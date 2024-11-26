Пистолет Кимбалла: почему его считают самым мощным в мире

Пистолет Кимбалла создали еще в далеком 1955 году. Он был довольно уникален для того времени. Пистолет являлся самозарядным, он использовал патрон под названием 30 Carbine. Такой патрон сопоставим по энергетической скорости с патроном 44 Magnum. Так почему именно пистолет Кимбалла одно время считался самым лучшим в своей сфере, а не тот же Magnum?
Пистолет Кимбалла / Фото: warfiles.ru
Обычный патрон мог разогнать пулю, которая весит 7,1 грамм до огромной скорости в 607 метров в секунду. В этот момент такая пуля могла вырабатывать энергию в 1.308 Джоулей. Выстрел Magnum разгонял пулю до скорости 432 метра в секунду, но она в то же время весила почти в два раза больше. В момент выстрела вырабатывалась энергия в 2.000 Джоулей.
Почему пистолет Кимбалла приобрел именно такое название? Сам Джон Кимбалл родом из Канады. Родился гениальный инженер в 1926 году. Спустя пять лет его семья целиком переехала в Соединенные Штаты Америки, а именно в Мичиган. Профессиональные эксперты даже сейчас не знают, как он попал в промышленность, связанную с оружием. Сейчас только стал ясен факт того, что Кимбалл в 1954 году активно старался выйти на оружейный рынок посредством подачи патентов. В них было детальное описание всех отдельных частей пистолета. То есть это были описания ствола, спускового крючка и экстратора. Спустя год из таких составных частей появляется полноценный пистолет.
Пистолет Magnum / Фото: en.wikipedia.org
Как отмечают профессиональные специалисты, сам Кимбалл, при создании оружия возможно имел две цели. Первая — это сделать достойную замену Кольту, который на то время уже считался устаревшим вариантом вооружения. Вторая версия, он пытался сделать в Соединенных Штатах Америки рынок оружия, который позволит обновить уже имеющиеся экземпляры. Нужно упомянуть, что в это время у армии Соединенных Штатов Америки шла активная продажа самозарядных карабинов М1. Многие гражданские лица с большой инициативой из брали. В середине 1950-х годов, этот вид оружия вышел на свой пик популярности у американцев. Кимбалл подумал, что предложить покупателям пистолет, который стреляет такими же патронами, это хорошая идея.
Само оружие было выпущено в трех моделях. Первая — это армейская, она имела довольно короткий ствол. Две гражданские модели, одна из них обладала приспособлением, которое позволяло вести активную стрельбу по намеченным целям. Внешний вид пистолета намекал на то, что все его детали были хорошо продуманы.
Патрон являлся практически одной из самых отличительных черт пистолета Кимбалла. Данный патрон не уступал по скорости и энергии 44 Magnum. В давлении патрон Кимбалла даже имел некоторое преимущество. Патрон от Magnum давал примерно 250МПа, а патрон от Кимбалла мог вырабатывать давление до 320МПа.
«Самый мощный пистолет в мире» / Фото: e-news.pro
Первостепенными задачами самого Джона Кимбалла были сложными. Ему нужно было сделать так, чтобы автоматика изобретенного пистолета работала как часы. Также Кимбаллу надо было предусмотреть тот момент, что при таком сильном давлении, стрелок может получить по лицу затвором. Первая задача была успешно решена с помощью свободного затвора.
В роли тормозного механизма выступала самая обычная кольцевая проточка. Как предполагал оружейник, при выстреле давление будет оказываться на латунную гильзу и она частично сможет задержаться в патроннике, до того момента, как только давление упадет до оптимальной нормы.
Усиленная термообработка помогла решить и вторую задачу. Такую обработку сделали в затворной задержке и в деталях. Эти детали принимали на себя основной удар затвора, который открывался в момент выстрела.
Пистолет Кимбалла с возвратными пружинами / Фото: perfectunion.com
Сам пистолет обладал возвратными пружинами. С правой стороны пистолета находился предохранитель. Как только Джон Кимбалл создал оружие, он стал активно вкладываться в рекламную компанию по его продвижению. Пистолет продавался под лозунгами: «самый мощный пистолет в мире». Можно частично считать это правдой, ведь в 1950-х годах достойных аналогов не было.
Чтобы оружие производилось, Кимбалл договорился с собственником предприятия малого размера. Сначала дело пошло отлично, ну а уже потом партнерские отношения развалились. За это время успели сделать 60 пистолетов. Также за время тесного сотрудничества для пистолета успели создать около 200 деталей, из которых можно было сделать оружие. Сам изобретатель не стал падать духом и собрав детали, уехал в Нью-Джерси. Уже здесь он сумел собрать остальные 200 пистолетов.
Стрельба из пистолета / Фото: tincanbandit.blogspot.com
Продать такой пистолет тоже оказалось проблемой. Владельцы последней партии в 200 пистолетов радовались своей покупке недолго. Как они отмечали, сама конструкция плохо выдерживала давление мощного патрона. Также ломалась и затворная задержка, которая грозила тем, что могла попасть в лицо стрелку.
Уже в 1958 году Кимбалл свернул активное создание «самого мощного пистолета в мире». Всего за время его существования было произведено 238 экземпляров.
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