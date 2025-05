10 самых опасных пляжей мира

Пляжи Квинсленда и островов Тиви (Австралия): ядовитые кубомедузы

Пляжи Фиш Хук, ЮАР (Fish Hoek beach): белые акулы

Zipolite Beach (Мексика): сильное подводное течение

Атолл Бикини (Маршалловы острова): высокий уровень радиации

Пляж New Smyrna (США): акулы, несчастные случаи, удары молнии

Пляж Copacabana (Бразилия): высокий уровень преступности

Repulse Bay (Гонконг): мусор

Пляжи Сан-Паулу (Бразилия): пираньи

Пляжи Вирджиния-Бич (США): нападения диких лис

Cable Beach (Австралия): крокодилы

Слово «пляж» вызывает множество приятных ассоциаций: летние каникулы,долгожданный отпуск , океан, море, песок и прибой, умиротворение. Однако стоит помнить, что некоторые пляжи настолько опасны, что безобидное желание искупаться на них может привести к весьма печальному исходу. По всему миру Forbes выбрал 10 пляжей, визит на которые может стоить отдыхающим жизни или здоровья.Считается, что австралийские пляжи — самые опасные в мире. Помимо нападений акул, которые в Австралии обычное явление, почти каждый год на курортах северного побережья отдыхающие становятся жертвами кубомедуз. Они, как известно, обладают одним из самых сильнодействующих животных ядов, а ожог, вызываемый их стрекательными клетками, может привести к летальному исходу в течение нескольких минут. При этом такие медузы довольно неприметны, и заметить их в воде непросто.Столкновение с ними наиболее вероятно в водах Тиморского и Арафурского морей, омывающих пляжные территории островов Тиви и северо-восточное побережье штата Квинсленд. «Морские осы» — как их иногда называют — даже стали своеобразным символом этих курортов : в 2011 году в Австралии изданием даже выпустили серебряную монету с изображением чудовища. Квинсленд, Австралия: Впрочем, летальные исходы от встреч с кубомедузами все же довольно редки. Наиболее уязвимые их жертвы — дети: именно они чаще всего не выживают после полученных ожогов. Так, из 30 зарегистрированных случаев нападений на северном побережье Австралии за последние 20 лет 12 из них закончились детской смертью.Тем не менее в прошлом году чудом удалось спасти 10-летнюю девочку, которая была доставлена в госпиталь с многочисленными ожогами. Закат над пляжем Nudgee Beach, Квинсленд, Австралия: Во избежание риска специалисты советуют воздержаться от купания на северном побережье Австралии с октября по апрель, особенно во второй половине дня, когда медузы наиболее активны. Чайные деревья, Квинсленд: Самая распространенная пляжная опасность в мире — это, конечно, акулы. По последним данным Международного реестра нападений акул, в 2010 году в мире было зафиксировано 79 неспровоцированных атак, 6 из которых закончились для отдыхающих смертью. Из-за климатических изменений морские хищники стали более агрессивны, и, согласно прогнозам, в этом году количество нападений только увеличится. Побережье Кейптауна не раз признавалось самым опасным местом в мире для туризма: в водах Атлантического океана, омывающих берега провинции Вестерн Кейп, обитает одна из самых крупных в мире популяций белых акул, которые с наступлением жары становятся особенно агрессивными . И даже несмотря на то, что на большинстве пляжей самого популярного южноафриканского курорта Фиш Хук еще в 1960-х годах были установлены подводные сети, нападений хищниц избежать все же не удается. Так, в 2010 году здесь было зарегистрировано 21 неспровоцированное нападение акулы, 6 из которых закончились смертью. Последний случай нападения акулы на человека в пределах береговой линии пришелся на январь прошлого года и был особенно жестоким: части тела растерзанного мужчины полиция вылавливала на протяжении всего последующего месяца.Те, кто не хочет повторить судьбу несчастного, могут следить за активностью белых акул на сайте организации Shark Spotters в разделе«shark activity»: последнее появление белой хищницы там было зарегистрировано 21 июня. Тихий и маленький пляж с шелковым белым песком и бирюзовыми водами Тихого океана привлекает многих туристов. Однако местные жители предпочитают избегать этого места — особенно в период с апреля по июнь, когда вода, как здесь принято говорить , «бунтует». Бунт этот выражен сильным подводным течением, в том числе и обратным, которое сложно заметить с берега. Кроме того, в летние месяцы в период полнолуния обычно происходят приливы и отливы экстерриториальных вод, с силой потока которых сложно справиться даже взрослому человеку. Опасность усиливается и за счет морских скал и утесов, которые скрываются в океанской пучине. Каждый год власти Мексики тратят приличные суммы на организацию работы спасателей, и действительно с 2007 года на пляже не было зарегистрировано ни одного смертельного случая (хотя в 2010 году было официально спасено 180 человек, которые не справились с течением, проигнорировав установленные на берегу красные флаги). Кстати, название пляжа и бухты — Зиполите — весьма тревожно само по себе: в переводе с местного сапотекского диалекта это означает«берег мертвых». Тем не менее пляж известен как одна их главных летних целей нудистов и хиппи со всего мира: отдых там недорог, а места живописны. Этот небольшой атолл в Тихом океане знаменит не только тем, что дал название