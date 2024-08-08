10 классических тенденций моды из прошлого, которые кажутся сегодня совершенно безумными

Модные странности со всего мира.
Люди всегда делали странные вещи в погоне за красотой. У прошлых поколений были собственные идеи о том, как нужно выглядеть хорошо, поэтому некоторые из былых тенденций моды сегодня бы казались, мягко говоря, странными.
1. Приклеенные сросшиеся брови
Модная тенденция: приклеенные сросшиеся брови.
В Древней Греции не было ничего более непривлекательного, чем женщина с двумя четко разделенными бровями. Изысканной и красивой считалась женщина с одной сплошной черной и «пышной, как гусеница» линией волос через всю переносицу. По мнению древних греков, «монобровь» была самой сексуальной изюминкой женщины. Поэтому модницы втирали черный порошок в пространство между бровями , чтобы сделать волоски, растущие там, как можно более выделяющимися. Если девушка «не повезло» родиться без волос на переносице, то она втирала черную сажу между бровями. Другие же приклеивали между бровями окрашенные в черный цвет козьи волосы.
2. Каблуки высотой 0,6 метра
Модная тенденция: каблуки высотой 0,6 метра.
В средние века Флоренция была столицей моды мира. Неудивительно, что дамы в этом городе готовы были пойти на все, чтобы выглядеть хорошо. Одним из «писков моды» считались чопины – женские туфли на огромной платформе высотой до 0,6 метра. Они стали настолько популярными, что вскоре и мужчины начали носить обувь на высоких платформах. Поскольку ходить на чопинах было невероятно трудно, большинство людей за пределами Флоренции считали, что мода выглядит попросту смешной.
3. Закапывание яда в глаза
Модная тенденция: закапывание яда в глаза.
Паслен является одним из наиболее токсичных растений в мире. Если добавить немного яда из паслена кому-то в напиток, что жертва впадет в кому, а если доза будет побольше, то человек умрет. В Италии эпохи Возрождения женщины же закапывали паслен и белладонну в глаза, чтобы зрачки были расширены, а глаза блестели. Ценой красоты было то, что зрение ухудшалось, сердце начинало биться быстрее, а также был шанс ослепнуть.
4. Гульфик
Модная тенденция: гульфик.
Цивилизации на протяжении всей истории единодушно придерживались единого мнения, что выпуклость на брюках смотрится сексуально. В Англии в течение последних 500 лет практиковали гульфики – мешочки для мужских причиндал на колготах или брюках. К эпохе Генриха VII гульфики приобрели просто комически огромные размеры, ведь все хотели преувеличить свои достоинства.
5. Черные зубы
Модная тенденция: черные зубы.
Еще сто лет назад женщины в Японии, видимо, считали, что кариес – это красиво. Поэтому, если зубы у женщины не выпадали сами по себе, то она красила их в черный цвет. Японские женщины зачерняли зубы так долго, что сегодня уже даже неизвестно, когда и почему они начали это делать. По крайней мере, примерно в 900 г. н.э. девушки уже красили свои зубы в черный цвет. В конце концов, подобная мода сошла на нет, а в 1870 году (т.е. просуществовала эта практика 1000 лет) она была запрещена.
6. Разрезанная щека
Модная тенденция: разрезанная щека.
Ничто так не показывает мужественности, чем кровоточащая рваная рана на щеке. По крайней мере, так считали немцы в конце XIX века, которые делали себе искусственное шрамирование. Школьники регулярно бросали друг другу вызов на дуэль. При этом они надевали фехтовальные маски, которые закрывали глаза и горло, но намеренно оставляли остальную часть лица открытой. Шрамами, полученными на этих дуэлях, очень гордились.
7. Сочетание высокого и низкого каблуков
Модная тенденция: сочетание высокого и низкого каблуков.
Александра Датская была законодателем моды. Женщины по всей стране, да и по всей Европе копировали наряды невесты принца. Если она надевала новое платье или аксессуар, женщины немедленно бросались в магазины, чтобы приобрести такое же. Когда же Александра заболела ревматической лихорадкой и начала хромать, то скопировали и это. Модницы попросту начали надевать обувь, в которой не совпадала высота каблука, чтобы ходить «с той же модной неуклюжестью», как и невеста принца. Вскоре в магазинах начали продавать туфли «Хромота Александры» с одним высоким и другим низким каблуком.
8. Ношение громоотвода на голове
Модная тенденция: ношение громоотвода на голове.
Когда Бенджамин Франклин изобрел громоотвод, он сделал не только выдающееся открытие, но и основал модную тенденцию. По-видимому, женщины в Париже были настолько обеспокоены риском удара молнии каждый раз, когда выходили на улицу, что начали носить шляпки с прикрепленными заземленными металлическими стержнями.
9. Ношение семи рубашек одновременно
Модная тенденция: ношение семи рубашек одновременно.
Культурная революция Мао также изменила и моду. Достойные и респектабельные люди носили костюмы с приподнятыми воротниками (подобные костюму Мао). Другие носили военную форму, чтобы показать свою преданность партии. А некоторые члены молодежных группировок начали одевать одновременно как можно больше рубашек. Они считали, что чем больше рубашек носишь, тем более ты умный. Особенно «умно» это смотрелось летом. А особенно заядлые модники носили эти рубашки с кроссовками без шнурков.
10. Носки с сандалиями
Модная тенденция: носки с сандалиями.
В Древнем Риме была очень необычная мода: римляне надевали носки с сандалиями. При этом вязаные из шерсти носки были до колена, а сандалии с открытым носком.
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