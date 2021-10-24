Секрет фирмы: для чего отечественные кассиры надрывают чек

С нами не соскучишься!

Зачем так поступают кассиры. /Фото: golos.io.

Традиция очень старая. /Фото: yahoo.com.

Зачем надрывают чек. /Фото: thewikihow.com.

Теперь уже рвать не надо. /Фото: gorcom36.ru.