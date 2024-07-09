Бытовые хитрости, за которые и «нобелевку» дать не жалко

Совсем непросто получать удовольствие от ведения хозяйства, особенно, когда оно занимает все свободное время. К счастью, из каждой сложной ситуации есть выход. Используйте лайфхаки для упрощения быта, и жизнь заиграет новыми красками!







Делимся несколькими хитростями, которые помогут стать идеальной хозяйкой, и при этом иметь много времени на себя.

Хитрость 1: Делайте ванночки для ног с фурацилином

Хитрость 2: Кладите на дно мусорного ведра лимон

Хитрость 3: Мойте окна раствором из воды и уксуса

Хитрость 4: Убирайте ржавчину в унитазе лимонной кислотой

Хитрость 5: Не стирайте полотенца с кондиционером

Хитрость 6: Убирайте царапины на пластике содой

Хитрость 7: Выводите пятна со скатерти крахмалом

Хитрость 8: Вставляйте в пылесос коктейльные трубочки

Хитрость 9: Стирайте кроссовки без шнурков

Добавьте в таз с водой пару таблеток фурацилинаЛетом сильно потеют ноги даже у тех, кто редко сталкивается с этой проблемой. Соответственно, люди начинают испытывать дискомфорт, особенно в гостях, да и обувь приобретает неприятный запах. Чтобы решить проблему, попробуйте мыть ноги в ванночке с фурацилином. Просто растворите две таблетки или два пакетика лекарства в теплой воде, погрузите ноги в ванночку и посидите 15-20 минут.Так как фурацилин является хорошим антисептиком, он убивает бактерии, в том числе и те, которые являются причиной появления пота и неприятного запаха. Если регулярно проводить такую процедуру, ноги будут потеть намного меньше.Обратите внимание: Чтобы ноги меньше потели, носите обувь из натуральных материалов. Синтетика нарушает процесс естественной терморегуляции и способствует размножению бактерий. Также важно убрать из своего гардероба тесную обувь, которая сдавливает и натирает стопу, создает парниковый эффект – идеальную среду для развития вредных микроорганизмов. Летом лучше всего носить открытую обувь из натуральной ткани – тогда риск того, что ноги будут сильно потеть, сведется к минимуму.Лимон уберет неприятные запахи.Главным рассадником бактерий и неприятного запаха на кухне является мусорное ведро. Стоит лишь пару дней не обновлять пакет в нем, как сразу же возникает такое амбре, что хочется поскорее сбежать в другую комнату (а иногда и в другую квартиру). Ситуация значительно ухудшается летом в жару, когда столбик на термометре неумолимо движется вверх.Чтобы избежать появления запахов, попробуйте следующий лайфхак: постелите на дно мусорного ведра бумажное полотенце и положите несколько кружочков лимона. Благодаря кислоте и эфирным маслам в составе, этот фрукт обладает естественными дезодорирующими и антибактериальными свойствами. Лимон нейтрализует неприятные запахи и дарит свежий цитрусовый аромат.Добавьте в ведро с водой немного уксуса и моющего средства.А как долго вы собираетесь помыть окна? Наверное, не один месяц, ведь это очень долгое, сложное и порой неблагодарное занятие. Даже если использовать специальную бытовую химию, нет никакой гарантии, что на стекле не останется некрасивых разводов, которые потом придется, по старинке, убирать с помощью газеты.Впрочем, есть одно средство, которое справляется с загрязнениями на раз-два и не оставляет после себя никаких следов. Вам нужно смешать в ведре или глубокой миске три литра воды, полстакана уксуса и чайную ложку моющего средства для посуды. Когда раствор будет готов, смочите в нем тряпку и помойте окна. В конце нужно будет лишь насухо вытереть стекла и наслаждаться чистотой.