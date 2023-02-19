15 вещей, которые вы бы купили, будь вы миллионером

Всегда приятно представлять, что вы оказались обладателем миллионов или даже миллиардов долларов, и как бы вы их потратили. Допустим, вы оплатили все долги и вложили часть денег в инвестиции, но у вас все еще остается на руках гигантское состояние. Что вы будете делать с этой суммой? Опросы показали, что именно об этих 15 покупках мечтает большинство людей. Так что обязательно обратитесь к этому списку, когда разбогатеете!
15. Самая дорогая в мире вилла
Вилла Леопольда находится на Лазурном Берегу и ее стоимость оценивается в $750 миллионов. Она занимает 50 акров земли, может похвастаться огромным количеством комнат и посадочной площадкой на крыше. Здесь также снимался фильм Альфреда Хичкока «Поймать вора». Конечно, если вы все же захотите приобрести эту собственность, убедить владельца продать ее будет нелегко.
14. Дом, напичканный всевозможными гаджетами
Итак, вы приобрели ту самую виллу во Франции или даже замок в Ирландии, но дом кажется пустым без полноценного домашнего кинотеатра с удобными креслами. Не говоря уже о солнечных панелях на крыше и сложной системе безопасности. В общем, ваш дом будет самым хай-тек домом в районе, если по соседству с вами вообще будут дома.
13. Частный самолет для путешествий по миру
Если вы собираетесь приобрести по дому на каждом континенте, вряд ли вам захочется тратить время на прохождение контроля в аэропортах. Решение простое: купите частный самолет. Арендовать самолет обойдется примерно в $20000 за полет на 2400 км (в одну сторону, само собой), так почему бы не потратиться и просто купить его? Главное не забыть построить взлетную полосу на заднем дворе и нанять личного пилота или стать им самому.
12. Безумно дорогая машина
Обзаведясь дворцом и частным самолетом, вы наверняка захотите поставить в свой гараж дорогую игрушку. Если вам по душе классические Феррари, самая дорогая из них, 1957 Ferrari 250 Testa Rossa, ушла с молотка в Калифорнии за $16 390 000. Если вам очень, очень захочется ее приобрести, можете попробовать перекупить ее у хозяина за большую сумму. А самая дорогая когда-либо проданная машина (не на аукционе) – Ferrari 250 GTO, и она обошлась владельцу всего в $52 миллиона.
11. Тысячи акров земли для бездомных животных
Если вы любите животных и всегда мечтали забрать себе всех тех, у кого нет дома, радуйтесь – теперь, когда у вас есть миллионы, это возможно. Ну, конечно, вы не можете приютить абсолютно всех бездомных животных на свете, но если вы приобретете достаточно земли, то цель практически достижима. Плюс, вы можете нанять людей, которые будут заботиться о них, пока вы разъезжаете по миру.
10. Ассистентка 24/7
Если у вас во владении находится гигантский особняк с несколькими сотнями комнат, вряд ли вам захочется убирать его самостоятельно. Кто-то должен будет организовывать его уборку, а еще готовку, помогать вам с уплатой налогов, назначать встречи, заботиться о детях и… тому подобное.
9. Построить целый город для бездомных
Теперь, когда вы уже позаботились о бездомных животных, пришло время вспомнить и о людях. Может, пары тысяч акров с домами и хватило бы, но не лучше ли создать целый город для тех, кто лишился дома? Не только с домами, но и с помещениями для малого бизнеса, школами и возможностями для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему. Потребуется больше, чем просто несколько миллионов долларов, но это все еще возможно.
8. Приватный концерт от Леди Гаги
Необязательно именно от Леди Гаги, конечно. Вы миллионер, вы можете заказать концерт кого угодно – Бейонсе, Металлики, Мадонны, да хоть Баскова. Вы можете нанять любую звезду, чтобы она выступила у вас дома или в любом другом помещении. Кто сказал, что счастье за деньги не купишь?
7. Этого милого ленивца (или любое другое экзотическое животное)
Этого очаровательного ленивца нашли посреди дороги в Эквадоре в прошлом месяце. Если бы вы владели миллионами, вы могли бы купить приют для экзотических животных, нанять людей, которые управляли бы им, и каждый раз, когда вы бы его посещали, вас бы сопровождал милейший ленивец. Если он для вас слишком медлительный (все-таки ему требуется шесть часов, чтобы спуститься с дерева и найти, куда сходить в туалет), то вашим подопечным мог бы стать тигр, лев или медведь. Возможности безграничны!
6. Плавание с дельфинами
Конечно, чтобы поплавать с дельфинами, не нужны миллионы – существует множество мест по всему миру, где можно быстро окунуться в воду вместе с этими симпатягами всего за $300 долларов. Но! Если бы у вас были миллионы, вы не только могли бы в любую минуту посетить одно из этих мест, вам наверняка бы дали поплавать с ними намного дольше.
5. Строительство собственного парка развлечений
Необязательно даже строить там сумасшедшие аттракционы, достаточно придумать интересную тему. Можно даже посвятить тему парка себе любимому. Ну, или какой-нибудь знаменитости или персонажу. Леди Гага наверняка запросит меньше денег, если вы пригласите ее в «Монстерленд», построенный в ее честь.
4. Юристы. Много юристов
С таким состоянием обязательно нужно обзавестись целой стаей адвокатов. Ведь в любой момент кто-то из ваших пьяных гостей во время вечеринки может споткнуться о вашу эксклюзивную мебель, сломать ногу и обвинить в этом вас. Ну, или если какой-то персонаж в вашем тематическом парке окажется слишком похож на Микки Мауса, Дисней захочет свою долю.
3. Целый дом обуви
Купить дом исключительно для обуви может звучать глупо, но представьте – вам никогда больше не придется ее покупать. У каждого типа обуви будет собственная комната. Комната для ботинок, комната для нарядных туфель, комната для кроссовок, и все они сортированы по цвету. И у каждого члена семьи тоже будет своя комната. И вам не придется волноваться о моде – с такой кучей денег она будет следовать за вами, а не наоборот.
2. Крупная компания или сайт
Да, у вас полно денег, но вам лучше убедиться, что это не изменится. Для этого лучше всего инвестировать в акции (хотя это может быть рискованно), или купить компанию, которая уже укрепилась на рынке и гарантированно принесет вам доход в ближайшем будущем. В мире полно компаний, которые зарабатывают миллионы, и за правильную цену купить можно любую.
1. Личный остров
Кто бы не купил остров, будь у него была такая возможность? Даже если у вас есть дома в каждой стране мира, и вы можете полететь на своем собственном самолете куда угодно и когда угодно, идея покупки собственного острова все равно чертовски пленительна. Особенно если там благоприятный климат, чтобы не пришлось никогда волноваться о погоде. А если на необитаемом острове станет одиноко, всегда можно взять с собой друзей.
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