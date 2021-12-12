Зигзаги судьбы Амаяка Акопяна: Почему знаменитый иллюзионист пропал с экранов

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян | Фото: mirnov.ru

Артист цирка, телеведущий Амаяк Акопян | Фото: daily.afisha.ru

Амаяк Акопян | Фото: daily.afisha.ru

Амаяк Акопян в программе *Спокойной ночи, малыши!* | Фото: uznayvse.ru

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян | Фото: vokrug.tv

Он не любил, когда его называли фокусником и считали клоуном | Фото: peoples.ru

Артист цирка, телеведущий Амаяк Акопян | Фото: uznayvse.ru

Амаяк Акопян | Фото: poncy.ru

Он не любил, когда его называли фокусником и считали клоуном | Фото: blog.turbomagic.ru

Артист цирка, телеведущий Амаяк Акопян | Фото: showbizzz.net