Лимонная кислота и кока-кола отлично справляются с ржавчинойПоявилась ржавчина в унитазе? Согласны, проблема не из самых приятных. Но все становится гораздо проще, когда вы узнаете, что ее можно решить с помощью обычной лимонной кислоты. Растворите две столовых ложки порошка в 200 миллилитрах воды и нанесите на пораженные участки. Лимонная кислота отлично разъедает ржавчину, а главное – делает это быстро. Если ржавчина образовалась под ободком унитаза, сначала закрепите там туалетную бумагу, салфетки или бумажное полотенце, а уже после этого наносите средство – так оно будет более эффективным.Кстати, не менее результативной в данном вопросе будет обычная кока-кола. В ее состав входят угольная и ортофосфорная кислоты, которые в сочетании с активными пузырьками дают хороший очищающий эффект. Действуйте так, как и в случае с лимонной кислотой: увлажните чашу, закрепите кусочки туалетной бумаги и полейте их двумя литрами газировки. Оставьте примерно на час, а затем смойте водой. Если останутся какие-либо загрязнения, потрите их щеткой.Из-за кондиционера полотенца дольше сушатся.Если вы хотите, чтобы полотенца высохли в максимально короткие сроки, тогда не стирайте их с кондиционером для белья. Средство создает на текстиле невидимую пленку, которая уменьшает впитываемость и замедляет процесс высыхания ткани. А вот если не использовать кондиционер, то через пару часов полотенца будут уже полностью сухими. Если вы переживаете, что при отсутствии этого средства текстиль будет жестким, спешим вас успокоить – просто прогладьте полотенца утюгом, включив режим пара, и ткань станет невероятно мягкой и нежной.Сделайте из соды и воды кашицу.Кот сильно поцарапал подоконники? А может, вы обнаружили царапины на других пластиковых деталях? Тогда на помощь придет обычная сода. Да-да, это настоящий универсальный солдат в быту. Смешайте порошок с водой до состояния густой кашицы и тщательно вотрите в поврежденные участки. Сода, благодаря своим абразивным свойствам, хорошо отполирует пластик и разгладит мелкие неглубокие царапины. После такой обработки материал станет более гладким, а повреждения будут незаметными.Насыпьте крахмал на увлажненное пятно.Иногда выбор текстиля для кухни становится настоящим мучением: клеенки, как у бабушек, использовать не хочется, потому что они выглядят дешево и непрезентабельно, а красивые тканевые скатерти оказываются жутко непрактичными, так как в них намертво въедаются пятна.Рассказываем вам про лайфхак, который навсегда избавит вас от мук выбора. Чтобы вывести любые пятна на ткани, смочите их водой, а затем щедро насыпьте сверху крахмал. Тщательно вотрите его в материал и оставьте на пару часов.По истечении времени отправьте скатерть в стиральную машину и постирайте на привычном режиме, но вместо порошка используйте средство для мытья посуды. Тадам! Ни одного пятна. Теперь вы смело можете покупать для своей кухни только тканевые скатерти.Понадобится около десяти трубочек.Убрать мелкий мусор не всегда легко, особенно если он скопился на полке с игрушками, в мужских инструментах или в других местах, где много крохотных предметов. Чтобы не приходилось убирать все содержимое, а затем заново расставлять его, используйте пылесос.Возьмите несколько коктейльных трубочек и плотно вставьте их друг в друга в шланг пылесоса. Благодаря такой насадке, он с легкостью соберет весь мелкий мусор, но при этом не сможет засосать мелкие предметы. Просто пройдитесь по загрязненному участку и увидите, насколько это эффективно.Высуньте шнурки в дверцу стиральной машиныВсе эксперты рекомендуют вытаскивать шнурки из кроссовок перед стиркой, чтобы они не запутались и не повредились, но иногда так лень это делать. Сначала нужно достать, потом вдеть обратно, а отверстия такие крохотные…Если вам тоже не хочется выполнять двойную работу, просто высовывайте шнурки через дверцу стиральной машины перед тем, как запустить цикл стирки. Так вы убьете сразу двух зайцев: и шнурки останутся целыми, и обувь не будет «летать» по всему барабану, а значит, не деформируется.