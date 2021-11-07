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Огнестрельное оружие, создатели которого пытались обогнать свое время


Самые необычные виды оружия.

Самые необычные виды оружия.

Огнестрельное оружие прошло долгий и тернистый путь развития. Во все времена люди хотели сделать так, чтобы их оружие было достаточно эффективным в разных ситуациях - вести непрерывный огонь по нескольким целям, быть достаточном компактным и удобным. Вот, что получалось у разных конструкторов разных лет.

1. Пистолет с топором


Хорошая попытка, но такое оружие слишком тяжелое.

Хорошая попытка, но такое оружие слишком тяжелое.

 

Вплоть до начала XIX столетия оружейники со всего мира пытались совместить холодное и огнестрельное оружие. Попытки эти были продиктованы тем, что стрельба из огнестрельного оружия была сопряжена с длительным процессом зарядки. Попытки создать гибрид были по большей части неудачными, зато появлялись вот такие занятные образцы.

2. Утконосый пистолет


Такой пистолет использовался тюремщиками.

Такой пистолет использовался тюремщиками.

 

До появления полуавтоматического и многозарядного оружия стрелки страдали от невозможности сделать выстрелы по нескольким целям без перезарядки. Такой пистолет был сконструирован специально для ведения огня по группе противников. Пользовались им, как правило, курьеры и тюремные охранники.

3. Стреляющие столовые приборы


Интересно, для какой они ситуации в жизни.

Интересно, для какой они ситуации в жизни.

 

Глядя на некоторые образцы оружия, становится совсем непонятно, какая у них была цель, и против кого такое оружие следовало бы направить.
Взять хотя бы столовые приборы с пистолетами. Возможно, такие помогали справиться с вороватыми знакомыми, которые выносили серебро из дома после очередного застолья.

4. Пистолет-коробок


Маленький, но опасный.

Маленький, но опасный.

 

Очень необычный образец оружия, который создавался в США для самообороны простых граждан. Оружие имеет калибр 22 и заряжается 12 патронами. Легко помещается в кармане, ведь средние его габариты где-то между спичечным коробком и колодой карт.

5. Пистолет-ручка Браверманна


Опасная штука.

Опасная штука.

 

В США производится поразительное количество оружия для скрытого ношения. Возможно, именно этим обусловлена такая нервозность местной полиции. Взять хотя бы вот этот пистолет-ручку системы Браверманна, разработанный в 90-х годах прошлого века. От большинства «сородичей» модель отличается тем, что ее конструкция действительно может принимать форму пистолета, что значительно облегчает ведение огня.

6. «Орган»


Страшное, но, к счастью, непопулярное оружие.

Страшное, но, к счастью, непопулярное оружие.

 

Пушка-орган – это еще одна ранняя попытка создать огнестрельное оружие, способное вести эффективный огонь сразу по нескольким целям. Применялись «органы» в 14 - 15 веках. У данного вида оружия калибр был намного меньше, чем у пушки, однако больше, чем у пистолетов и ружей, что легко позволяло ему справляться даже с защищенными целями.

7. Щит-пистолет


Попытка совместить щит и огнестрельное оружие.

Попытка совместить щит и огнестрельное оружие.

 

Пока одни оружейники пытались совмещать оружие ближнего боя с огнестрельным, другие старались оборудовать пистолетами средства защиты, например, щит. Некоторое время вот такие щиты были невероятно популярны в Италии. Сделан он был где-то между 1540 и 1547 годами.

8. Пистолет-кастет


Стрелять должно быть было совсем неудобно.

Стрелять должно быть было совсем неудобно.

 

Необычная смесь огнестрельного оружия и средства ведения ближнего боя. По всей видимости, данный вид оружия был изготовлен кустарно. Об эффективности пистолета с кастетом судить будет сложно. В первую очередь хочется узнать, насколько метко из него можно вести огонь.

9. Многоствольный пистолет


Для стрельбы без перезарядки.

Для стрельбы без перезарядки.

 

Еще одно оружие, которое было появилось в попытке дать пистолет с несколькими зарядами. В отличие от пистолетов-уток предназначались такие многостволки для стрельбы в одну цель. Недостатком этого оружия были его приличные габариты и серьёзный вес. Попытки сократить и то, и другое, как правило, приводили к сокращению боевой эффективности.

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Огнестрельное оружие, создатели которого пытались обогнать свое время

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Огнестрельное оружие, создатели которого пытались обогнать свое времяПодписаться на мой Instagram
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