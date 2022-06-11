Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Литинский
    Автор, ну не копируйте тупо чью-то информацию, ну поработайте надьней творчески «Сегодня самая быстрая ракета в мире ...15 неожиданных ви...
  • Игорь Человек
    Так себе и модели и фото особого впечатления не произвели.Пятьдесят фунтов ...
  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...

Автомобили, самолеты и ракеты Древнего мира


Древний китайский ветряной автомобиль.

Древний китайский ветряной автомобиль.

 

Удивительные археологические находки и древние рукописи привели историков к новым выводам о технологиях, изобретенных древними народами. Хорошо известно, насколько изощренными стали корабли от античного мира до эпохи Возрождения. Но, оказывается, наши предки разрабатывали также наземный и воздушный транспорт.

Птица из Саккары - планер над пирамидами.

Птица из Саккары - планер над пирамидами.

 

В этой статье рассматриваются транспортные технологии, которые существовали в древнем мире, в частности ракетное кресло, паровая тележка, а также возможность летательных аппаратов древнего Египта, в виде загадочной и очень противоречивой птицы из Саккары.
Птица из Саккары.

Птица из Саккары.

 

Над этой деревянной фигуркой в виде птицы уже несколько десятилетий ломают головы ученые-египтологи. Результаты продувки в аэродинамической трубе поразили всех. Эта модель – идеальный планер, способный перевозить груз вчетверо больший собственного веса. На нескольких фресках даже встречается изображение «птицы» в контексте полетов. Остается вопросом, доказывает ли эта модель, что древние египтяне знали о принципах полета. Если знали, то где тогда полноразмерные планеры и самолеты?
Легенда о Вань Ху.

Легенда о Вань Ху.

 
Модель ракетного кресла Вань Ху.

Модель ракетного кресла Вань Ху.

 

Следующий эпизод открытия древних - легенда о китайце Вань Ху, первом воздухоплавателе, согласно которой, он построил кресло, оснащенное 47 ракетами. Заполненные порохом, ракеты должны были поднять аппарат в воздух. Об этой конструкции известно очень мало, известно лишь, что при первом запуске он взорвался с отважным испытателем на борту.
Паровая машина, разработанная Фердинандом Вербистом в 1678 году.

Паровая машина, разработанная Фердинандом Вербистом в 1678 году.

 

История помнит об отце Фердинанде Вербисте (Ferdinand Verbiest), фламандский миссионере-иезуите XVII века в Китае во время династии Цин. Он был опытным математиком и астрономом и сумел доказать, что европейские точные науки были более точными, чем китайские. Вербист работал в качестве дипломата, картографа и переводчика, поскольку он говорил на латыни, немецком, голландском, испанском, иврите и итальянский. Он написал более тридцати книг.

Вербист разработал, по некоторым утверждениям, первое в мире самоходное транспортное средство – прообраз первого автомобиля. В 1672 года он спроектировал игрушку для китайского императора. Это была самоходная повозка с паровым приводом. Она была всего 65 см длиной, и, следовательно, не предназначена для перевозки водителя или пассажиров. В сферическом котле образовывался водяной пар, откуда тот направлялся на лопасти паровой турбины, которая приводила в движение задние колеса.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Автомобили, самолеты и ракеты Древнего мира

И не забудьте:
Автомобили, самолеты и ракеты Древнего мираПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх