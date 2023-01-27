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Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Оригинальный абажур, сделанный своими руками, способен добавить в обстановку комнаты «изюминку».

Преимуществом самостоятельного изготовления абажура является то, что для работы можно выбрать материалы и ткани, которые идеально вписываются в интерьер помещения. Для изготовления дизайнерских абажуров можно использовать разные виды рукоделия. Добавить в интерьер уют и тепло поможет вязаный абажур. Украсить комнату в бохо стиле можно с помощью абажура, выполненного в технике макраме. Показать ваш индивидуальный стиль поможет абажур из стеклянных бутылок. Самый простой вариант — сделать абажур из ткани, используя основу от уже имеющейся лампы или торшера. Добавьте бусины, бахрому или кружево и обычный бытовой предмет заиграет новыми красками.
Ищите вдохновение на создание абажура своими руками? Тогда эта большая подборка для вас.

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками



Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками



Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками



Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками



Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками


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