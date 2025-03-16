Любопытные факты о весах

Простейшие весы, изобретенные человеком в древние времена, были возведены в ранг инструмента Верховного судьи, беспристрастно вершившего суд. Для одних приговором был вечный рай, для других – страдания и муки вечные. С течением времени произошло преобразование инструмента правосудия в инструмент меры.
«Аллегория справедливости». Автор: Пьєр Сюблейра.
Баланс от французского balance в буквальном смысле — весы, а от латинского bilanx — имеющий две весовые чаши. Во многих сферах деятельности человека баланс используется для определения соотношения и равновесия между чем-либо.
Самым простейшим приспособлением для того, чтобы определить вес, с пятого тысячелетия до нашей эры являлись рычажные весы. Конструкция которых состояла с длинной балки, имеющей в центре опору. К концам прикрепляли две чаши, на одну из которых клали взвешиваемый предмет, на другую – грузы соответствующего веса.
Страшный суд в Древнем Египте. Чаши весов и перышко Правды
Страшный суд в Древнем Египте во главе с царем загробного мира – Осирисом.
Когда египтянин завершал свой жизненный путь, он попадал в чертог Обеих истин: место последних испытаний. Посредине чертога на троне восседал Осирис – царь загробного мира, окруженный 42-я богами. Правился Страшный суд.
Залогом правосудия и справедливости в Древнем Египте считались весы, которые невозможно было обмануть. Эти рисунки свидетельствует о том, как бог правосудия и искусства письма Тот с головой ибиса уравновешивал перышко Правды богини Маат и сердце умершего человека. Рядом сидело в ожидании своей жертвы ужасное чудовище Аметит.
Взвешивание перышка Правды богини Маат и сердца усопшего.
Лишь сердце праведника было легче пера. Об этом свидетельствовала стрелка на весах. И тогда умерший сам произносил оправдательную речь перед лицом богов: «Я не делал зла, не совершал насилия, не крал, не убивал, не лгал… не прелюбодействовал… не гневался до ярости… Я никого не заставлял плакать… не отнимал молока у грудного младенца… не принуждал людей работать сверх сил… Я питал алчущих, поил жаждущих, одевал нагих… Я чист! Я чист! Я чист! Я чист!». На что Осирис предлагал умершему войти в танственную дверь, за которой происходило воскрешение.
Грешники, сердца которых перевешивали перо Правды, отдавались на пожирание чудовищу, которое имело тело гиены и бегемота, львиную гриву и пасть крокодила.
Весы – атрибут Страшного суда в христианстве
Сцена Страшного суда на фресках храма.
Весы являлись древнейшим символом меры и справедливости, которыми взвешивалось добро и зло, совершенное человеком при жизни. И от того какова чаша перевешивала – такова и была судьба человека после смерти. Это наиболее распространенный сюжет картины Страшного суда не только в христианстве, а и в иудаизме и мусульманстве.
Весы Страшного суда.
Для христианской иконографии эту символику позаимствовали у Древних Египтян. Мозаика на кафедральном Соборе острова Торчелло, датируемая 639 годом нашей эры, – тому подтверждение. На ней изображена процедура взвешивания души, во время которой черти длинными шестами пытаются перевесить чашу весов в свою сторону.
Взвешивание душ архангелом Михаилом. (1490). Национальный музей искусства Каталонии.
В христианстве главным «весовщиком» посмертных судеб в библейских заветах считался Архангел Михаил – один из самых почитаемых Архангелов как в христианстве, так и в иудаизме, и в исламе.
Религиозные каноны стали приписывать Михаилу не только победу над дьяволом и нечистыми силами, но и роль главного судьи Страшного суда, на который души умерших призывались его трубным гласом.
Архангел Михаил, взвешивающий души на Страшном суде. Автор: Рогира ван Вейден.
Этот сюжет, ставший традиционным мотивом иконографии Страшного суда, очень распространен в церковных росписях. А сам Архангел Михаил приобрел роль покровителя усопших.
Весы – символ голода и недостатка в иудаизме
«Всадники апокалипсиса». Гравюра. Автор: Альбрехт Дюрер.
Гравюра «Всадники апокалипсиса» отразила ужасную сцену конца света, о котором оповещают скачущие всадники. Весы в древней Иудее — символ голода, недостатка. Потому как, чтобы делить по совести малые запасы необходим был точный вес. Но, как видим, чаши весов в руках несущегося всадника не уравновешены – они несут людям несправедливый суд.
Все в меру. Весы в эпоху Возрождения
«Святой Элигий». (1449). Автор: Петрус Кристус.
С эпохи Возрождения изображение весов появились не только как религиозный инструмент присущий сценам Страшного суда, но и в качестве мерила в быту.
«Женщина, держащая весы.» Автор: Ян Вермеер.
Женщина в задумчивости держит в руках пустые весы. По-видимому, она мысленно положила на их чаши свои совершенные поступки: хорошие и плохие. На это действие ее натолкнула висящая за ее спиной сюжетная картина «Страшный суд».
«Кредитор с женой». (1514). Королевский музей изобразительных искусств Бельгии. Автор: Квентин Массейс.
«Расплата» (Мезальянс). (1532). Автор: Лукас Кранах.
Длительное время каждая из Соединенных Провинций Нидерландов имела в обиходе не только свою монету, но и свои меры веса. И лишь взвесив монетку, можно было узнать, сколько же она стоит на самом деле. На картине видим, как юная девица пленяет богатого старика, назначая выверенную себе цену.
«The Grocer’s Shop.» (1647). Автор: Геррит Доу.
В жанровых сценах голландских живописцев весы – как атрибут процветания торговли, без которых уж никак не обойтись.
Вес истины
«Меланхолия». (1514). Гравюра. Автор: Альбрехт Дюрер.
На гравюре видим женский образ, изображенный в глубокой задумчивости. Это мудрая и беспристрастная Логика, тщательно взвешивающая на своих весах истинные и ложные суждения.
Ведьмины весы
«Ведьмины весы». Гравюра. XIX век.
А вот еще один удивительный исторический факт, связанный с весами: в 17 веке в западной Европе инквизицией была распространена охота на ведьм. Обвиняемые в колдовстве женщины взвешивались на огромных весах. Считалось, что метла ведьмы могла выдерживать вес до 50 килограмм. При взвешивании подозреваемой это служило полным доказательством причастности к нечистой силе или же ее невиновности.
Весы Жиля де Роберваля
Из века в век народы перенимали друг у друга это судьбоносное средство, как в религиозном так и в бытовом пане, которое и стало впоследствии торговым оборудованием.
Жиль де Роберваль – французский математик и физик изобрел несколько астрономических инструментов и так называемые весы Роберваля, которые продемонстрировал в 1669 году в Академии наук в Париже.
Весы Жиля де Роберваля. Автор: Антонио Диаза.
Весы системы Жозефа Беранже
1849 году французский изобретатель Жозеф Беранже (Joseph Beranger) улучшил устройство для взвешивания вспомогательными рычагами, что увеличило чувствительность устройства. Но весы новой конструкции запустили в массовое производство только лишь в начале двадцатого века.
Автор: Г.М.Коржев-Чувелев.
Кинто. Автор: В.Джованни.
Весы. Автор: В.Грачев.
После ряда усовершенствований весы этой конструкции стали одними из самых распространенных, и вплоть до сегодняшнего дня они достаточно широко используются в торговле, особенно на рынках.
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