Подборка самых культовых и узнаваемых автомобилей в кинематографе.
DeLorean DMC-12 1982 . Х/ф «Назад в будущее»
Chrysler Imperial 1966 — х/ф «Зелёный Шершень»
Ferrari GT250 1961 — х/ф «Феррис Бьюллер берёт выходной»
GMC G-15 1983 — х/ф «Команда «А»»
Ferrari Testarossa 1986 — х/ф «Полиция Майами»
Ferrari 308 GTS 1977 — х/ф «Частный детектив Магнум»
1963 Aston Martin DB5 — х/ф «Голдфингер»
Lamborghini Tank 2005 — х/ф «Темный рыцарь»
Ford Mustang 1968 — х/ф «Буллит»
Ford Falcon XB Interceptor 1974 — х/ф «Безумный Макс»
Pontiac Trans Am 1982 — х/ф «Рыцарь дорог»
Ford Grand Torino 1975 — х/ф «Старски и Хатч»
Dodge Charger 1969 — х/ф «Придурки из Хаззарда»
Plymouth Belvedere 1957 — х/ф «Кристина»
Cadillac Miller-Meteor Hearse 1959 — х/ф «Охотники за привидениями»
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Культовые автомобили в кинематографе
Подборка самых культовых и узнаваемых автомобилей в кинематографе.
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