9 самых причудливых галактик во Вселенной

Все мы примерно представляем, как выглядят галактики. Галактика – гравитационно-связанная система из звезд и звездных скоплений, межзвездного газа и пыли, и темной материи. Наша Вселенная состоит из миллиарда галактик, каждая из которых выглядит причудливо и неповторимо.



Водоворот – галактика в созвездии Гончие Псы, которая находится на расстоянии 23 млн световых лет от Земли.









NGC 4038 – галактика в созвездии Ворон.







IDCS 1426. Эта галактика находится на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли.



Световой год – внесистемная единица длины, равная расстоянию, проходимому светом за один год.







MACS J0717. Эта галактика находится на расстоянии 5,4 млрд световых лет в созвездии Возничий.







Скопление галактик MACS J0416, расположенное в созвездии Эридана на расстоянии примерно 4,3 млрд световых лет от Земли







Галактика Боде, расположена в созвездии Большая Медведица на расстоянии приблизительно 11,7 млн световых лет от Земли







M 94 – спиральная галактика в созвездии Гончих Псов.







NGC 5408 – галактика в созвездии Центавр, расстояние до которой 15 млн световых лет.







NGC 6744 – галактика в созвездии Павлин.







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