15 вещей, которые вы бы купили, будь вы миллионером

Всегда приятно представлять, что вы оказались обладателем миллионов или даже миллиардов долларов, и как бы вы их потратили. Допустим, вы оплатили все долги и вложили часть денег в инвестиции, но у вас все еще остается на руках гигантское состояние. Что вы будете делать с этой суммой? Опросы показали, что именно об этих 15 покупках мечтает большинство людей. Так что обязательно обратитесь к этому списку, когда разбогатеете!









15. Самая дорогая в мире вилла

14. Дом, напичканный всевозможными гаджетами

13. Частный самолет для путешествий по миру

12. Безумно дорогая машина

11. Тысячи акров земли для бездомных животных

10. Ассистентка 24/7

9. Построить целый город для бездомных

8. Приватный концерт от Леди Гаги

7. Этого милого ленивца (или любое другое экзотическое животное)

6. Плавание с дельфинами

5. Строительство собственного парка развлечений

4. Юристы. Много юристов

3. Целый дом обуви

2. Крупная компания или сайт

1. Личный остров