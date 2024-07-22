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Как правильно постирать подушки

Мокрые волосы, пот, грязь, волосы, омертвевшие клетки кожи — всё это остаётся на подушке и никуда не исчезает. Порой не спасает даже наволочка, которая регулярно меняется.
Чтобы вернуть белым подушкам прежнюю ослепительную белоснежность и идеальную чистоту, не нужно ничего придумывать! Просто постирайте её в машинке, но сделайте это правильно.




Возвращение подушке белоснежности



Перед стиркой проверьте рекомендации производителя на ярлыке. Там должно быть указано, можно ли вообще стирать (отбеливать) подушку в машинке и при какой температуре. Также при необходимости можно заменить или добавить наполнитель.



Перед стиркой подушки нужно продезинфицировать. В ёмкость налейте 100 мл перекиси водорода 3 % и добавьте буквально 1 каплю средства для мытья посуды. Данным средством обработайте подушку со всех сторон с помощью распылителя. Оставьте на 5 минут.



Теперь поместите подушки в стиральную машину. Как правило, в стандартный барабан спокойно помещается 2 средние подушки.



Для стирки подушек рекомендуется использовать именно гель, а не порошок. Последний значительно хуже вымывается из ткани/наполнителя и даже может оставить пятна. Стирайте на режиме согласно инструкции на подушке (например, «Синтетика 40 градусов, 800 оборотов»). Непременно выберите функцию «Дополнительное полоскание + отжим» или включите её вручную, когда машинка закончит стирку. После стирки на 800 оборотах подушки остаются влажными. Поэтому их нужно положить на сушилку, расправив наполнитель. Время от времени взбивайте подушку и переворачивайте на другую сторону.



Вот и всё, что нужно знать! Подушки стали идеально чистыми, свежими — как новенькие.



Никаких премудростей, только несколько тонкостей! Постирайте свои подушки в машинке и верните им идеальную чистоту и белоснежность.
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Подушки
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