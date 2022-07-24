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8 интерьерных хитростей, которые стоит знать каждому


8 интерьерных хитростей, которые стоит знать каждому

8 интерьерных хитростей, которые стоит знать каждому

 

Услугами профессионального дизайнера могут воспользоваться далеко не все, поэтому многие занимаются оформлением интерьера собственными силами. Что нужно знать, чтобы не попасть впросак и не наделать ошибок? Мы подобрали самые необходимые и действительно нужные приёмы.

Расположение дивана в гостиной


Расположение дивана в гостиной

Расположение дивана в гостиной

Часто диван располагают у одной из стен, но куда более дружелюбной считается обстановка, когда главный предмет мебели стоит посреди комнаты. Он словно превращается в центр гостиной, отвлекает от каких-то изъянов помещения и располагают к тёплому общению.

Обеспечение уюта в столовой


Обеспечение уюта в столовой

Обеспечение уюта в столовой

Зона столовой не должна быть стишком лаконичной и минималистичной. На стол вполне можно постелить красивую скатерть, на стулья поместить мягкие подушки, а на стол поставить вазу с живыми цветами.

Сделать интерьер кухни особенным


Сделать интерьер кухни особенным

Сделать интерьер кухни особенным

Чтобы сделать интерьер кухни особенным, не обязательно нужно тратить много денег и переделывать всё пространство. Достаточно лишь поменять основные столовые предметы, обновить тарелки и дополнить интерьер забавными кухонными гаджетами.

Облегчить пространство


Облегчить пространство

Облегчить пространство

Многие по старинке устанавливают на кухне навесные шкафы, но на небольших кухнях они смотрятся очень громоздко и несуразно.
В таком случае лучше продумать скрытые системы хранения и распределить посуду в нижнюю часть гарнитура. Если избавиться от навесной мебели, то в кухне визуально прибавится пространства и комната будет казаться больше, чем есть на самом деле.

Визуально расширить пространство ванной


Визуально расширить пространство ванной

Визуально расширить пространство ванной

Как зрительно расширить площадь небольшой ванной комнаты? В этом поможет мелкая глянцевая плитка, достаточное количество источников света и зеркало достаточного размера. Все эти элементы направлены на то, чтобы визуально улучшать пространство.

Не бояться экспериментировать с цветом


Не бояться экспериментировать с цветом

Не бояться экспериментировать с цветом

Чтобы интерьер не выглядел слишком консервативно и пресно, его периодически нужно обновлять. Это касается даже обычной смены цветовой гаммы, стоит лишь перекрасить стены из белого в голубой или серый цвет, как пространство тут же изменится в лучшую сторону. Не нужно бояться модных оттенков в интерьере, они способны преобразить квартиру.

Создать приятное впечатление


Создать приятное впечатление

Создать приятное впечатление

Впечатление о квартире и о её хозяевах зарождается не в гостиной, а в прихожей. Поэтому её пространство должно быть всегда аккуратным и чистым. Не стоит портить общую картину разбросанной обувью или большим количеством вещей на вешалке.

Выбросить старые предметы интерьера


Как бы это ни было тяжело психологически, но от старых и потерявших привлекательность вещей рано или поздно нужно избавляться. Потёртый ковёр, стул со сломанной ножкой, скрипящая кровать – все эти предметы не красят интерьер, а лишь захламляют его.
Выбросить старые предметы интерьера

Выбросить старые предметы интерьера

 

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8 интерьерных хитростей, которые стоит знать каждому

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