Повседневные привычки и шаблоны, которые «воруют» наши деньги

1. Покупка по акции

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2. Вещи не по размеру

Если джинсы вам малы, не пытайтесь в них влезть. Лучше купите вещь своего размера. / Фото: rochellegriffin.com

3. Модная одежда

Модная одежда плохо сочетается с другими вещами из гардероба. / Фото: 54122.skynell.biz

4. Вдруг пригодится

Не нужно покупать косметику, которой вы не собираетесь пользоваться в ближайшее время. / Фото: kto-chto-gde.ru

5. Бутилированная вода

Вы сможете сэкономить, если будете брать воду из дома. / Фото: vedamagazin.ru

6. Расфасованная еда

Обычно, фасованная еда стоит дороже, чем те же продукты, но на развес. / Фото: tascanteenassn.org.au

7. БАДы для иммунитета

БАДы могут навредить вашему здоровью, если вы принимаете их без назначения врача. / Фото: mapkld.ru

8. Товары у кассы

Товары у кассы - уловка маркетологов, позволяющая повысить продажи. / Фото: super-interes.ru

9. Кофе навынос

Ежедневная покупка кофе в автоматах существенно опустошит ваш кошелек. / Фото: vsednr.ru

10. Вредные привычки

Сигареты и алкоголь не только дорого стоят, но и вредят здоровью. / Фото: versiya.info