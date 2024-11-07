7 советов для быстрой и простой уборки в ванной

Если вам сложно настроиться на уборку в ванной комнате, значит, вы просто не знаете, как правильно организовать этот процесс. Делимся несколькими советами, которые позволят ускорить и облегчить наведения порядка. А в качестве бонуса вас ждет 9 рекомендаций, как поддерживать чистоту в ванной.







Совет 1: Сократите открытое хранение до минимума

Совет 2: Используйте специальные салфетки

Совет 3: Наносите средства на все поверхности

Совет 4: Берите отдельный мусорный мешок

Совет 5: Двигайтесь сверху вниз

Совет 6: Заведите контейнер для уборки

Совет 7: Проводите профилактику известкового налета

Бонус: Как поддерживать чистоту в ванной комнате?

Уберите вещи со стремянки в тумбу под раковинойЧем меньше в ванной комнате будет открытого хранения, тем проще и быстрее станет уборка.И дело не только в том, что на вещах, которые стоят на раковине, полке, бортиках ванны скапливается огромное количество пыли – в процессе уборки вам еще и приходится их постоянно переставлять с места на место. На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего страшного, но по факту процесс наведения порядка сильно затягивается.Чтобы уборка не затягивалась, пересмотрите принципы хранения: сложите основную часть вещей в ящики и шкафчики, а на виду оставьте только самые нужные предметы. Если нет такой возможности, купите контейнеры, корзины и прочие органайзеры, в которые можно поместить банные принадлежности. Корзину с бытовой химией будет переставить проще, чем двигать по очереди каждый флакон.Влажные салфетки для стекол и зеркал.Во время генеральной уборки этой рекомендацией можно не пользоваться, а вот в рамках поддерживающей она очень сильно пригодится. Используйте вместо стандартных тряпок специальные салфетки. Существуют разные варианты – для зеркал, для унитаза, для сантехники в целом. Секрет их эффективности состоит в том, что они пропитаны специальными чистящими составами, которые, к тому же, имеют антибактериальные и дезинфицирующие свойства.Одноразовыми салфетками очень удобно пользоваться – ими легко протереть кран, раковину, унитаз, не оставляя разводов, а затем сразу выбросить в мусорное ведро. Конечно, с серьезными загрязнениями они не справятся, но небольшие пятна быстро устранят. Поэтому советуем иметь несколько разновидностей таких салфеток в своем арсенале.Сначала залейте средством унитаз, а затем – натрите ваннуТак как большинству бытовой химии, которая используется в процессе уборки ванной, нужно время, чтобы подействовать, наносите все и сразу. А затем приступайте к уборке с учетом времени действия чистящих средств: пока вы будете приводить в порядок унитаз, подойдет время смывать средство с ванны. Закончите с ней – переходите к раковине, а потом к кафелю. Так вы потрите гораздо меньше времени, чем если бы занимались каждым участком комнаты по очереди.Поставьте в ванной ведро с мусорным пакетом.Согласитесь, постоянно бегать на кухню или в отдельный туалет, чтобы выбросить салфетки, пустые флаконы из-под бытовой химии и прочий мусор из ванны, не слишком удобно, плюс отнимает много времени. Чтобы облегчить процесс уборки, берите с собой отдельный мусорный мешок небольшого размера, которым будет удобно пользоваться. Или просто поставьте в ванной комнате отдельное ведро – так будет еще удобнее. Благодаря такому элементарному лайфхаку вы сможете сэкономить свое время и силы, ведь будете меньше передвигаться по квартире.Сначала мойте лейку, а затем – ванну или душевую кабину.Этот принцип работает не только для уборки ванной, но и в случае с любым другим помещением – всегда нужно двигаться сверху вниз. Сначала мойте полки над унитазом, а уже потом сам унитаз, зеркало – а затем раковину, душевую лейку – а после нее ванну. Конечно, можно делать и наоборот, но тогда все ваши усилия пойдут насмарку, ведь грязь и пыль сверху будет падать на уже очищенную поверхность. Соответственно, на уборку придется потратить в два раза больше времени и сил.