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Перцы, которые созреют уже в июне и слаще мёда — не сорт, а мечта

Дачникам на заметку.


Агроном Ксения Давыдова назвала сорт перцев, который приятно удивил огородников обильным урожаем и неприхотливостью. Растения устойчивы к холодам и дают удивительно мясистые, сочные и сладкие плоды. Такие перцы отлично растут как в теплице, так и в открытом грунте.
По словам эксперта, сорт был выведен относительно недавно, но уже успел собрать большое количество положительных отзывов дачников.

Низкорослые кусты буквально ломятся от очень вкусных плодов. 
Речь идет о сорте «Бабкин язык». Первый урожай можно собирать уже через 80 дней после прорастания семян: в июне. Рассаду начинают выращивать в середине февраля. Во время высадки растений на постоянное место нужно оставлять дистанцию между ними не менее 40 сантиметров. Лучше отдавать предпочтение солнечному и защищенному от ветра участку. 
Давыдова подчеркнула, что сорт перцев «Бабкин язык» продемонстрировал крепкий иммунитет и устойчивость ко многим заболеваниям. При этом важно не допускать переувлажнения грунта и регулярно проветривать теплицу. 
Агроном добавила, что с 1 куста можно получить до 20 сочных, мясистых и сладких плодов весом до 150 граммов. Перцы подходят как для свежих салатов, так и для заготовок. 
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