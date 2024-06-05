Как бюджетно обставить спальню

Есть множество способов воссоздать атмосферу роскошного отельного номера у себя в спальне — и вам понравится каждый из них.







Наверняка каждый хотел бы поселиться в номере пятизвездочного отеля, чтобы как можно дольше оставаться в обстановке комфорта и уместной дороговизны интерьера. Однако идея устроить такой идеальный номер в собственной спальне вполне жизнеспособна — и во многом благодаря этим пяти советам.

Не экономьте на постельном белье

Установите непрямое освещение

Оптимизируйте аксессуары

Повесьте зеркала

Добавьте в интерьер ковер

С непередаваемой атмосферной люксового отельного номера ассоциируется уют и отдых во время сна, которые достигаются как раз при помощи качественного постельного белья. Например, то же льняное постельное белье создает изысканный, но в то же время обжитой вид, и никогда не выходит из моды, а также регулирует температуру, поэтому идеально подходит для круглогодичного использования.Сейчас особую популярность возымел египетский хлопок, который существенно отличается в цене на фоне других тканей постельного белья, но при этом имеет крайне мало достойных аналогов на рынке. Как и шелковые наволочки, полезные для волос и кожи, египетский хлопок создает ощущение погружения в мягкий кокон и в перспективе помогает нормализовать режим сна.Освещение должно быть спокойным и мягким, а иногда и интимным. Если пока нет конкретных идей, с чего начать смену освещения в спальне, обратите внимание на непрямое освещение: лампы с мягкими тканевыми абажурами или навесное освещение.Согласитесь, в отельных номерах просто невозможно найти обилие безделушек, какими бы уместными или дорогими они ни были. Поэтому максимально зрительно освободить пространство в комнате — ваша главная задача, если вы все еще стремитесь увидеть вместо своей спальни люкс пятизвездочного отеля. Выбирайте предметы, которыми вам будет приятно любоваться каждое утро после пробуждения. Иногда, чтобы спальня не выглядела откровенно пустой, бывает достаточно небольшой минималистической вазы с цветами. Или серебряной подставки для украшений на прикроватном столике.Актуальный совет для тех, кто не располагает солидным метражом или даже при наличии большой спальни все еще желает визуально расширить пространство. Наилучшая схема, при которой зеркала будут правильно выполнять свою функцию зрительного увеличения пространства, заключается в том, чтобы одно из них разместить на столе. Помимо прочего, это также поможет создать импровизированный туалетный столик.Удобный плюшевый коврик не навредит интерьеру любой спальни, которую хотят осовременить, и искусственная овчина будет здесь как нельзя кстати (впрочем, как и славящиеся своей красотой марокканские ковры). Представьте, насколько приятно будет ранним утром погружать голые ступни в мягкий коврик, прежде чем взять тапочки. Если боитесь перегрузить пространство новым цветом или не хотите акцентировать внимание на одном определенном, отдавайте предпочтение белому или черному коврику.