Возьмите с собой пару корзинок, в которые можно будет временно убрать мелкие вещи.Даже если 80% хранения в ванной комнате – закрытое, все равно на полках, бортиках раковины и ванны, а также других поверхностях скапливаются мелкие вещи. Одни предметы стоят для удобства, так как всегда должны быть в свободном доступе, а другие появляются в ходе естественного захламления. Как бы ни была причина, советуем упростить уборку с помощью корзины или контейнера, в который можно будет положить эти мелочи. Отправляйте их туда в начале уборки и возвращайте на свои места, когда наведете в ванной порядок. Также это отличная возможность проверить, какие из вещей лежали не на своем месте, и выбросить те, которые уже не нужны.Свеча создаст защитный слой на кране.Как говорится, проблему гораздо легче предотвратить, чем решить. Поэтому не стоит забывать о профилактике некоторых загрязнений, чтобы последующая уборка была проще и быстрее. Например, чтобы на смесителе оставалось меньше следов от известкового налета и разводов от воды, следует взять обычную свечу и натереть ею кран. Благодаря воску в составе, на поверхности образуется защитный водоотталкивающий слой, который убережет смеситель от скорого появления загрязнений. Чтобы усилить эффективность процедуры, после нанесения воска пройдитесь по крану салфетками легкими полирующими движениями.Делайте бомбочки для унитаза из соды.• Установите в ванной корзину для грязного белья. Если не хватает места, ее можно подвесить на стену или поставить на стиральную машину. Таким образом, полотенца и одежда не будут валяться на полу и в других комнатах, и вам не придется перед стиркой искать грязные вещи по всей квартире.• Если в ванной есть душевая кабина, купите резиновую стекломойку. Она существенно упрощает и ускоряет процесс чистки. Сразу после банных процедур возьмите девайс и пройдитесь им по стенкам кабинки – так вы предотвратить появление пятен от жесткой воды и мыльной пены.• Постоянно держите дверь в ванную открытой или проветривайте комнату после душа. Так вы избавитесь от чрезмерной влажности в помещении и предотвратите появление плесени.• Сделайте бомбочки для унитаза, чтобы освежить его. Для этого смешайте 200 граммов соды, 50 граммов лимонной кислоты и распылите на них небольшое количество воды с добавлением эфирного масла. Когда масса станет похожа на мокрый песок, переложите ее в силиконовые формочки для льда или кексов и дайте высохнуть. Каждый раз, когда нужно будет освежить унитаз, бросайте в него по одной бомбочке.• Не любите агрессивные отбеливатели с хлором? Тогда боритесь с плесенью с помощью обычной перекиси водорода. Налейте необходимое количество в пульверизатор, распылите на пораженную бактериями поверхность, а через несколько минут смойте и вытрите насухо.• Перед тем, как поместить мусорный пакет в ведро, насыпьте в него пару столовых ложек соды – она впитает все неприятные запахи. А чтобы в ванной всегда приятно пахло, можете добавить несколько капель эфирного масла.• Купите специальное средство с водо-грязеотталкивающими свойствами. После того, как вы обработаете им стекла, плитку, сантехнику и прочие поверхности в ванной комнате, вода и мыльная пена будут скатываться вниз, не оставляя разводов и других следов.• Вместо обычной мыльницы, в которой вечно скапливается грязь, обзаведитесь дозатором для жидкого мыла. Идеально, если он будет сенсорным, и вы сможете повесить его на стену. Очень удобно и практично.• Поставьте в ванной комнате коробку с салфетками, чтобы она постоянно была в открытом доступе. Ими можно будет убирать локальные загрязнения: капли косметики, волосы с раковины, пыль с полок. Такая мини-уборка позволит всегда поддерживать в ванной порядок и оттянуть время «генералки».