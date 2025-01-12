Из чего сделать необычный цветочный горшок, если пластиковые надоели хуже горькой редьки

Чаще всего для пересадки комнатных растений используют обычные цветочные горшки, благо, в магазине можно найти огромное количество вариантов. Однако действительно красивые и стильные кашпо влетают в копеечку, а покупать банальные пластиковые изделия совсем не хочется.

Мы расскажем, как сделать горшок из подручных средств, чтобы это выглядело оригинально.

Вариант 1: Заварочный чайник

Вариант 2: Пластиковая бутылка

Вариант 3: Кружка

Вариант 4: Железное ведро

Вариант 5: Ящик

Вариант 6: Мусорное ведро

Вариант 7: Жестяная банка

Вариант 8: Ведерко для льда

Вариант 9: Плетеная корзина

Вариант 10: Пробка для вина

Выберите оригинальный заварочный чайник с узором.Если заварочный чайник уже отживает свои последние дни или вы просто купили новый, а старый еще не успели выбросить, предлагаем дать ему вторую жизнь, и использовать в качестве цветочного горшка. Просто засыпьте в него грунт вместе с удобрением, и пересадите растение. Отлично, если в чайнике есть отверстия или трещинки – тогда с дренажем, который необходим цветам для роста и развития, не будет никаких проблем. Только в этом случае самодельное кашпо нужно будет поставить на поддон, чтобы вода после полива не оказывалась на подоконнике.Такие горшки можно сделать с детьмиДавать вторую жизнь пластиковым бутылкам – это уже хорошая традиция. Из них делают кормушки для птиц, вазы, настольные лампы и даже сушилки для посуды (но это больше дачный вариант). Как видите, вариантов вторичного использования бутылок масса, но мы вам предлагаем пойти еще дальше, и сделать из них цветочные горшки.Для начала отрежьте верх бутылки – не обязательно ровно, можете фигурно, как подсказывает ваше воображение. Далее пробейте в дне несколько дырок для организации качественного дренажа. В конце покрасьте новоиспеченный цветочный горшок водостойкой краской любого цвета и разрисуйте по своему вкусу. В итоге у вас получится оригинальное кашпо, которое можно будет поставить на прикроватную тумбу или журнальный столик, чтобы оно привлекало внимание.В кружке получится создать интересную композицию.Если на кружке появился скол или она разбилась и после склейки все равно продолжает течь, самое время найти ей другое применение. Советуем пересадить в нее небольшой суккулент и в дальнейшем собрать композицию из таких маленьких растений в кружках. Главное преимущество такого подхода состоит в том, что некомплектная посуда на кухне смотрится плохо и портит весь интерьер, а вот в качестве цветочных кашпо подходит идеально. Кстати, для этих целей подойдут не только кружки с дефектами, но и целые, если они вам вдруг надоели или вы изменили стилистику кухни, и чашки перестали туда вписываться.Оставьте ведро в изначальном виде или задекорируйтеА это уже идея для дачи или частного дома. Во дворе завалялось старое железное ведро, которым давно никто не пользуется? Не торопитесь отправлять его на помойку, лучше используйте как цветочный горшок. Подобное кашпо идеально подойдет для крупных домашних растений, вроде фикуса.Если ведро не ржавое и у него нет видимых дефектов, можете оставить его в первоначальном виде, а если есть нюансы, которые хочется замаскировать, задекорируйте поверхность на свой вкус. В дне необходимо проделать небольшие отверстия и поставить на какой-нибудь красивый поднос. А вот если упустить этот момент и не позаботиться о дренаже, то пересаживать цветок придется гораздо чаще. Да и грунта будет уходить немало.Кашпо из ящиков старого комодаВаш комод пришел в негодность, но сами ящики находятся в неплохом состоянии? Отлично – у вас появился простор для творчества. Заполните ящик грунтом и посадите в него растение. Что касается внешнего вида новоиспеченного кашпо, то здесь два варианта: можете ничего не менять (актуально, если комод был винтажным, и ящик выглядит немного потрепанным), а можете ошкурить и покрасить. Отталкиваться следует от интерьера квартиры – подумайте, какой цветочный горшок впишется в него лучше. Кстати, если нет готового ящика, вы вполне можете сделать его самостоятельно из старых досок. Молоток и гвозди вам в помощь!Задекорируйте мусорное ведроВ зависимости от размера мусорного ведра, вы сможете сделать из него «домик» как для маленького растения, так и для большого дерева вроде пальмы. Советуем сразу задекорировать его с помощью бечевки или толстой хлопковой веревки любого цвета. Закрепите ее клеевым пистолетом или же проденьте шнур в отверстия, которые есть наверху, и намотайте вокруг ведра. В результате у вас получится стильное кашпо, которое станет настоящим украшением для любого интерьера: начиная от сканди и заканчивая лофтомЖестяные банки идеально подходят для суккулентов.Дать вторую жизнь можно не только разбитой посуде или пластиковой бутылке, но даже жестяной банке из-под консервированной кукурузы или горошка. Многие хозяйки используют такие емкости для посадки семян для будущей рассады, а мы рекомендуем сделать их цветочными домиками. Если у банки интересный дизайн, можете не красить ее и не декорировать, а оставить все как есть. И не забудьте про дренаж: проделайте отверстия в дне, чтобы корневая система растения развивалась как надо.Разрисуйте металлическое ведеркоЕсли вы любите прохладительные напитки и в вашей «барной» коллекции есть ведерко для льда, советуем пересмотреть его целевое назначение. Из латунного, медного или серебряного ведерка получится отличное кашпо, которое украсит любую комнату в вашей квартире. И совсем неважно, в каком оно состоянии, сколько ему лет и как часто вы его использовали. Эта вещь сама по себе интересная, а если на ней будут присутствовать какие-либо признаки «возраста», то она будет выглядеть еще очаровательнее.Плетеная корзина добавит уютаПлетеные изделия уже много лет пользуются популярностью у дизайнеров интерьера. Их используют в качестве не только декоративной, но и функциональной составляющей. Яркий пример – корзинки для хранения. Если у вас есть одна или несколько таких корзинок, адаптируйте их под цветочные горшки. Можно собрать целую композицию, которая украсит подоконник, полку или журнальный столик. А если у корзинки есть ручка, сделайте из нее подвесное кашпо – получится оригинально и аутентично. Такой декор станет идеальным дополнением интерьера в стиле кантри, бохо, сканди.Пробками можно оклеить обычный горшок или сделать кашпо из самой пробкиДа-да, вы все правильно поняли. Из пробки для вина тоже можно сделать интересное кашпо. Если вы любите крохотные изящные суккуленты гораздо больше, чем огромные комнатные растения вроде монстеры, тогда эта идея для вас. Потом такие мини-горшочки можно будет закрепить на стене или на полке – на стол их поставить не получится из-за неустойчивости винных пробок. Впрочем, при желании можно будет приклеить новоиспеченные кашпо к красивому деревянному или металлическому подносу, и получится стильная композиция.А еще пробками можно оклеить обычное пластиковое кашпо, чтобы оно приобрело более оригинальный внешний вид. Для этого вам понадобится только клеевой пистолет. Кстати, необязательно выкладывать пробки по кругу – можно по диагонали или сделать какой-то необычный узор. Включайте фантазию – все в ваших руках.