Огнестрельное оружие, создатели которого пытались обогнать свое время

Самые необычные виды оружия.

1. Пистолет с топором

Хорошая попытка, но такое оружие слишком тяжелое.

2. Утконосый пистолет

Такой пистолет использовался тюремщиками.

3. Стреляющие столовые приборы

Интересно, для какой они ситуации в жизни.

4. Пистолет-коробок

Маленький, но опасный.

5. Пистолет-ручка Браверманна

Опасная штука.

6. «Орган»

Страшное, но, к счастью, непопулярное оружие.

7. Щит-пистолет

Попытка совместить щит и огнестрельное оружие.

8. Пистолет-кастет

Стрелять должно быть было совсем неудобно.

9. Многоствольный пистолет

Для стрельбы без перезарядки.