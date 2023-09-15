Двухэтапная обработка почвы в начале осени

Какие бы качественные и дорогие семена не использовались для выращивания на огороде, получить богатый урожай не получится без плодородной и здоровой почвы.

Важно понимать, что за лето земля отдала огромное количество питательных веществ культурам, которые на ней росли. После сбора урожая истощенная почва нуждается в особом уходе. Такой уход даст земле огромное количество питательных веществ и поможет избавиться от бактерий и грибков, которые в ней поселились.

Для получения отличных результатов следует использовать два удобрения для обработки почвы. Для приготовления первого удобрения в ведро объемом 10 л насыпьте 3 стакана древесной золы.







Чтобы перевести питательные вещества, содержащиеся в золе, в активную форму, добавьте к ней 500 мл 9% раствора уксуса. Залейте золу 10 л воды, хорошо перемешайте удобрение и оставьте настаиваться на час. Чтобы повысить эффективность удобрения, добавьте в ведро 1 стакан препарата, содержащего гуминовые кислоты.







Еще один необходимый компонент удобрения — 1 ст л молотой куркумы, которая содержит большое количество питательных веществ, а также является природным инсектицидом и фунгицидом.







Прежде чем поливать участок удобрением с золой, почву следует обработать смесью горчичного порошка и табачной пыли, взятыми в равном соотношении.







Все что нужно чтобы обеззаразить почву — просто рассыпать смесь порошков по участку.

Для полива участка 1 стакан концентрированного удобрения разводится в 10 л воды. Использовать удобрение с золой рекомендуется 2 раза подряд, второй — после того как почва полностью просохнет.



