Странные европейские традиции и обычаи, которые дошли до наших дней из Средневековья

Приехав в чужую страну, турист часто сталкивается с обычаями и традициями, которые, на первый взгляд, кажутся крайне странными и даже пугающими. Некоторые, по-настоящему сумасшедшие, устои существуют и в современных европейских странах. Большинство из них зародились еще в глубокой древности, но европейцы с радостью перенимают их из поколения в поколение. Конечно, многие обычаи призваны защищать от злых духов и знаменовать начало новой жизни, возрождение природы, но современные люди соблюдают их, по большому счету, забавы ради.
Массовые шахматы в Италии
Шахматная площадь в местечке Маростика, Италия / Фото: www.filasolutions.com
В северном итальянском городке Маростика раз в два года в сентябре проходит «человеческая» шахматная партия.
Первая партия с участниками-горожанами была сыграна в этих краях в 1494 году. В 1954 году местными властями было принято решение воссоздать средневековый исторический турнир. С тех пор «живые» шахматные партии, прославившие Маростику, проводятся каждые два года.
Тогда же, в 1950-х годах, была оформлена и площадь замка, которая стала называться «шахматной площадью». Вся сценография была задумана итальянским художником и архитектором Мирко Вучетичем, членом движения итальянских футуристов, который также воссоздал или, если быть точнее, придумал заново, средневековую легенду.
Фестиваль «живых» шахмат в Италии в сентябре / Фото: www.travel.ru
Сама легенда гласит, что местный правитель приказал двум претендентам на руку и сердце его прекрасных дочерей сразиться не на поле боя, а на шахматной доске. Желание горожан увидеть это захватывающее событие своими глазами привело к созданию огромной шахматной инсталляции. В роли шахматных фигур выступали люди, повторяющие ходы соперников. Ходы молодых людей передавались актерам дочерями мэра, которые сидели на специальных местах рядом с игроками.
В результате шахматная партия превратилась в грандиозную двойную свадьбу между соперничающими юношами и дочками головы городка, празднование которой продолжалось несколько дней и стало одним из самых запоминающихся событий в истории города.
Пасхальный кнут на удачу
Pomlázka от чешского слова pomlazovat, что в переводе означает «омолодить» / Фото: nicoletta.ru
В некоторых частях Чешской Республики, Словакии и Венгрии в Пасхальный понедельник существует традиция Пасхального кнута как дань традиции бичевания и порки в этот день.
Принято, чтобы утром мужчины шлепали женщин специальным кнутом ручной работы, который носит название помлазка. Помлазка состоит из трех, четырех, восьми, двенадцати или двадцати четырех ивовых прутьев, обычно длиной от 0,5 до 2 метров с украшенными разноцветными лентами на концах.
Когда мужчины приходят к женщинам после полуночи, те могут вылить на них ведро холодной воды. В некоторых районах мужчины также опрыскивают девушек водой или духами. В старину мальчики гонялись за девочками с кнутами по деревенским улицам, а на фотографиях людей в старинных народных костюмах видно, как девочки бегут и прячутся. Сохраняется ощущение игривости, как при игре в пятнашки.
Традиция гласит, что женщин следует хлестать, чтобы обеспечить им здоровье, красоту и плодовитость в последующие годы (конечно, исключительно в смешливом ключе).
Где все еще проводят рыцарский турнир
Синьская алка, рыцарский турнир в Сине / Фото: otvoreno.hr
Вот уже 300 лет каждый год в начале августа проводится знаменитый рыцарский турнир «Синьская Алка» в память о героическом сопротивлении нескольких сотен солдат, защищавших Синь от вторжения около 60 000 турецких солдат в 1715 году.
С раннего утра духовая музыка приглашает людей на ипподром, весь город украшается, в каждом доме готовится богатая традиционная еда, а арка готовится предстать во всем своем великолепии перед местными жителями.
Пробежать 160-метровую трассу в полном «рыцарском облачении», направив копье на «алку», маленькое железное кольцо, подвешенное в воздухе, и попасть им в цель — значит с особым почетом отметить героические действия защитников Сини, которые спасли город и ее жителей более трех столетий назад. Наиболее меткий игрок будет вписан золотыми буквами в длинный список победителей Алкар и станет носителем величайшей чести, которую можно получить в Италии.
«Синьска Алка» – традиционный красочный рыцарский турнир / Фото: www.glasistre.hr
Устав 1833 года строго определяет правила этой рыцарской игры, регламентируя форму одежды, поведение Алкаров и всего эскорта, так что Алка — это самая настоящая рыцарская игра в Далмации!
Богатое влияние европейской и восточной культуры проявляется в пышных костюмах алкаров, а соревнование между семьями за то, кто облачит своего игрока в самый экстравагантный наряд, длится уже несколько поколений. Ценность этого нематериального наследия раскрывается всей Синьской крайиной, поскольку Алка Синя может длиться всего один день, но люди живут ради нее всю жизнь, и любовь к этой традиции передается из поколения в поколение.
Медведи пляшут не только в России
Медвежьи танцы в Румынии и Молдове / Фото: bigpicture.ru
Для постороннего человека представление с танцующими медведями в маленьком румынском городке покажется крайне странным. Но для местных жителей появление этого зверя — радостное событие.
Каждый год в Румынии и Молдове, в период между Рождеством и Новым годом, проводятся медвежьи хороводы, которые, по приданию, призваны отгонять злых духов, а также символизируют смерть и возрождение. Невзирая на противоречивый характер мероприятия, оно привлекает большое количество местных зрителей и туристов.
Артисты, наряженные в настоящие медвежьи шкуры, пляшут под ритмы флейт и барабанов. Во время танца медведи «умирают» и «возвращаются к жизни», символизируя возрождение.
Медвежьи танцы в Румынии, которые должны отогнать злых духов / Фото: www.abcfact.ru
История данной традиции восходит к истокам дако-римлян. Дакиане чтили медведя, а их верховным богом был Залмоксис, названный в честь богов «Залмо» (кожа) и «Оксис» (медведь). По древней традиции, медведи навещали местных жителей, ведь считалось, что эти звери приносят здоровье и благополучие в дом.
Румыны и молдаване отдают дань уважения медведям, которые когда-то бродили по этим землях, до сих пор соблюдая ритуал медвежьего танца. Те, кто практикуют медвежий танец, убеждаются, что нет лучшего способа встретить Новый год, нежели соединиться со своими корнями и передать традицию своим потомкам.
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