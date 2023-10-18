10 монарших особ, которые отправились на тот свет прямо из собственной уборной

Общеизвестный факт: Элвис Пресли умер в cвоей уборной. Впрочем, он не один из известных людей закончил жизнь подобным образом – в истории известно немало случаев, когда даже монархи уходили в мир иной в туалете. В этом обзоре истории, которые выглядят комичными и трагичными одновременно.
1. Правитель Цзин
Правитель Цзин.
Герцог Цзин был правителем провинции Цинь, одной из самых сильных провинций-государств древнего Китая, с 599 г. до н.э. до своей безвременной кончины в 581 г. до н.э. Говорят, что ему как-то ночью приснился кошмар, после которого его личный шаман предсказал безвременную смерть правителя, прежде чем тот даже «успеет съесть новое зерно». Герцог, будучи суеверным, немедленно счел, что он болен и вызвал врача. Дальнейшие сны «рассказали» ему, что причина его болезни кроется где-то между его диафрагмой и его сердцем.
Когда снова вызвали доктора, тот подтвердил диагноз, услышанный во сне. Цзин, пытаясь снять проклятие, съел новое зерно, которое еще не полностью созрело. Затем, почувствовав себя гораздо лучше (вспоминаем его мнительность), правитель казнил своего шамана. Некоторое время герцог полагал, что он обманул проклятие, но незрелое зерно начало бродить в его желудке. Спеша в туалет, он упал в выгребную яму и утонул в вонючей жиже.
2. Король Англии Эдмунд II
Король Англии Эдмунд II
Эдмунд II (по прозвищу Эдмунд Железнобокий) был королем Англии в течение всего лишь семи месяцев в 1016 году. Он собрал армию для противостояния вторжению датского захватчика Канута (он же Кнуд Великий). Однако после осады Лондона Эдмунд был окончательно побежден. По Алнейскому договору Канут разрешил Эдмунду сохранить земли в Уэссексе в обмен на мирное соглашение.
Вскоре после этого Эдмунд скончался. Некоторые говорят, что он умер по естественным причинам. Однако в рассказе Генри Хантингдона говорится, что, когда Эдмунд спешил «по зову природы», его дважды ударил ножом убийца, спрятавшийся в выгребной яме. Нож, разорвавший кишку Эдмунда, торчал из «задней части» короля, когда тот удирал из туалета со спущенными штанами.
3. Готфрид IV, герцог Нижней Лотарингии
Готфрид IV, герцог Нижней Лотарингии
В 1076 году герцог Готфрид IV (также известный как Готфрид Горбатый) отправился в туалет «по естественным потребностям». Он был военачальником, сражавшимся в войне от имени императора Германии Генриха IV, поэтому справедливым будет сказать, что у него было полно врагов. Хотя обычно он был осторожным человеком, Готфрид никак не мог предвидеть, что, когда он будет справлять естественную нужду, его атакуют «заостренным оружием» снизу.
Считается, что одному из охранников, окружающих дом, заплатили за то, что он встал под туалетом с копьем или длинным мечом. Говорят, что герцог сумел прожить еще целую неделю, прежде чем окончательно умереть от ран. Вероятно, будет справедливым сказать, что в течение этого времени в туалет ему было ходить проблематично.
4. Король Георг II
Король Георг II.
Георг II вступил в 1727 году на британский престол, несмотря на то, что он был немцем. Он явно не был популярным королем. Когда он был всего лишь принцем, Георг поссорился со своим отцом и большинством своих советников, и даже говорят, что он ненавидел своего собственного сына. Он не любил Великобританию и проводил так много времени в своей родной Германии, что подданные называли его «королем, которого не было». Однако он любил свою жену.
После ее смерти он так больше не женился, а когда умер сам, то был похоронен рядом со своей женой, причем боковые стенки их гробов были удалены, чтобы их останки могли «воссоединиться». Однако, несмотря на свой скверный характер, Георг II дожил до преклонного возраста. Наконец, незадолго до его 77-го дня рождения, у короля, который восседал на «туалетном стуле», правый желудочек сердца разорвался из-за аневризмы аорты.
5. Екатерина II
Екатерина II.
Хотя смерть в туалете часто считается довольно унизительной, Екатерина II, вероятно, была бы рада, если бы люди поверили, что она умерла таким образом. Все дело в том, что это было гораздо менее унизительно, чем некоторые слухи, которые ходили по Санкт-Петербургу после ее смерти. Когда Екатерина вышла замуж за наследника русского престола в 1745 году, начало ее брака было довольно тяжелым. В течение восьми лет ей не удавалось зачать ребенка, и ходили слухи, что ее муж не мог или не хотел ребенка от нее. Но, когда в 1754 году Екатерина, наконец, родила ребенка, при дворе сразу же пошли сплетни, что на самом деле отец ребенка был русским солдатом, с которым императрица завела интрижку. Сама Екатерина, похоже, поощряла подобные слухи, хотя вопрос о том, были ли они правдой, все еще остается предметом дискуссий.
Однако почти наверняка никто из ее трех последующих детей не был рожден от мужа. Екатерина, безусловно, была безжалостной, и всего через полгода после того, как ее муж Петр III стал царем, свергла его, вынудив отречься от престола и став единоличной правительницей России. Также ходили слухи, что Екатерина была соучастницей в убийстве ее мужа спустя некоторое время. Императрица была известна тем, что заводила множество любовников во время своего правления, одаривая их земельными наделами и крепостными. Возможно, именно эта репутация и стала причиной слухов о том, как умерла Екатерина.
