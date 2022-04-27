15 гениальных лайфхаков по использованию привычных вещей и продуктов

Вещи, которые мы используем неправильно.
Многие вещи не такие комфортные в использовании, как нам бы этого хотелось. В нашем обзоре были собраны самые полезные примеры повседневного обращения с привычными вещами так, чтобы они стали чуточку удобней.
1. Драже «Тик-так»
Извлекаем «Тик-так» из контейнера.
Чтобы легко извлечь один леденец, нужно просто перевернуть контейнер на бок и открыть крышечку, в которой предусмотрено отверстие для одной конфеты.
2. Йогурт
Едим йогурт без ложки.
Хотите съесть йогурт, а под рукой нет ложки? Не беда! Ложку можно сделать из фольги, которой обычно закрывают йогурты.
3. Арахисовая паста
Использование и хранение арахисовой пасты.
Чтобы масла, входящие в состав арахисовой пасты не отделялись и не скапливались на поверхности, хранить ее лучше в перевернутом виде.
4. Контейнеры для кетчупа
Использование одноразовых контейнеров.
Далеко не все знают, что одноразовые контейнеры для соусов можно растянуть по краям.
5. Вантуз
Разновидности вантузов.
Большинство людей пользуются одним и тем же стандартным вантузом для устранения засоров в трубопроводе, не зная, что для прочистки ванны или унитаза следует использовать поршневой вантуз или приспособление с шаровидной структурой.
6. Контейнеры для китайской еды
Правильное использование контейнеров для китайской еды.
На самом деле, контейнеры для китайской еды следует разворачивать, чтобы создать некое подобие тарелки.
7. Зубная паста
Количество зубной пасты на щетке.
Большинство людей ошибочно думают, что чем больше зубной пасты на щетки, тем эффективней будет чистка зубов. Однако стоматологи уверяют, что зубной пасты на щётке должно быть с «горошину».
8. Греческий йогурт
Йогурт в контейнере из двух частей.
Йогурты, состоящие из двух частей следует смешивать так, как показано на картинке.
9. Прохладительные напитки в банках
Напитки в жестяных банок.
Оказывается, в ключах алюминиевых банок с напитками предусмотрено место, в которое вставляется соломка.
10. Провода
Фиксация проводов.
Чтобы вилка не выпадала из розетки удлинителя, просто свяжите провода между собой.
11. Стикеры
Правильно отрываем стикеры.
Стикеры следует отрывать не снизу, как это делает большинство людей, а сбоку, вдоль липкой полоски.
12. Кастрюли и сотейники
Место для ложки.
Не все хозяйки знают, что отверстие в ручках сотейников и кастрюль предназначено для удобного хранения ложки или лопатки.
13. Крышки стаканчиков
Подстаканник из крышки.
Крышку от пластикового стаканчика можно использовать, как подстаканник.
14. Свежий хлеб
Режим свежий хлеб.
Резать свежий хлеб, иногда, бывает очень непросто. Чтобы не мять его верхушку, переверните хлеб нижней частью к верху и режьте.
15. Напитки в тетрапаках
Правильно наливаем напитки из коробок.
Чтобы молоко или сок не разбрызгивались, а текли ровной струей в стакан тетрапак нужно держать горлышком вверх.
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