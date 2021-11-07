Огнестрельное оружие, создатели которого пытались обогнать свое время

Самые необычные виды оружия.
Огнестрельное оружие прошло долгий и тернистый путь развития. Во все времена люди хотели сделать так, чтобы их оружие было достаточно эффективным в разных ситуациях - вести непрерывный огонь по нескольким целям, быть достаточном компактным и удобным. Вот, что получалось у разных конструкторов разных лет.
1. Пистолет с топором
Хорошая попытка, но такое оружие слишком тяжелое.
Вплоть до начала XIX столетия оружейники со всего мира пытались совместить холодное и огнестрельное оружие. Попытки эти были продиктованы тем, что стрельба из огнестрельного оружия была сопряжена с длительным процессом зарядки. Попытки создать гибрид были по большей части неудачными, зато появлялись вот такие занятные образцы.
2. Утконосый пистолет
Такой пистолет использовался тюремщиками.
До появления полуавтоматического и многозарядного оружия стрелки страдали от невозможности сделать выстрелы по нескольким целям без перезарядки. Такой пистолет был сконструирован специально для ведения огня по группе противников. Пользовались им, как правило, курьеры и тюремные охранники.
3. Стреляющие столовые приборы
Интересно, для какой они ситуации в жизни.
Глядя на некоторые образцы оружия, становится совсем непонятно, какая у них была цель, и против кого такое оружие следовало бы направить. Взять хотя бы столовые приборы с пистолетами. Возможно, такие помогали справиться с вороватыми знакомыми, которые выносили серебро из дома после очередного застолья.
4. Пистолет-коробок
Маленький, но опасный.
Очень необычный образец оружия, который создавался в США для самообороны простых граждан. Оружие имеет калибр 22 и заряжается 12 патронами. Легко помещается в кармане, ведь средние его габариты где-то между спичечным коробком и колодой карт.
5. Пистолет-ручка Браверманна
Опасная штука.
В США производится поразительное количество оружия для скрытого ношения. Возможно, именно этим обусловлена такая нервозность местной полиции. Взять хотя бы вот этот пистолет-ручку системы Браверманна, разработанный в 90-х годах прошлого века. От большинства «сородичей» модель отличается тем, что ее конструкция действительно может принимать форму пистолета, что значительно облегчает ведение огня.
6. «Орган»
Страшное, но, к счастью, непопулярное оружие.
Пушка-орган – это еще одна ранняя попытка создать огнестрельное оружие, способное вести эффективный огонь сразу по нескольким целям. Применялись «органы» в 14 - 15 веках. У данного вида оружия калибр был намного меньше, чем у пушки, однако больше, чем у пистолетов и ружей, что легко позволяло ему справляться даже с защищенными целями.
7. Щит-пистолет
Попытка совместить щит и огнестрельное оружие.
Пока одни оружейники пытались совмещать оружие ближнего боя с огнестрельным, другие старались оборудовать пистолетами средства защиты, например, щит. Некоторое время вот такие щиты были невероятно популярны в Италии. Сделан он был где-то между 1540 и 1547 годами.
8. Пистолет-кастет
Стрелять должно быть было совсем неудобно.
Необычная смесь огнестрельного оружия и средства ведения ближнего боя. По всей видимости, данный вид оружия был изготовлен кустарно. Об эффективности пистолета с кастетом судить будет сложно. В первую очередь хочется узнать, насколько метко из него можно вести огонь.
9. Многоствольный пистолет
Для стрельбы без перезарядки.
Еще одно оружие, которое было появилось в попытке дать пистолет с несколькими зарядами. В отличие от пистолетов-уток предназначались такие многостволки для стрельбы в одну цель. Недостатком этого оружия были его приличные габариты и серьёзный вес. Попытки сократить и то, и другое, как правило, приводили к сокращению боевой эффективности.
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