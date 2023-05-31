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Цунами — гигантские волны, обладающие разрушительной силой и возникающие из-за подводных землетрясений. Ущерб, причиняемый цунами, во много раз превосходит последствия, вызываемые самими землетрясениями.



10 интересных фактов о цунами.









Факт 1

Факт 2

Факт 3

Факт 4

Факт 5

Факт 6

Факт 7

Факт 8

Факт 9

Факт 10