно высокого качества.Качество оливкового масла можно определить, добавив немного в готовое горячее блюдо. Свежее и качественное масло будет пахнуть оливками или свежескошенной травой, а вот аромат прогорклого масла будет неприятным.Есть и более экстремальный способ проверки качества масла. Нужно взять кусочек ткани, смочить его в масле оливы и поджечь. Если пламя начинает трещать и дымиться, то такой продукт лучше не употреблять. Качественное оливковое масло будет гореть равномерно и тихо.Кстати, существует миф, что цвет оливкового масла является показателем его качества. Но это вовсе не так. Оттенок может быть как золотистым, так и зеленоватым. Всё дело в разных сортах оливковых деревьев. Поэтому масла могут отличаться по цвету, вкусу, аромату.Также не забывай, что оливковое масло Extra Virgin необходимо хранить в закрытой посуде при комнатной температуре, вдали от источников тепла и солнечных лучей. После открытия бутылки содержимое рекомендуется употребить как можно скорее, лучше в течение одного месяца.Если после открытия бутылки с маслом оливы прошло более месяца и масло хранилось правильно, оно теряет часть своих полезных свойств и приобретает качества подсолнечного. На нём можно жарить, делать заправки для горячих блюд.