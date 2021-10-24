Секрет фирмы: для чего отечественные кассиры надрывают чек

Зачем так поступают кассиры. /Фото: golos.io.
Многие молодые продавцы и кассиры просто скажут о том, что надрывать чек положено по наставлению их учителей, чтобы его «загасить». Поразительно, что люди в большинстве случаев даже не удосуживаются уточнить, зачем именно это делается. Все дело в том, что на протяжении почти 23 лет рвать чеки в России нужно было обязательно с буквы закона в соответствии с постановлением Совета Министров РФ №745, которое было принято в далеком 1993 году.
Традиция очень старая. /Фото: yahoo.com.
В документе говорилось о том, что если организация осуществляет денежный расчет с применением кассы, то она обязана выдавать покупателю чек. При этом при выдаче чека на руки клиента, он должен быть «погашен» при помощи штампа или надрыва. Вот и получилось, что держать штамп на каждой кассе слишком накладно и откровенно неудобно. Поэтому кассиры просто стали рвать чековые бумаги.
Зачем надрывают чек. /Фото: thewikihow.com.
Дело еще и в том, что, когда принималось постановление 745, посещение магазина выглядело несколько иначе. Сначала клиент выбирал желаемые товары, после этого брал у продавца квиток на эти товары и шел оплачивать его на кассу. Затем потребитель возвращался в отдел и показывал чек. Продавец «гасил» документ и выдавал товар. Порванный чек не позволял недобросовестным гражданам использовать данный документ дважды для приобретения товара.
Теперь уже рвать не надо. /Фото: gorcom36.ru.
Начиная с 2016 года, в России чеки больше рвать не нужно. Постановление 745 было отменено новым законом, а именно – постановлением 1173. Принято оно было Правительством России. Тем не менее, надрыв чеков уже успел превратиться в своеобразную традицию. Многие кассиры продолжают не только это делать, но также учить данной «премудрости» новые поколения сотрудников магазинов.
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