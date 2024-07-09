Бытовые хитрости, за которые и «нобелевку» дать не жалко

Совсем непросто получать удовольствие от ведения хозяйства, особенно, когда оно занимает все свободное время. К счастью, из каждой сложной ситуации есть выход. Используйте лайфхаки для упрощения быта, и жизнь заиграет новыми красками!
Делимся несколькими хитростями, которые помогут стать идеальной хозяйкой, и при этом иметь много времени на себя.
Хитрость 1: Делайте ванночки для ног с фурацилином
Добавьте в таз с водой пару таблеток фурацилина
Летом сильно потеют ноги даже у тех, кто редко сталкивается с этой проблемой. Соответственно, люди начинают испытывать дискомфорт, особенно в гостях, да и обувь приобретает неприятный запах. Чтобы решить проблему, попробуйте мыть ноги в ванночке с фурацилином. Просто растворите две таблетки или два пакетика лекарства в теплой воде, погрузите ноги в ванночку и посидите 15-20 минут.
Так как фурацилин является хорошим антисептиком, он убивает бактерии, в том числе и те, которые являются причиной появления пота и неприятного запаха. Если регулярно проводить такую процедуру, ноги будут потеть намного меньше.
Обратите внимание: Чтобы ноги меньше потели, носите обувь из натуральных материалов. Синтетика нарушает процесс естественной терморегуляции и способствует размножению бактерий. Также важно убрать из своего гардероба тесную обувь, которая сдавливает и натирает стопу, создает парниковый эффект – идеальную среду для развития вредных микроорганизмов. Летом лучше всего носить открытую обувь из натуральной ткани – тогда риск того, что ноги будут сильно потеть, сведется к минимуму.
Хитрость 2: Кладите на дно мусорного ведра лимон
Лимон уберет неприятные запахи.
Главным рассадником бактерий и неприятного запаха на кухне является мусорное ведро. Стоит лишь пару дней не обновлять пакет в нем, как сразу же возникает такое амбре, что хочется поскорее сбежать в другую комнату (а иногда и в другую квартиру). Ситуация значительно ухудшается летом в жару, когда столбик на термометре неумолимо движется вверх.
Чтобы избежать появления запахов, попробуйте следующий лайфхак: постелите на дно мусорного ведра бумажное полотенце и положите несколько кружочков лимона. Благодаря кислоте и эфирным маслам в составе, этот фрукт обладает естественными дезодорирующими и антибактериальными свойствами. Лимон нейтрализует неприятные запахи и дарит свежий цитрусовый аромат.
Хитрость 3: Мойте окна раствором из воды и уксуса
Добавьте в ведро с водой немного уксуса и моющего средства.
А как долго вы собираетесь помыть окна? Наверное, не один месяц, ведь это очень долгое, сложное и порой неблагодарное занятие. Даже если использовать специальную бытовую химию, нет никакой гарантии, что на стекле не останется некрасивых разводов, которые потом придется, по старинке, убирать с помощью газеты.
Впрочем, есть одно средство, которое справляется с загрязнениями на раз-два и не оставляет после себя никаких следов. Вам нужно смешать в ведре или глубокой миске три литра воды, полстакана уксуса и чайную ложку моющего средства для посуды. Когда раствор будет готов, смочите в нем тряпку и помойте окна. В конце нужно будет лишь насухо вытереть стекла и наслаждаться чистотой.
Хитрость 4: Убирайте ржавчину в унитазе лимонной кислотой
Лимонная кислота и кока-кола отлично справляются с ржавчиной
Появилась ржавчина в унитазе? Согласны, проблема не из самых приятных. Но все становится гораздо проще, когда вы узнаете, что ее можно решить с помощью обычной лимонной кислоты. Растворите две столовых ложки порошка в 200 миллилитрах воды и нанесите на пораженные участки. Лимонная кислота отлично разъедает ржавчину, а главное – делает это быстро. Если ржавчина образовалась под ободком унитаза, сначала закрепите там туалетную бумагу, салфетки или бумажное полотенце, а уже после этого наносите средство – так оно будет более эффективным.
