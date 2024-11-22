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Кибарпанк, документалка и артхаус: почему эти жанры притягивают и отталкивают одновременно




Мы привыкли, что некоторые жанры кино не для всех. Артахаус, например, часто кажется чем-то слишком мрачным, излишне метафоричным и вообще малопонятным. Киберпанк может нагружать, потому что демонстрирует будущее, далекое от оптимисчтичных представлений. А документальное кино кажется скучным и затянутым. Но на самом деле каждый из этих жанров, хоть и имеет не так много фанатов, но заслуживает внимания, а если в них немного разобраться, можно пополнить свою кинотеку парочкой шедевров.

Артхаус: никакой тебе зоны комфорта


Фильм "Дом который построил Джек", режиссер Ларс Фон Триер

Фильм "Дом который построил Джек", режиссер Ларс Фон Триер

Артхаусное кино не для всех. Эта фраза аксиома, которую проверять кинолюбители не привыкли. У этого жанра узкий круг почитателей, и хотя иногда к ним примыкают новые ценители необычного кинематографа, все равно количество поклонников артхауса не сравнить с армией фанатов блокбастеров.
Артхаус словно находится на грани реальности и искусства и этим завораживает. Режиссеры таких кинолент заставляют сомневаться в убеждениях зрителя, бросают ему вызов и вызывают на эмоции, при чем далеко не всегда на приятные.

Просмотр артхаусного кино не поворачивается язык назвать развлечением. Отдохнуть у экрана точно не получится. Проекты в таком жанре заставят голову вскипать, а мысли будут роиться. Поэтому к артхаусу нужно быть готовым.

Ценители говорят, оно того стоит. Артхаус помогает почувствовать нечто глубокое. А это не каждому под силу.

Артхаус – это нечто элитарное, что-то не для всех. Чего только стоит Ларс фон Триер – его фильмы о поиске смысла существования, интуиция становится важнее логики.
Этот жанр ломает стереотипы, а это необходимо в моменты, когда серая повседневность утомила, а источники наслаждения пусты.

Киберпанк: будущее, которое понравится не всем


Фильм "Призрак в доспехах", режиссер Руперт Сандерс

Фильм "Призрак в доспехах", режиссер Руперт Сандерс

Каберпанк уникальный жанр, который граничит с фантастикой и антиуторпией. Критики скажут, что он был актуален в ХХ веке, а сегодня малоинтересен, но это не так. Тема, открывающая нам завесу будущего, никогда не утратит актуальность. Ведь некоторые элементы из таких фильмов уже внедрились в нашу жизнь, по большому счету мы уже живем в том самом будущем, которое киберпанк показывает.

Киберпанк явно популярнее артхауса. В основном, потому что за его продакшн берутся гиганты в мире кинопрозводства. Но от количества фанатов не уменьшается ценность такого кино и важность тем, которые он поднимает. Например, разрекламированный «Призрак в доспехах», легендарный «Бегущий по лезвию» или культовая «Матрица» магически образом собирают миллионы людей у экранов, завораживая блеском неоновых огней и мрачностью улиц мегаполисов.

Киберпанк показывает зрителю сегодняшний мир, но через призму завтрашнего дня. Режиссеры этих фильмов заставляют задуматься о проблемах, которые волнуют нас сегодня: технологии, которые управляют человеческой жизнью, борьба за свободу личности и шаткость морали.

Киберпанк, словно путеводитель, показывает, куда движется человек уже сейчас и каким будет его будущее. Прогресс неминуем, и киберпанк, объединяя антиутопию и реальность помогает увидеть не только темные, но и светлые стороны того, что нас ждет.

Документалистика: правда на первом месте


Фильм "Женщина", режиссер Янн Артюс-Бертран

Фильм "Женщина", режиссер Янн Артюс-Бертран

Фильмы и сериалы сегодня все меньше дают возможность погрузиться в настоящую драму. И если полнометражные проекты превратились в высокобюджетное масштабное действие, единой целью которого является заработок, то сериалы дают зрителю нереальные сюжеты и показывают события, мало что имеющие общего с реальностью.

И такой момент на сцену выходит документалистика. Такие фильмы – это реальность и больше ничего. Ни тебе фильтров, ни прикрас, ни грима, которым пытаются подретушировать окружающий мир. Его показывают таким, какой он есть, а такое тоже готов видеть далеко не каждый зритель.

Документальное кино помогает окунуться в истории, получить мотивацию и вдохновение, свою порцию шока, которая перевернет сознание вверх тормашками. Истинная жизнь, какая она есть, - вот что демонстрирует документальное кино. Например, фильм «Женщина» Янн Артюс-Бертран, который раскрывает истории 2000 женщин из 50 стран. Здесь нет ненатуральных лиц, нет нереальных тел, одни лишь настоящие женщины, по истине прекрасные, со своими историями, болью и проблемами.

Подобные фильмы показывают то, что окружает нас, открывая нашему глазу то, на что не обращаем внимания или проходим мимо. Перед зрителем постает вопрос, но прямого ответа он может не получить, и захочет разобраться в вопросе. И каждый посмотревший ответит на все эти вопросы по-своему.
Документалистика не приукрашает, не добавляет художественный смысл, только правда и ничего кроме правды.

Почему стоит смотреть другое кино


Сложные жанры помогут познать себя

Сложные жанры помогут познать себя

Каждый день киберпанк фильмы или артхаус вряд ли кто-то будем смотреть. Все же в жизни человек оставляет больше места для развлекательного контента. Но иногда стоит посмотреть в сторону чего-то необычного и непростого. Это поможет задуматься, погрузиться в свои переживания. Картины в таких жанрах отражают наши страхи и надежды, а от них не нужно бежать, иногда нужно смотреть им в глаза.

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