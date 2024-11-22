Кибарпанк, документалка и артхаус: почему эти жанры притягивают и отталкивают одновременно

Мы привыкли, что некоторые жанры кино не для всех. Артахаус, например, часто кажется чем-то слишком мрачным, излишне метафоричным и вообще малопонятным. Киберпанк может нагружать, потому что демонстрирует будущее, далекое от оптимисчтичных представлений. А документальное кино кажется скучным и затянутым.
Артхаус: никакой тебе зоны комфорта
Фильм "Дом который построил Джек", режиссер Ларс Фон Триер
Артхаусное кино не для всех. Эта фраза аксиома, которую проверять кинолюбители не привыкли. У этого жанра узкий круг почитателей, и хотя иногда к ним примыкают новые ценители необычного кинематографа, все равно количество поклонников артхауса не сравнить с армией фанатов блокбастеров.
Артхаус словно находится на грани реальности и искусства и этим завораживает. Режиссеры таких кинолент заставляют сомневаться в убеждениях зрителя, бросают ему вызов и вызывают на эмоции, при чем далеко не всегда на приятные.
Просмотр артхаусного кино не поворачивается язык назвать развлечением. Отдохнуть у экрана точно не получится. Проекты в таком жанре заставят голову вскипать, а мысли будут роиться. Поэтому к артхаусу нужно быть готовым.
Ценители говорят, оно того стоит. Артхаус помогает почувствовать нечто глубокое. А это не каждому под силу.
Артхаус – это нечто элитарное, что-то не для всех. Чего только стоит Ларс фон Триер – его фильмы о поиске смысла существования, интуиция становится важнее логики.
Этот жанр ломает стереотипы, а это необходимо в моменты, когда серая повседневность утомила, а источники наслаждения пусты.
Киберпанк: будущее, которое понравится не всем
Фильм "Призрак в доспехах", режиссер Руперт Сандерс
Каберпанк уникальный жанр, который граничит с фантастикой и антиуторпией. Критики скажут, что он был актуален в ХХ веке, а сегодня малоинтересен, но это не так. Тема, открывающая нам завесу будущего, никогда не утратит актуальность. Ведь некоторые элементы из таких фильмов уже внедрились в нашу жизнь, по большому счету мы уже живем в том самом будущем, которое киберпанк показывает.
Киберпанк явно популярнее артхауса. В основном, потому что за его продакшн берутся гиганты в мире кинопрозводства. Но от количества фанатов не уменьшается ценность такого кино и важность тем, которые он поднимает. Например, разрекламированный «Призрак в доспехах», легендарный «Бегущий по лезвию» или культовая «Матрица» магически образом собирают миллионы людей у экранов, завораживая блеском неоновых огней и мрачностью улиц мегаполисов.
Киберпанк показывает зрителю сегодняшний мир, но через призму завтрашнего дня. Режиссеры этих фильмов заставляют задуматься о проблемах, которые волнуют нас сегодня: технологии, которые управляют человеческой жизнью, борьба за свободу личности и шаткость морали.
Киберпанк, словно путеводитель, показывает, куда движется человек уже сейчас и каким будет его будущее. Прогресс неминуем, и киберпанк, объединяя антиутопию и реальность помогает увидеть не только темные, но и светлые стороны того, что нас ждет.
Документалистика: правда на первом месте
Фильм "Женщина", режиссер Янн Артюс-Бертран
Фильмы и сериалы сегодня все меньше дают возможность погрузиться в настоящую драму. И если полнометражные проекты превратились в высокобюджетное масштабное действие, единой целью которого является заработок, то сериалы дают зрителю нереальные сюжеты и показывают события, мало что имеющие общего с реальностью.
И такой момент на сцену выходит документалистика. Такие фильмы – это реальность и больше ничего. Ни тебе фильтров, ни прикрас, ни грима, которым пытаются подретушировать окружающий мир. Его показывают таким, какой он есть, а такое тоже готов видеть далеко не каждый зритель.
Документальное кино помогает окунуться в истории, получить мотивацию и вдохновение, свою порцию шока, которая перевернет сознание вверх тормашками. Истинная жизнь, какая она есть, - вот что демонстрирует документальное кино. Например, фильм «Женщина» Янн Артюс-Бертран, который раскрывает истории 2000 женщин из 50 стран. Здесь нет ненатуральных лиц, нет нереальных тел, одни лишь настоящие женщины, по истине прекрасные, со своими историями, болью и проблемами.
Подобные фильмы показывают то, что окружает нас, открывая нашему глазу то, на что не обращаем внимания или проходим мимо. Перед зрителем постает вопрос, но прямого ответа он может не получить, и захочет разобраться в вопросе. И каждый посмотревший ответит на все эти вопросы по-своему.
Документалистика не приукрашает, не добавляет художественный смысл, только правда и ничего кроме правды.
Почему стоит смотреть другое кино
Сложные жанры помогут познать себя
Каждый день киберпанк фильмы или артхаус вряд ли кто-то будем смотреть. Все же в жизни человек оставляет больше места для развлекательного контента. Но иногда стоит посмотреть в сторону чего-то необычного и непростого. Это поможет задуматься, погрузиться в свои переживания. Картины в таких жанрах отражают наши страхи и надежды, а от них не нужно бежать, иногда нужно смотреть им в глаза.
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