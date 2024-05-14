Почему королева гангстеров, купавшаяся в роскоши и богатстве, закончила свои дни в нищете: Вирджиния

В юности она увлеклась гангстерской романтикой и сделала всё, чтобы стать частью бандитского мира. Вирджиния Хилл беззастенчиво пользовалась своей красотой, покоряя сердца самых сильных мужчин и работая на благо мафии. Она стала подругой влиятельного мафиозо Багси Сигела, снискала славу королевы гангстеров, купалась в роскоши и богатстве. Правоохранители так и не смогли доказать её причастность к мафии, и единственное обвинение, которое было предъявлено королеве гангстеров – это неуплата налогов. Но свои дни Вирджиния Хилл закончила в нищете.
Гангстерская романтика
Вирджиния Хилл.
Вирджиния Хилл появилась на свет в 1916 году в Алабаме, выросла в Мариетте, штат Джорджия. После восьмого класса она бросила школу и уже в 15 лет выскочила замуж за 16-летнего Джорджа Рэнделла. Спустя два года юные супруги отправились в Чикаго, где собирались сниматься в фильмах для взрослых. Но с кинокарьерой не сложилось, да и брак будущей королевы гангстеров распался.
Сначала она устроилась работать официанткой в итальянском районе Сан-Карло и параллельно занималась проституцией. Яркая красавица с серыми глазами и соблазнительными формами пользовалась спросом, но саму её столь незавидная роль не особенно радовала. Она мечтала покорить сердце какого-нибудь бандита и с его помощью взлететь к вершинам криминальной славы. Во времена Великой депрессии только гангстеры купались в деньгах, и Вирджиния Хилл собиралась примкнуть к их кругу.
Вирджиния Хилл.
Поначалу на неё обратил внимание известный в криминальных кругах игрок Джозеф Эпштейн. Он стал её консультантом по финансам, и, вероятно, именно благодаря ему она вскоре начала оказывать интимные услуги членам чикагской мафии. Так она быстро наладила необходимые связи и вскоре была уже не девушкой лёгкого поведения, а ответственным курьером, услугами которого пользовались мафиозо для обмена информацией. Позже она стала перевозить чёрный нал.
Вирджиния Хилл обладала хорошей памятью, талантом дипломата и незаурядным умом. Вскоре она уже подружилась с Чарльзом Фишетти, двоюродным братом и телохранителем самого Аль Капоне. Теперь она была не только курьером. Она следила за гангстерами из других семей, придумывала достоверные легенды о себе и спокойно становилась любовницей объектов слежки. Выполняя задание Чарльза Фишетти, Вирджиния Хилл оказалась в Нью-Йорке, где следила за Лучано Джо Адонисом, благодаря которому и познакомилась с Багси Сигелом.
Роман без продолжения
Вирджиния Хилл.
Кажется, это была любовь с первого взгляда. Самая могущественная женщина Чикаго, жёсткая, коварная и относящаяся к мужчинам с лёгкой долей презрения, неожиданно (и впервые в жизни) влюбилась. Багси тоже не остался равнодушен к чарам Вирджинии. Это был страстный головокружительный роман. Гангстер даже развёлся со своей женой Эстой, а после ходили слухи о том, что Багси Сигел и Вирджиния Хилл тайно поженились в Мексике, правда, доказательств состоявшегося бракосочетания никто не видел.
Багси Сигел.
Впрочем, это не имело никакого значения. Багси и Вирджиния не скрывали своих чувств. Он называл её Фламинго, то ли из-за её тонких ног, как гласит легенда, то ли из-за того, что стоило Вирджинии выпить пару рюмок крепкого спиртного, как её лицо тут же обретало цвет розового фламинго. А ещё Багси решил построить отель с названием «Фламинго» и ради этой цели даже умыкнул из собственной мафиозной семьи пару миллионов долларов. В общем-то и верность друг другу они не хранили. За время, пока длился роман Вирджинии и Багси, девушка успела несколько раз выйти замуж и развестись, а сам Багси, хоть и не менял свой семейный статус ни разу после развода с женой, вовсе не был идеалом преданности. Но они оба постоянно возвращались друг к другу.
Вирджиния Хилл.
Но однажды глава мафиозной семьи всё же узнал, что Багси ворует у своих же. С этого момента дни возлюбленного Вирджинии Хилл были сочтены. Вполне возможно, что королеву гангстеров хотели убрать вместе с Багси в июне 1947 года, но от этого их удержал тот факт, что Вирджиния Хилл на протяжении многих лет вела подробный дневник. Там нашли своё отражение не только личные переживания королевы гангстеров, но ещё тёмные дела гангстеров. Вирджиния Хилл пригрозила: её дневник будет обнародован сразу же. К тому же она сама помогла разоблачить возлюбленного, шепнув, кому надо, о его махинациях.
Когда Багси убили, Вирджиния отчаянно затосковала и несколько раз пыталась свести счёты с жизнью. А потом она и вовсе была вынуждена бежать в Европу из-за неуплаты налогов. Она путешествовала по разным странам, заводила романы и очаровывала мужчин. Позже она поселилась в Австрии вместе с сыном и стала жить на одну лишь его зарплату. Говорили, будто Вирджиния Хилл после смерти Багси вернула мафии деньги, украденные возлюбленным, а собственное состояние потратила.
Вирджиния Хилл.
В конце концов она вместе с сыном, рождённым от лыжного инструктора, поселилась в Австрии, где влачила весьма жалкое существование. Фактически её содержал сын Питер, служивший официантом. Когда же бывшей королеве гангстеров надоело считать копейки, она попыталась пригрозить своим старым друзьям разоблачением их секретов, вытребовав себе определённую сумму «на жизнь». Поговаривали, будто она её получила, но вскоре после этого тело Хилл нашли в её жилище в Коппле, недалеко от Зальцбурга. Официально считается, будто она покончила с собой, но смерть 49-летней бывшей королевы гангстеров была слишком подозрительна, и многие источники склоняются к версии о том, что с ней всё же расправились.
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