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7 советов для быстрой и простой уборки в ванной

Если вам сложно настроиться на уборку в ванной комнате, значит, вы просто не знаете, как правильно организовать этот процесс. Делимся несколькими советами, которые позволят ускорить и облегчить наведения порядка. А в качестве бонуса вас ждет 9 рекомендаций, как поддерживать чистоту в ванной.


Совет 1: Сократите открытое хранение до минимума




Уберите вещи со стремянки в тумбу под раковиной

Чем меньше в ванной комнате будет открытого хранения, тем проще и быстрее станет уборка. И дело не только в том, что на вещах, которые стоят на раковине, полке, бортиках ванны скапливается огромное количество пыли – в процессе уборки вам еще и приходится их постоянно переставлять с места на место. На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего страшного, но по факту процесс наведения порядка сильно затягивается.

Чтобы уборка не затягивалась, пересмотрите принципы хранения: сложите основную часть вещей в ящики и шкафчики, а на виду оставьте только самые нужные предметы. Если нет такой возможности, купите контейнеры, корзины и прочие органайзеры, в которые можно поместить банные принадлежности. Корзину с бытовой химией будет переставить проще, чем двигать по очереди каждый флакон.

Совет 2: Используйте специальные салфетки




Влажные салфетки для стекол и зеркал. 

Во время генеральной уборки этой рекомендацией можно не пользоваться, а вот в рамках поддерживающей она очень сильно пригодится. Используйте вместо стандартных тряпок специальные салфетки. Существуют разные варианты – для зеркал, для унитаза, для сантехники в целом. Секрет их эффективности состоит в том, что они пропитаны специальными чистящими составами, которые, к тому же, имеют антибактериальные и дезинфицирующие свойства.

Одноразовыми салфетками очень удобно пользоваться – ими легко протереть кран, раковину, унитаз, не оставляя разводов, а затем сразу выбросить в мусорное ведро. Конечно, с серьезными загрязнениями они не справятся, но небольшие пятна быстро устранят. Поэтому советуем иметь несколько разновидностей таких салфеток в своем арсенале.

Совет 3: Наносите средства на все поверхности




Сначала залейте средством унитаз, а затем – натрите ванну

Так как большинству бытовой химии, которая используется в процессе уборки ванной, нужно время, чтобы подействовать, наносите все и сразу. А затем приступайте к уборке с учетом времени действия чистящих средств: пока вы будете приводить в порядок унитаз, подойдет время смывать средство с ванны. Закончите с ней – переходите к раковине, а потом к кафелю. Так вы потрите гораздо меньше времени, чем если бы занимались каждым участком комнаты по очереди.

Совет 4: Берите отдельный мусорный мешок




Поставьте в ванной ведро с мусорным пакетом. 

Согласитесь, постоянно бегать на кухню или в отдельный туалет, чтобы выбросить салфетки, пустые флаконы из-под бытовой химии и прочий мусор из ванны, не слишком удобно, плюс отнимает много времени. Чтобы облегчить процесс уборки, берите с собой отдельный мусорный мешок небольшого размера, которым будет удобно пользоваться. Или просто поставьте в ванной комнате отдельное ведро – так будет еще удобнее. Благодаря такому элементарному лайфхаку вы сможете сэкономить свое время и силы, ведь будете меньше передвигаться по квартире.

Совет 5: Двигайтесь сверху вниз




Сначала мойте лейку, а затем – ванну или душевую кабину.

Этот принцип работает не только для уборки ванной, но и в случае с любым другим помещением – всегда нужно двигаться сверху вниз. Сначала мойте полки над унитазом, а уже потом сам унитаз, зеркало – а затем раковину, душевую лейку – а после нее ванну. Конечно, можно делать и наоборот, но тогда все ваши усилия пойдут насмарку, ведь грязь и пыль сверху будет падать на уже очищенную поверхность. Соответственно, на уборку придется потратить в два раза больше времени и сил.

