Фильмы, где «вклинились» темнокожие персонажи, и почему это волнует зрителей (или нет)

Фильмы, где «вклинились» чернокожие персонажи, и почему это волнует зрителей (или нет).
Если раньше постоянные вопросы вызывали вымазанные ваксой Отелло и Ганнибал (который пращур Пушкина), то сейчас публика не устаёт удивляться тому, как заменяют на чернокожих традиционно белых персонажей. Вот только несколько примеров таких фильмов с персонажами-перевёртышами и доводы, которые приводятся за и против такого подхода.
Красавица и чудовище
В общем и целом фильм повторяет канву классического диснеевского мультфильма, но в нём всё же есть ряд отличий. Во-первых, друг Гастона, который немного слишком им восторгается — в России создали настоящую интригу, рассказывая, что в детском кино покажут настоящий гей-роман, к немалому разочарованию зрителей, поспешивших на это посмотреть. Во-вторых, в кадре можно было увидеть сразу нескольких чернокожих актёров, преимущественно — в замке Чудовища.
Мадам де Гардероб — очевидно африканских кровей.
Самый странный аргумент, который прозвучал в интернет-дискуссиях — откуда, мол, во Франции восемнадцатого века было больше одного чернокожего? И как они могли сделать какую-то карьеру, кроме карьеры лакея — когда речь идёт о пасторе в городе? Однако весьма чернокожий внешне Тома-Александр Дюма, отец писателя Александра Дюма-отца, вообще-то дослужился до генерала. Церковь и армия в Европе традиционно выступали социальными лифтами.
Что касается самого наличия дам африканского происхождения во Франции восемнадцатого века, достаточно посмотреть побольше живописи того времени. В большой моде было заводить себе чернокожую прислугу. Преимущественно это были горничные и лакеи, но в случае музыкального таланта девушка вполне могла стать придворной певицей какого-нибудь знатного человека. Оборотной стороной такой карьеры были домогательства работодателя и его гостей (что в детской сказке, конечно, не покажешь). Ну и чем больше чернокожих служанок мог завести себе сластолюбивый дворянин, тем было круче — в этом свете на бал у чудовища грустновато смотреть.
Статус дам на балу Чудовища не очень ясен. Быть может, перед нами вечеринка полусвета.
Сага о Гарри Поттере
На фоне того, что для одного из продолжений серии фильмов о мире волшебников утвердили чернокожую Гермиону, как-то позабылось то, что раньше в основном обсуждали внешность Дина Томаса и Блейза Забини. Вся штука в том, что в книгах не упоминается их внешность, так отчего же в фильме они именно чернокожие?
Ответ от самой Роулинг: как и в случае с Гермионой, именно потому, что в книге не упоминается цвет их кожи. Это даёт простор для фантазий и их воплощений. Хотя, конечно, Эмма Уотсон навсегда в наших сердцах. Хотя у неё, в отличие от Гермионы, красивые волосы и зубы.
В фанарте есть целая армия поклонников темнокожей версии Гермионы.
Щелкунчик и четыре королевства
В классической европейской сказочной истории произошло много изменений, но у массового российского зрителя не возникло вопросов, зачем действие перенесли в Викторианскую Англию, мать главной героини сделали любительницей механики, а историю принца Щелкунчика вообще убрали из повествований.
Изо всех (множества!) изменений сюжета опять взволновал зрителя только кастинг: в кадре опять несколько раз мелькают чернокожие, в том числе — щелкунчик (один из множества, как нам поясняют по сюжету), буквально ожившая игрушка, а незаколдованный мальчик. Более либерально настроенные зрители спрашивают: мол, ладно, что там происходит в стране фантазий девочки, но почему Дроссельмайер сохранил немецкое имя, приобретя африканскую внешность?
Последний фильм про Щелкунчика, строго говоря, не является экранизацией знаменитой сказки: во-первых, у него другой сюжет, во-вторых, дело происходит в Викторианской Англии.
Один из аргументов против введения чернокожих персонажей бездумно — создание ложного ощущения у детей, что равенство царило в европейском обществе всегда, в то время, как даже соседний народ мог подвергаться расовой дискриминации — что уж говорить о чернокожих, чьё место общество очерчивало где-то в области комнаты для слуг.
Это аргумент, стоящий внимания, но таинственный и странный персонаж в Англии конца девятнадцатого века вполне может быть чернокожим с немецкой фамилией хотя бы потому, что это сулит таинственную и странную историю. И да, в викторианской Англии, несмотря на предубеждения, в общем и целом он будет иметь все гражданские права. Разбогатевший за счёт чудесного ремесла механик — не такая уж невероятная история.
Щелкунчик и четыре королевства — фильм о том, как девочка-подросток пытается справиться со страшным горем, погружаясь в глубины своего воображения.
Меч короля Артура
Этот причудливый фэнтези фильм собрал вообще полный интернационал. Кельты, римляне, викинги, чернокожий рыцарь и китайский мастер боевых искусств. Собственно говоря, последний — единственное лишнее в канонической линии лицо, поскольку и викинги, и чернокожий рыцарь Круглого стола, и тем более римское наследие — всё это исторично (кроме показанной в картине магии, конечно). А вот китаец взялся просто так, из ниоткуда. Впрочем, если магия может создавать гигантских мастодонтов, почему ей и китайца случайно не создать (или перенести откуда-то).
Англичан в экранизации больше всего покоробило искажение образа короля Артура — в фильме он начинает вышибалой в борделе. Правда, достоверно рассказать что-то о детстве настоящего Артура (его прототипом, согласно популярной теории, был один из множества римских полководцев, правивших Британией) никто не может. Тут как с китайцем и магией — поди докажи, что не мог он провести юность в борделе.
Создатели фильма устроили в Лондиниуме небольшой Шаолинь с китайским учителем.
Падение Трои
Но никакая чернокожая Гермиона не сравнится по реакции зрителей с анонсированным сериалом «Падение Трои», где чернокожими оказались Зевс, Артемида и Ахиллес. У внешности этих персонажей нет никакого обоснования, кроме одного: в искусстве есть место условности. Древние греки условно изображали всех персонажей чёрными на своих чернофигурных вазах, имея в виду, что они обычной средиземноморской внешности; современный режиссёр условно изобразил Зевса чернокожим.
Впрочем, может быть, мы всё же узнаем о богах Олимпа что-то новое после выхода сериала. Кстати, тёмная кожа не помешала Артемиде быть златовласой, так что вряд ли режиссёр старается именно полностью проигнорировать канон. Стоит также вспомнить, что, когда жителей античного мира изображали голливудские блондины, это никого не смущало — а ведь точно также было неисторично.
Угадайте, кто из этих костоломов — тот самый Ахиллес, которого успешно прятали среди девушек в женской одежде.
Текст: Лилит Мазикина.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии