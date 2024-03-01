И смех и грех: брачные объявления XIX – начала ХХ вв., или Как холостяки искали себе пару и решали ф

29 сентября 1650 г. в Лондоне появилось первое в мире брачное агентство, а в 1695 г. в сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» появились первые брачные объявления. Название сборника не имеет отношения к теме только на первый взгляд: на тот момент свахи и другие брачные посредники выступали скорее в роли координаторов слияния капиталов, помогающих заключать взаимовыгодные сделки.











Удачная женитьба или замужество часто являлись лишь средством приумножить состояние или спастись от разорения. Поэтому в первых брачных объявлениях обязательно предоставлялись сведения о размерах доходов и приданого. «Джентльмен 30 лет от роду, объявляющий, что он обладает значительным состоянием, желает жениться на молодой даме с состоянием приблизительно в 3 000 фунтов и готов заключить на этот счет соответствующий контракт»; «Молодой человек 25 лет, имеющий прибыльное дело, которому отец готов выделить 1 000 фунтов, охотно вступил бы в брак, соответствующий его положению. Родители воспитали его в вере, и он отличается трезвым поведением», – гласили одни из первых брачных объявлений в сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю».







Свадебные фотографии к. XIX – н. ХХ вв.







Впрочем, не только состоятельные джентльмены позволяли себе давать объявления о поиске богатых невест. Обедневшие военные в российских газетах конца XIX – начала ХХ вв. без стеснения заявляли: «Унтер-офицер желал бы сочетаться брачными узами с девицей, имеющей свой капитал. Свадьба на счёт невесты»; «Если бы я был богат: взял бы только бедную девушку в жены; но я бедный, интел. с высш. образов., агроном-техник, поляк, 35 лет, предлагаю себя в мужья только богатой девушке, (не менее 100 000 р. капит.). Согласившаяся не пожалеет никогда сделанного выбора; анонимам не отвечу».







Брачные объявления к. XIX – н. ХХ вв.







Мужчины мастерски рекламировали свои достоинства: «Я надумал жениться, но не знаю на ком. Меня все любят, я не богат, но я красив; мне 25 лет, роста выше среднего, характер мягкий. Кто богат, красив и не старше 19-ти лет, тех прошу откликнуться желательно было бы единствен. дочь родителей, согласен войти в дом и жить вместе с родителями. Прошу не стесняться, дело – серьезно». О недостатках тоже заявляли прямо: «Имею хорошее состояние, 30 лет, блондин, пью запоем, желаю сочетаться браком с особой, которая старалась бы избавить меня от этой болезни»; «Я беден и уродлив. Ищу полнейшего контраста. Женщина откликнись. Цель брак».







Некоторые дельцы откровенно предлагали взаимовыгодную сделку: «Жену, компаньонку с капиталом в 5 тысяч, ищет солидный господин 35 лет, открывающий столовую. Дело обещает громадный успех»; «Дряхлый холостяк, престарелый барон, знатнейшей фамилии, средств к жизни не имеет, желает путем брака передать баронский титул даме, девице; происхождение и вероисповедание безразлично; нужен капитал 5-6 тысяч. Может усыновить, удочерить».







Объявления французского брачного агентства







В немецких изданиях XIX в. тоже публиковали подобные объявления: «Еврей, 30 лет, желает жениться на представительнице крупного берлинского производства блузок и платья»; «Помещик, 40 лет, еванг. вероисповедания, ищет знакомства с дамой состоятельной, в особенности если она помещица».







Иногда коммерческие предложения мужчин скрывались под романтическим флером: «Представительный, серьезный, интеллигент, 29 лет, не потерявший веру в идеальную любовь (неудачный брак), ищет брака с молодой девушкой, хотя бы имевшей ошибку в прошлом, но с солидным капиталом, для расширения своего дела, в котором хочет найти забвение».







Свадебные фотографии к. XIX – н. ХХ вв.







Женщины не отставали от мужчин в откровенности: «Красивая, с русалочьими глазами, вся сотканная из нервов и оригинальности, зовет на праздник жизни интеллигентного, очень богатого господина, способного на сильное яркое чувство; цель – брак»; «20-ти лет, образованная барышня ищет мужа миллионера, непременно пожилого, во избежание неверности»; «Кто женится на девушке, имеющей в прошлом «грех», хотя и невольный? Миловидна, образована, молода, средств не имею, живу своим трудом»; «Очень интересная барышня (блондинка, с темными глазами) со средствами; желает выйти замуж. Только за обладающего хотя бы одним, но очень крупным достоинством»; «За миллионера немедленно желает выйти замуж очень красивая брюнетка, без прошлого и без приданого».







Свадебные фотографии к. XIX – н. ХХ вв.







Чтобы выйти замуж, девушкам иногда приходилось обращаться за помощью в брачные агентства



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