Ее враги при дворе, пытаясь нанести ущерб репутации императрицы, утверждали, что она умерла, вступив в половой акт с лошадью. Другие утверждали в то время, что императрица умерла от инсульта в туалете. Это намного более обыденно и гораздо более вероятно. Официально она умерла в своей постели через день после перенесенного инсульта.
6. Мирза Гулам Ахмад
Мирза Гулам Ахмад.
Мирза Гулам Ахмад, родившийся в 1835 году, основал исламское религиозное Ахмадийское движение в Индии. Он утверждал, что слышал откровения от Бога, а в 1889 году объявил, что Бог дал ему право принимать клятву верности от своих последователей. Вскоре у него образовалась небольшая группа преданных учеников, и число его последователей неуклонно росло, равно как и противодействие со стороны традиционных исламистов. Гулам Ахмад утверждал, что он является махди («спасителем»), реинкарнацией Пророка Мухаммеда, а также Иисуса Христа и индуистского бога Кришны, и все это — в нем одном.
В конце 1907 года Гулам Ахмад утверждал, что получил несколько откровений, сообщивших ему о неизбежной смерти. В мае 1908 года, за день до своей смерти, он написал свой последний трактат, озаглавленный «Послание примирения». Гулам Ахмад некоторое время страдал дизентерией и скончался в ванной в доме своего друга-доктора от осложнений, вызванных острой диареей. Тем не менее, это оспаривается некоторыми из его последователей, потому что причина смерти не совпадает с его видениями, а также потому, что диарея - это позорная смерть для пророка.
7. Уэсуги Кэнсин
Уэсуги Кэнсин.
Уэсуги Кэнсин был японским военачальником вплоть до своей смерти в 1578 году. Он славился своим военным мастерством и ожесточенным соперничеством с Такэдой Сингэном, с которым сходился в бою по крайней мере пять раз. Хотя эти двое были соперниками, похоже, что они стали уважать друг друга, и Кэнсин получил от Сингэна в подарок очень ценный меч. В итоге они стали союзниками и друзьями.
В более поздние годы, после смерти Такэды Сингэна, Уэсуги Кэнсин восстал против Ода Нобунага, самого могущественного военачальника в Японии. Хотя он добился ряда тактических побед над противником, его здоровье быстро ухудшалось, и он умер смертью, совсем не подходящей герою. Уэсуги Кэнсин перенес инсульт во время того, как сидел на горшке, и умер несколько дней спустя. Неудовлетворенные таким неубедительным концом войны, многие люди, в том числе Ода Нобунага, пытались переписать события и придумали истории о спрятавшемся в туалете ниндзя, но смерть военачальника, похоже, имела совершенно естественные причины.
8. Эдуард II
Эдуард II.
Король Эдуард II был убит в замке Беркли в 1327 году, причем довольно жутким способом. Когда Эдуард еще был молодым человеком, считалось, что у него были близкие отношения с другом мужского пола при дворе. Когда отец принца обнаружил это, то изгнал любовника «из-за неоправданной близости, которую молодой лорд Эдуард позволил себе».
Позднее любовник был убит, и это привело к тому, что Эдуард провел несколько войн в отместку. Жена Эдуарда, Изабелла, недовольная поведением мужа, организовала против него заговор вместе со своим любовником. Эдуарда схватили и вынудили отречься от престола. Хотя этого сегодня нельзя доказать, говорили, что Эдуард был убит в туалете замка Беркли раскаленной кочергой, которую ему вставили в задний проход, в качестве наказания за гомосексуализм, а также, что его крики можно было услышать за много миль.
9. Вацлав III Богемский
Вацлав III Богемский
Король Вацлав III вступил на престол Богемии в 1305 году. На тот момент он уже был королем Венгрии и стремился занять польский престол (хотя, чтобы не показаться жадным, он отказался от своего права быть королем Австрии). На момент вступления на престол ему было всего 15 лет. Убили же короля Богемии Вацлава, последнего по мужской линии могущественной династии Пржемысловичей, всего через год, в 1306 году.
Его часто называли хорошо образованным, хотя слишком склонным к тому, чтобы пить и веселиться, а не управлять своим королевством. Его соперник Карл Роберт из Анжу под покровительством Папы в результате интриг в итоге добился того, чтобы венгерская корона после смерти Вацлава была передана ему. В 1306 году Вацлав прибыл в город Оломоуц, где проживал в деканате. Утверждалось, что король Польши Владислав Короткий, опасаясь, что Вацлав готовится к его свержению, послал убийц к юноше. Говорят, что Вацлав сидел в своем гардеробе (комната с туалетом, дыра которого вела в озеро внизу), когда убийцы нашли его и зарезали. Ему было всего 16 лет.
10. Царь Эглон
Царь Эглон
История царя Эглона - одна из странных историй, которые можно найти в Библии. Хотя многие библейские персонажи были позже подтверждены в истории, о царе Эглоне известно крайне мало. В Талмуде его описывают как внука царя Моава Балака, который пытался уничтожить израильтян, склонив их к греху прелюбодеяния. Согласно Ветхому Завету, израильтяне были проданы в рабство при царе Эглоне, поэтому Бог послал Эхуда, чтобы освободить их. Он заплатил дань Эглону и позже посетил короля в его «частной комнате» (читай, туалете), пряча большой обоюдоострый меч под своей одеждой.
Эглон, который был довольно тучным человеком, поднялся «со своего места», после чего Эхуд ударил его мечом, вонзив его в живот царя, пока рукоять меча не исчезла под складками его плоти. Затем Эхуд сбежал, а слуги Эглона, почуяв определенный запах, исходящий из личной комнаты царя, предположили, что царь в туалете, и оставили его в покое. В то время, как они терпеливо ждали, пока царь завершит свои дела, Эхуд повел своих людей в бой и уничтожил армию Эглона.
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