Кстати, не менее результативной в данном вопросе будет обычная кока-кола. В ее состав входят угольная и ортофосфорная кислоты, которые в сочетании с активными пузырьками дают хороший очищающий эффект. Действуйте так, как и в случае с лимонной кислотой: увлажните чашу, закрепите кусочки туалетной бумаги и полейте их двумя литрами газировки. Оставьте примерно на час, а затем смойте водой. Если останутся какие-либо загрязнения, потрите их щеткой.
Хитрость 5: Не стирайте полотенца с кондиционером
Из-за кондиционера полотенца дольше сушатся.
Если вы хотите, чтобы полотенца высохли в максимально короткие сроки, тогда не стирайте их с кондиционером для белья. Средство создает на текстиле невидимую пленку, которая уменьшает впитываемость и замедляет процесс высыхания ткани. А вот если не использовать кондиционер, то через пару часов полотенца будут уже полностью сухими. Если вы переживаете, что при отсутствии этого средства текстиль будет жестким, спешим вас успокоить – просто прогладьте полотенца утюгом, включив режим пара, и ткань станет невероятно мягкой и нежной.
Хитрость 6: Убирайте царапины на пластике содой
Сделайте из соды и воды кашицу.
Кот сильно поцарапал подоконники? А может, вы обнаружили царапины на других пластиковых деталях? Тогда на помощь придет обычная сода. Да-да, это настоящий универсальный солдат в быту. Смешайте порошок с водой до состояния густой кашицы и тщательно вотрите в поврежденные участки. Сода, благодаря своим абразивным свойствам, хорошо отполирует пластик и разгладит мелкие неглубокие царапины. После такой обработки материал станет более гладким, а повреждения будут незаметными.
Хитрость 7: Выводите пятна со скатерти крахмалом
Насыпьте крахмал на увлажненное пятно.
Иногда выбор текстиля для кухни становится настоящим мучением: клеенки, как у бабушек, использовать не хочется, потому что они выглядят дешево и непрезентабельно, а красивые тканевые скатерти оказываются жутко непрактичными, так как в них намертво въедаются пятна.
Рассказываем вам про лайфхак, который навсегда избавит вас от мук выбора. Чтобы вывести любые пятна на ткани, смочите их водой, а затем щедро насыпьте сверху крахмал. Тщательно вотрите его в материал и оставьте на пару часов.
По истечении времени отправьте скатерть в стиральную машину и постирайте на привычном режиме, но вместо порошка используйте средство для мытья посуды. Тадам! Ни одного пятна. Теперь вы смело можете покупать для своей кухни только тканевые скатерти.
Хитрость 8: Вставляйте в пылесос коктейльные трубочки
Понадобится около десяти трубочек.
Убрать мелкий мусор не всегда легко, особенно если он скопился на полке с игрушками, в мужских инструментах или в других местах, где много крохотных предметов. Чтобы не приходилось убирать все содержимое, а затем заново расставлять его, используйте пылесос.
Возьмите несколько коктейльных трубочек и плотно вставьте их друг в друга в шланг пылесоса. Благодаря такой насадке, он с легкостью соберет весь мелкий мусор, но при этом не сможет засосать мелкие предметы. Просто пройдитесь по загрязненному участку и увидите, насколько это эффективно.
Хитрость 9: Стирайте кроссовки без шнурков
Высуньте шнурки в дверцу стиральной машины
Все эксперты рекомендуют вытаскивать шнурки из кроссовок перед стиркой, чтобы они не запутались и не повредились, но иногда так лень это делать. Сначала нужно достать, потом вдеть обратно, а отверстия такие крохотные…Если вам тоже не хочется выполнять двойную работу, просто высовывайте шнурки через дверцу стиральной машины перед тем, как запустить цикл стирки. Так вы убьете сразу двух зайцев: и шнурки останутся целыми, и обувь не будет «летать» по всему барабану, а значит, не деформируется.
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