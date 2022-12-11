Почему исчезло пацифистское царство Нри, которое существовало 1000 лет в Африке

Царство Нри было убежищем для всех отверженных. Также это было безопасное место для беглых рабов. Государственное устройство очень похожее на христианскую религию, приобрело своё могущество не силой и войной, а миром и добром. Основателя царства до сих пор почитают «небесным существом», который спустился на Землю и создал могущественную цивилизацию. Как возникло странное государство, проповедовавшее искупительную весть, территория носящая сакральный, мифический характер? Как смогло такое царство просуществовать более тысячелетия и почему исчезло, далее в обзоре.
Империи- ровесницы
В 10 веке в мире произошла масса интересных исторических событий. Например, все англо-саксонские королевства объединились в одну Англию, Абдерраман III провозгласил Кордовский халифат, образовалась Священная Римская империя. Во Франции трон заняли Капетинги, викинги прибыли в Ньюфаундленд и много ещё чего. В это время в Африке, южнее современной Нигерии, образовалось необычное царство под названием Нри.
Лингвистическая и этническая карта Нигерии и соседних стран, Камеруна и Бенина.
Царство Нри — это высшее достижение народа игбо. Ныне этот некогда великий народ является одним из национальных меньшинств в Нигерии. Они проживают и в других соседних странах, таких как Камерун, Гана и Экваториальная Гвинея. Изначальное происхождение игбо неизвестно. В их языке есть множество диалектов, все они сродни с языками других этнических групп. Это позволяет историкам сделать вывод о том, что в доисторические времена они были связаны между собой. Есть и более поэтичная версия. Она гласит, что они были родом из Египта. Документальных подтверждений этому нет. Скорее всего этот миф взялся из того, что у игбо с долиной Нила были прочные торговые связи.
Народ игбо и их божий сын
Фактически до двадцатого века игбо не составляли единой этнической группы, а делились примерно на двести разновидностей. В свою очередь каждая подразделялась примерно на тридцать народностей. На них оказывали влияние другие этнические группы в регионе Нигера. Первоначально селения игбо находились в месте слияния протоков Нигера (на его восточном берегу) и Бенуэ, откуда они и распространились. Главным образом благодаря двум могущественным кланам Умеури и Умунри. Они считали себя потомками общего предка по имени Эри. В верованиях игбо это был посланник Чукву (или Чинеке), верховного бога-создателя мира, чтобы обеспечить людям современный социальный порядок. Эри имел тоже божественное происхождение. Он был сыном бога. Что-то напоминает, не так ли?...
Эри поселился в долине реки Анамбра, в Агулери, где женился на двух женщинах. Первой была Ннеамако, которая родила ему четырёх сыновей и дочь: Агулу, Аттах, Оба, Менри и Адамгбо. Они основали города и поселки: старший — город Агулери и его правящая династия Эзеора; второй - королевство Игала; Оба – Бенин; Менри основал королевство Нри и его династию Умунри. Со второй женой Оболи у Эри родился ещё один ребенок по имени Оноджа, который, по другим версиям, был создателем вышеупомянутого королевства Игала вместо Аттаха.
Традиционное жилище игбо в Анамбре, 1967 год.
Потомок библейского патриарха?
Менри дал королевству своё имя. С ним связана интересная легенда. Когда его отец скончался, он пожаловался Чукву, что тот прервал свои благословения. В ответ бог потребовал принести в жертву своего первенца и дочь. Похоронить их нужно было отдельно. Менри повиновался и через несколько недель из могил пророс батат. Затем он повторил то же самое со своими рабами и получил плоды хлебного дерева и масличную пальму. После этого его род стал процветать. Эта история тоже невероятно похожа на историю библейского патриарха Иакова. Историки считают, что позже по этим сказаниям удалось идентифицировать Эри, как одного из сыновей Гада, сына Иакова. То есть Эри — это внук еврейского патриарха Иакова.
Археологи находили косвенные подтверждения данной теории, находя древние гробницы на территории Нри. Раскопки показали, что какие-то поселения в этом регионе существовали и до Эри. После него королевство лишь обрело чёткие очертания и статус государства. Монархия в королевстве не была наследственной привилегией. После смерти монарха жрецы проводили церемонию, когда покойный «указывал» своего наследника. После избрания он проходил своеобразный ритуал. Короля помазывали белой глиной, как символом чистоты, потом символически хоронили. После смерти королей с большой пышностью хоронили в деревянных саркофагах.
Эз, коронованный в 1976 году.
