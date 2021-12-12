Зигзаги судьбы Амаяка Акопяна: Почему знаменитый иллюзионист пропал с экранов

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян | Фото: mirnov.ru
В 1980-1990-х гг. имя Амаяка Акопяна было известно всем – он был одним из самых успешных и популярных иллюзионистов. Но в последнее время он не появляется на публике и редко дает интервью. Это дало повод для слухов о том, что Акопян якобы выехал за рубеж или стал жертвой алкогольной зависимости. Что же в 2000-х произошло со знаменитым артистом на самом деле?
Артист цирка, телеведущий Амаяк Акопян | Фото: daily.afisha.ru
Амаяк был потомственным иллюзионистом – его отец Арутюн Акопян был известным советским фокусником. Еще в 1970-х гг. Амаяк начал сниматься в кино, где играл преимущественно роли фокусников. В 1980-х его кинокарьера продолжилась, он стал соведущим передачи «Утренняя почта», после чего приобрел всесоюзную популярность. Одновременно с киносъемками Акопян начал давать представления в качестве фокусника. На его выступлениях в зале не было свободных мест, его имя было известно каждому в СССР. Он получил признание не только в Союзе, но и за рубежом, на уровне международной ассоциации иллюзионистов. В 1990-х гг. все дети знали его как ведущего телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»
Амаяк Акопян | Фото: daily.afisha.ru
Среди поклонников таланта иллюзиониста были не только дети и их родители, но и представители криминального мира. Он часто играл в кино роли шулеров и картежников, после чего к нему нередко обращались с просьбами поделиться секретами карточных фокусов. Однако подобным образом на своем мастерстве Акопян никогда не зарабатывал. Он объяснял это так: «В моей профессии первично искусство, а не алчность».
Амаяк Акопян в программе *Спокойной ночи, малыши!* | Фото: uznayvse.ru
Все знали Амаяка Акопяна как жизнерадостного и неунывающего оптимиста, способного безостановочно сыпать шутками и рассказывать байки из собственной жизни. Однако в реальной жизни он был далек от созданного им экранного образа. Он не любил, когда его пытались представить клоуном и называли фокусником. «Фокусники у нас Мавроди, Березовский, Ходорковский, а задача иллюзиониста – возвести сценический обман в ранг уважаемых профессий», – говорил артист.
Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян | Фото: vokrug.tv
В 2000-х гг. он исчез из кино и телевидения, а его имя стало редко появляться в прессе. Внезапное исчезновение артиста породило немало слухов: говорили, что он эмигрировал в США, что открыл собственное казино или даже опустился на самое дно под влиянием вредных привычек. Однако ни одна из этих версий не оказалась правдивой.
Он не любил, когда его называли фокусником и считали клоуном | Фото: peoples.ru
Последние несколько лет артист действительно не появлялся на публике и вел затворнический образ жизни. Как оказалось, он жил с престарелой матерью, которая нуждалась в ежедневном уходе. К ней у него всегда было самое трепетное отношение. «У меня такой возраст, что я готов ко всему, но не дай Бог, если что-то случится с мамой. Я не представляю себе жизни без этой женщины», – признавался иллюзионист.
Артист цирка, телеведущий Амаяк Акопян | Фото: uznayvse.ru
Амаяк Акопян | Фото: poncy.ru
К решению отгородиться от всего мира его подтолкнули и разочарования в личной жизни. Артист был женат трижды, но все три брака распались. Сам он объяснял свои неудачи так: «Как говорят, жена ушла, но я еще ушлее. Не складывается, потому что мне нужна не просто женщина, нужна единомышленница. Я в этом смысле искалеченный мужчина. У меня всегда перед глазами пример мамы, он, наверное, мне и мешает жить. Мама моя – великая женщина и очень хорошая актриса, которая весь свой талант отдала одному человеку – мужу, то есть моему отцу. И я всю жизнь искал такую же героиню, подобную музу, какой когда-то для отца была моя мать. Чтобы она жила мной и моим делом. Но я, возможно, счастье еще не заслужил».
Он не любил, когда его называли фокусником и считали клоуном | Фото: blog.turbomagic.ru
Единственный сын иллюзиониста переехал со своей матерью в США, где учился на программиста и занимался исследованиями в области нейроэлектроники. Многие из родственников Амаяка Акопяна эмигрировали в Израиль, и, кроме матери, у него не осталось фактически никого из близких. В 2005 г. иллюзионист похоронил своего отца, Арутюна Акопяна. Эта потеря стала для него страшным ударом. После этого он действительно несколько лет топил свое горе в алкоголе, поэтому эти слухи не были безосновательными. Позже сам артист признавался: «После смерти папы я долгое время пил. Не мог представить себе утро без рюмки коньяка».
Артист цирка, телеведущий Амаяк Акопян | Фото: showbizzz.net
Однако Амаяк Акопян все же смог одолеть вредную привычку. Однажды во время медицинского осмотра врачи сказали ему, что он погибнет, если не изменит образ жизни. Это стало поводом для того, чтобы отказаться от излишеств.
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