Совет 6: Заведите контейнер для уборки




Возьмите с собой пару корзинок, в которые можно будет временно убрать мелкие вещи. 

Даже если 80% хранения в ванной комнате – закрытое, все равно на полках, бортиках раковины и ванны, а также других поверхностях скапливаются мелкие вещи. Одни предметы стоят для удобства, так как всегда должны быть в свободном доступе, а другие появляются в ходе естественного захламления. Как бы ни была причина, советуем упростить уборку с помощью корзины или контейнера, в который можно будет положить эти мелочи. Отправляйте их туда в начале уборки и возвращайте на свои места, когда наведете в ванной порядок. Также это отличная возможность проверить, какие из вещей лежали не на своем месте, и выбросить те, которые уже не нужны.

Совет 7: Проводите профилактику известкового налета




Свеча создаст защитный слой на кране.

Как говорится, проблему гораздо легче предотвратить, чем решить. Поэтому не стоит забывать о профилактике некоторых загрязнений, чтобы последующая уборка была проще и быстрее. Например, чтобы на смесителе оставалось меньше следов от известкового налета и разводов от воды, следует взять обычную свечу и натереть ею кран. Благодаря воску в составе, на поверхности образуется защитный водоотталкивающий слой, который убережет смеситель от скорого появления загрязнений. Чтобы усилить эффективность процедуры, после нанесения воска пройдитесь по крану салфетками легкими полирующими движениями.

Бонус: Как поддерживать чистоту в ванной комнате?




Делайте бомбочки для унитаза из соды. 

• Установите в ванной корзину для грязного белья. Если не хватает места, ее можно подвесить на стену или поставить на стиральную машину. Таким образом, полотенца и одежда не будут валяться на полу и в других комнатах, и вам не придется перед стиркой искать грязные вещи по всей квартире.

• Если в ванной есть душевая кабина, купите резиновую стекломойку. Она существенно упрощает и ускоряет процесс чистки. Сразу после банных процедур возьмите девайс и пройдитесь им по стенкам кабинки – так вы предотвратить появление пятен от жесткой воды и мыльной пены.

• Постоянно держите дверь в ванную открытой или проветривайте комнату после душа. Так вы избавитесь от чрезмерной влажности в помещении и предотвратите появление плесени.

• Сделайте бомбочки для унитаза, чтобы освежить его. Для этого смешайте 200 граммов соды, 50 граммов лимонной кислоты и распылите на них небольшое количество воды с добавлением эфирного масла. Когда масса станет похожа на мокрый песок, переложите ее в силиконовые формочки для льда или кексов и дайте высохнуть. Каждый раз, когда нужно будет освежить унитаз, бросайте в него по одной бомбочке.

• Не любите агрессивные отбеливатели с хлором? Тогда боритесь с плесенью с помощью обычной перекиси водорода. Налейте необходимое количество в пульверизатор, распылите на пораженную бактериями поверхность, а через несколько минут смойте и вытрите насухо.

• Перед тем, как поместить мусорный пакет в ведро, насыпьте в него пару столовых ложек соды – она впитает все неприятные запахи. А чтобы в ванной всегда приятно пахло, можете добавить несколько капель эфирного масла.

• Купите специальное средство с водо-грязеотталкивающими свойствами. После того, как вы обработаете им стекла, плитку, сантехнику и прочие поверхности в ванной комнате, вода и мыльная пена будут скатываться вниз, не оставляя разводов и других следов.

• Вместо обычной мыльницы, в которой вечно скапливается грязь, обзаведитесь дозатором для жидкого мыла. Идеально, если он будет сенсорным, и вы сможете повесить его на стену. Очень удобно и практично.

• Поставьте в ванной комнате коробку с салфетками, чтобы она постоянно была в открытом доступе. Ими можно будет убирать локальные загрязнения: капли косметики, волосы с раковины, пыль с полок. Такая мини-уборка позволит всегда поддерживать в ванной порядок и оттянуть время «генералки».
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