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Кто на кухне самый модный: Cтильная бытовая техника от Dolce & Gabbana


Яркая бытовая техника от дизайнеров Dolce & Gabbana

Яркая бытовая техника от дизайнеров Dolce & Gabbana

Большинство производителей кухонной техники выбирают для своих изделий стандартные цвета – белый и серебристый, реже – черный. Кажется, так и должно быть. Но стоит взглянуть на товары от фирмы Smeg, дизайн которых разработали в Dolce & Gabbana, и тут же станет ясно: яркая расцветка – это привлекательно и необычно, готовить с такой техникой – одно удовольствие!

Духовка, вытяжка и холодильник.

Духовка, вытяжка и холодильник.

 

Дизайнеры известного бренда Dolce & Gabbana черпали вдохновение для этой серии изделий в традиционных мотивах жаркой Сицилии. Цветы, ягоды, птицы – все эти пестрые рисунки смотрятся нарядно и поднимают настроение, дарят вдохновение на новые кулинарные подвиги.

 
Кофеварка.

Кофеварка.

 
Духовка.

Духовка.

 

Такой стиль декорирования был характерен для 1950-х годов. Сегодня это не выглядит старомодно, скорее, навевает чудесные воспоминания о жарком лете, отдыхе, бабушкиной кухне, где пеклись вкуснейшие пироги. Так украшали раньше итальянскую керамику, геометрические и цветочные узоры узнаваемы, хоть используются и для бытовой техники.

 
Электрочайник.

Электрочайник.

 

Стоят дизайнерские изделия немало, поэтому оборудовать кухню выльется в копеечку. Тостеры, соковыжималки, кофеварки и ручные блендеры стартуют от шестисот долларов, а вот крупногабаритная техника, как, например, холодильник или духовка, - от пятидесяти тысяч. Эксклюзивные вещи и стоят соответственно!


 
Тостер.


 

 
Тостер.

Тостер.

 

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Кто на кухне самый модный: Cтильная бытовая техника от Dolce & Gabbana

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Кто на кухне самый модный: Cтильная бытовая техника от Dolce & GabbanaПодписаться на мой Instagram
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