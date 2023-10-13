Фильмы, где «вклинились» темнокожие персонажи, и почему это волнует зрителей (или нет)

Фильмы, где «вклинились» чернокожие персонажи, и почему это волнует зрителей (или нет).

Красавица и чудовище

Мадам де Гардероб — очевидно африканских кровей.

Статус дам на балу Чудовища не очень ясен. Быть может, перед нами вечеринка полусвета.

Сага о Гарри Поттере

В фанарте есть целая армия поклонников темнокожей версии Гермионы.

Щелкунчик и четыре королевства

Последний фильм про Щелкунчика, строго говоря, не является экранизацией знаменитой сказки: во-первых, у него другой сюжет, во-вторых, дело происходит в Викторианской Англии.

Щелкунчик и четыре королевства — фильм о том, как девочка-подросток пытается справиться со страшным горем, погружаясь в глубины своего воображения.

Меч короля Артура

Создатели фильма устроили в Лондиниуме небольшой Шаолинь с китайским учителем.

Падение Трои

Угадайте, кто из этих костоломов — тот самый Ахиллес, которого успешно прятали среди девушек в женской одежде.