Политика и религия сплелись тесно
Как уже говорилось выше в Нри доминировали два клана. Они же и были религиозной элитой. Эту систему они навязали и другим народам. Все имели некую независимость, как политическую, так и экономическую, но подчинялись власти короля (эза) Нри. Это имело вид децентрализованного государства с явными признаками теократии. Эз был религиозной главой, имея нечто общее с католическим Папой. Если Папа именует себя наместником Бога на Земле, то Эз претендовал на божественное происхождение. Его превосходство позволяло управлять столь разношёрстным и многочисленным населением. Вера и система нерушимых табу были в этом безупречными помощниками.
Игбо на церемонии 1921 год.
Среди табу стоит отметить ритуальное умерщвление детей, которые родились с различными дефектами, отклонениями или аномалиями. При этом насилие находилось под абсолютным запретом. Убийцы и насильники изгонялись из общества.
Никаких завоеваний, только мирные переговоры
Царство Нри с самого своего основания было выковано очень необычным для мировой истории способом: без завоеваний. Вместо того чтобы посылать армии против других городов, дабы захватить их, они распространяли свое послание о мире и согласии через торговцев. Потом заключали некий пакт, основанный на ритуальной клятве верности. Для того чтобы укрепить связи, каждые четыре года устраивался большой религиозный праздник. В город приходили жрецы (епископы), они благословляли народ и собирали пожертвования (дань).
Расширение царства таким образом длилось более четырёх столетий. Это было процветающее мирное государство, которое управлялось религиозным лидером. Эз не жил мирской жизнью. Другие члены религиозного клана путешествовали по стране, помогая вершить правосудие и проводить религиозные ритуалы. Также они отвечали на назначение местных властей. На лицах у них были специальные шрамы, по которым их можно было легко узнать.
Игбо с ити или шрамами на лице.
Экономический бум и расцвет искусства
Между 13 и 15 веками Нри пережило пиковый период своего расцвета. Экономика основывалась на сельском хозяйстве. Такой способ существования обуславливала местность, где произрастали джунгли. В царстве существовал календарь, где было тринадцать месяцев, по 28 дней в каждом. Делились месяцы на четыре недели по семь дней. Социальное устройство разделяло труд на мужской и женский. Земля находилась в коллективной собственности. Высокий статус придавало владение скотом. Очень важной была торговля, как внутренняя, так и внешняя. Рабство в царстве было упразднено. Сюда стекались беглые рабы со всех окрестных государств. Тут они получали свободу.
Искусство также процветало. Важной сферой было бронзовое литьё. Часто это были головы различных животных, по большей части слонов. В различных регионах страны добывали также медь и железо. При раскопках там найдено больше всего предметов искусства и рабочих инструментов. Производили и изделия из керамики, ювелирные украшения.
Церемониальная раковина, найденная в Игбо-Укву. Он сделан из бронзы и датируется примерно 9 веком.
Все рабы родом из Нри
Несмотря на то, что пик развития был пройден, процветание сохранялось до конца 17 века. Потом Нри начало потихоньку приходить в упадок. Вероятно, немалую роль в этом сыграло развитие рабства. С севера его привнесли мусульмане, а потом Европа и Америка. С 18 века до восьмидесяти процентов рабов, захваченных работорговцами в дельте Нигера, были из народа игбо.
Параллельно с этим активно шло распространение христианства, начатое португальцами, когда они поселились в районе Гвинейского залива. Они продвигали его для облегчения торговли. Вера укреплялась и укоренялась на континенте. Способствовало этому то, что христианская вера имела очень много общего с верованиями игбо. Мирные принципы, любовь к ближнему — всё это соответствовало христианским заповедям. Кроме того, игбо исповедовали также монотеизм. Был бог-творец и некие второстепенные сущности, именовавшиеся богами, но не имевшие такого почитания. У них даже существовал прообраз богородицы. Это была богиня плодородия Ала. Она изображалась в виде женской фигуры, держащей ребенка. Игбо считали, что это посланник Чукву в мире, который должен распространять его слово. Существовало даже подобие дьявола - злой дух Одинани.
Нри в 1913 году.
Остатки былого народа сегодня
Царству Нри удалось выжить лишь благодаря искоренению рабства и экспорту пальмового масла. Однако оно было уже очень ослаблено. Этим воспользовалась Британская империя. Она вторглась на территорию, свергла эза и подчинила земли себе, сделав их колонией. На месте павшего царства в 1966 году сформировалась Республика Биафра. Некоторое время страна пыталась обрести независимость от Нигерии, но это не удалось. Это стало эпилогом царства Нри.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии