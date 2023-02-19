От пациентки психиатрической клиники до психоаналитика, или Почему Юнга рассорила его с Фрейдом

Имена великих психоаналитиков Зигмунда Фрейда и Карла Юнга известны всем, а вот об их талантливой ученице, уроженке Ростова-на-Дону Сабине Шпильрейн, на Западе вспоминают гораздо чаще, чем на родине. Сабина стала первой пациенткой Юнга, которую он лечил по методу Фрейда, и первой девушкой, которая была для него больше, чем просто пациенткой. Вылечившись, Сабина получила образование и сама стала психоаналитиком.













Сабина Шпильрейн



Сабина Шпильрейн родилась в 1885 г. в Ростове-на-Дону в еврейской семье. В детстве Сабина потеряла сестру, умершую от тифа, и эта утрата вкупе с суровым обращением отца стали причиной психических расстройств: девочку мучили галлюцинации и истерические припадки. Состоятельные родители решили отправить ее в одну из лучших психиатрических клиник Швейцарии.







Часть письменного наследия Сабины Шпильрейн



На тот момент Карл-Густав Юнг был малоизвестным врачом-психиатром, но благодаря поступившей к нему пациентке с диагнозом «психотическая истерия» он смог достичь профессионального успеха и… личного счастья. 19-летняя Сабина была первой, на ком 30-летний врач решил опробовать метод Фрейда. В течение 8 месяцев симптомы заболевания исчезли, о чем Юнг сообщил в конгрессе и заслужил признание как ученый. А Сабина влюбилась в своего врача. Их любовная связь длилась с 1906 по 1909 гг. Об этом стало известно, когда в 1977 г. в подвале женевского дворца Вильсон, где раньше располагался институт психологии, были обнаружены письма Юнга, Шпильрейн и Фрейда. Эта переписка, а также найденный там же дневник пациентки, пролили свет на события, долгое время остававшиеся тайной.







Карл Юнг с женой



На тот момент Карл Юнг был женат, но сеансы психоанализа настолько сблизили его с пациенткой, что он не смог не ответить взаимностью на ее чувства. В 1908 г. он писал ей: «Любимая! Простите ли Вы мне то, что я таков, каков есть? Что я оскорбляю Вас этим и забыл по отношению к Вам обязанности врача?». Но Сабина мечтала родить от него ребенка, а Карл Юнг не намеревался бросать семью. В результате все закончилось громким скандалом, о котором Юнг написал Фрейду: «Один комплекс в настоящее время ужасно держит меня за уши, а именно – пациентка, которую я как-то однажды с огромной самоотверженностью вытащил из очень тяжелого невроза, обманувшая мою дружбу и мое доверие самым оскорбительным образом. Она мне устроила неприличный скандал только лишь потому, что я отказался зачать с ней ребенка».







Земляк Сабины Шпильрейн, художник Н. Полюшенко написал ее портрет для музея в Ростове-на-Дону



Однако Сабину Шпильрейн вряд ли можно было назвать коварной соблазнительницей – она действительно любила Юнга, о чем свидетельствуют записи в ее дневнике. Вылечившись, девушка сама решила заняться изучением психоанализа, и поступила в Цюрихский университет. В 1911 г. она защитила диссертацию и стала доктором медицины. Сабина Шпильрейн – одна из первых женщин-психоаналитиков, автор 30 научных работ.







Земляк Сабины Шпильрейн, художник Н. Полюшенко написал ее портрет для музея в Ростове-на-Дону



Поначалу Юнг советовался с Фрейдом: «Я работал по вашему методу, учитель, вылечил пациента, но совершил врачебную ошибку в том, что сблизился с Сабиной, переступил грань между врачом и пациентом, как мне теперь жить с этим?». Однако постепенно в отношениях Юнга и Фреда наступило охлаждение. Официальным поводом послужило расхождение во взглядах на либидо. Это произошло в 1913 г., а за 2 года до этого Сабина обратилась к Фрейду и по его приглашению вступила в венское фрейдовское общество. Вскоре Фрейд опубликовал статью «Заметки о любовном переносе», где, не называя имен, не без сарказма описал историю Юнга и Шпильрейн, утверждая, что любовь у пациентки к психоаналитику возникла только как результат переноса ее эротических фантазий на него.







Карл Юнг, Сабина Шпильрейн и Зигмунд Фрейд



Фрейд в сердцах писал Сабине: «Обидно слышать, что Вы изводитесь тоской по Ю., и я почти уверен, что он не заслуживает того особого внимания, которое я ему уделял. Предвижу, что в скором будущем он разрушит то, что мы возвели с таким трудом, а сам ничего лучшего не создаст. Оставляя в стороне наши научные расхождения, его поведение в личных отношениях достойно строгого осуждения». По возвращении в Россию Шпильрейн переводила работы Юнга на русский язык и активно пропагандировала его учение, что тоже вызывало недовольство Фрейда. И хотя Сабина пыталась примирить обоих, именно ее часто обвиняли в их конфликте.







Дом в Ростове, где жила Сабина Шпильрейн, а сейчас находится ее музей







Кира Найтли, Майкл Фассбендер и Вигго Мортенсен в фильме *Опасный метод*, 2011



Шпильрейн вернулась на родину в 1923 г., однако в 1930-х гг. психоанализ в СССР был запрещен. В сталинских лагерях погибли 3 брата Сабины, талантливые ученые. В 1942 г. Сабину и ее дочерей вместе с другими евреями в Ростове расстреляли фашисты. На родине ее имя с тех пор вспоминали редко, в то время как на Западе о ней сняли несколько художественных фильмов.







Кира Найтли в роли Сабины Шпильрейн в фильме *Опасный метод*, 2011







Кира Найтли, Майкл Фассбендер и Вигго Мортенсен в фильме *Опасный метод*, 2011



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