купальнику, эффектным появлением в котором прославилась Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину». В период с 1946-го по 1958-й США использовали остров для испытаний атомной и водородной бомб в рамках операции «Перекрестки». Подводное испытание Baker в лагуне атолла Бикини 25 июля 1946 года. (Фото AP): В ходе испытаний 1 марта 1954 года остров почти полностью подвергся разрушению. Впоследствии же более 800 жителей тихоокеанского атолла умерли от различных онкологических заболеваний, вызванных ядерными испытаниями. Кладбище, Атолл Бикини, Маршалловы Острова: Уровень радиации здесь до сих пор выше нормы: средняя доза внешнего облучения составляет около 3,8 Р/ч. Но тем не менее многие полагают, что некоторые пляжи Бикини вполне пригодны для отдыха: туристов со всего света привлекает изолированность «ядерного» острова. Впрочем, попасть на атолл не так уж и просто: либо в составе Центральной тихоокеанской экспедиции погружений , либо,в качестве туриста, заказав тур на официальном сайте Бикини. Семидневные поездки обычно совершаются с середины апреля по ноябрь в группах по 12–15 человек. Атолл Бикини:Один из центральных пляжей Флориды по праву снискал славу самого несчастливого курорта штата. В 2010 году там было зафиксировано 640 столкновений различных плавательных средств, 68 из которых закончились смертью — самое большое количество несчастных случаев на воде, зарегистрированных когда-либо на пляжах США. Специалисты объясняют это сильной переполненностью пляжа: у спасателей и водного патруля просто нет возможности за всеми уследить. Кроме того, New Smyrna также опасен из-за частых вспышек молний. За последние 50 лет от удара молнией здесь погибли 459 человек. По словам сотрудников службы безопасности, люди на пляже являются самыми высокими точками, а это значит, что во время гроз они априори становятся мишенями для разрядов.Помимо всего перечисленного выше и вне зависимости от погоды, отдыхающие на пляже New Smyrna — мишени для акул. Прошлым летом 13 человек было укушено и, к счастью, лишь 1 случай оказался смертельным. Поэтому неудивительно, что эвакуация людей с последующим многодневным закрытием территорий на этом пляже — довольно частое явление. Вид на пляж New Smyrna и взлетающий шаттл Дискавери, Флорида, 5 апреля 2010: Бывший в середине 1950-х годов площадкой для отдыха высшего общества, сегодня пляж Копакабана в Рио-де- Жанейро имеет репутацию самого неблагополучного места для отдыха: индекс преступности там — один из самых высоких во всей Бразилии. Ограбления, проституция, торговля наркотиками, изнасилования и даже киднеппинг — будничные явления для этого места. В 2010 году жертвами различной тяжести преступлений здесь стали более 80 человек, а 30 человек были убиты.Для правительства Бразилии этот регион — один из самых проблемных: именно в районе Копакабана, по данным полиции, проживает самое большое количество наркобаронов и представителей мафии. Отдыхающие же рассказывают, что опасность поджидает туристов не только на самом пляже Копакабана, но и в отелях на берегу тоже не всегда бывает спокойно. А тем, кто решит взять, например, яхту напрокат, стоит помнить, что в водной области Копакабана не редки случаи пиратских захватов судов.Оригинальное китайское название этой островной бухты на юге Гонконга переводится как «место, где гнездятся чайки». Однако птицы давно уже оставили этот залив: мусор и различного рода загрязнения — типичные проблемы городских пляжей — в Repulse Bay достигли своего апогея. Бухта Repulse Bay:Строительные работы, начавшиеся еще в начале XX столетия, наносят огромный ущерб экологии всего региона: отходы производства сбрасываются прямо в воды Южно-Китайского моря. Загрязнение вод залива настолько велико, что в некоторых его местах были замечены«красные потоки», а эпидемиологические проверки состава воды показывали наличие в ней рекордного количества химических элементов. Хотя на фотографиях это не особо видно: Все это привело к росту бактерий и размножению водорослей-паразитов, которые убивают всю морскую жизнь и к тому же обладают стойким неприятным запахом. Местные жители и экологические организации не раз пытались бороться с индустриальным беспределом: периодически здесь устраивают забастовки и акции в защиту экологии региона. Но власти предпочитают удобству жизни граждан экономическую выгоду: недвижимость в районе Repulse Bay считается одной из самых элитных и дорогих во всем Гонконге . Со времен известного путешествия Теодора Рузвельта в Амазонию, когда он видел, как жертвами плотоядных пираний становились крупные животные и слышал рассказы о заживо съеденных туземцах, отношение к пираньям не изменилось. Речные хищники до сих пор представляют опасность для человека. Пиранья: Наиболее активны они в юго-восточных притоках реки Амазонки в Бразилии. Так, в 2002 году на пляже Conceicao в городе Санта-Крузе за пять уик-эндов жертвами «речных гиен» стали 38 купальщиков. Еще две вспышки агрессии рыб были зарегистрированы в 2003 году на пляжах городов Итапуи и Иаканга: там за 2 недели от пираний пострадали более 50 человек. По последним же данным, наибольшие опасения вызывают пляжи города Сан-Паулу, где в декабре 2009 года пираньи покусали 74 человека. И хотя официальных сообщений о гибели людей не поступало, были зафиксированы многочисленные случаи ампутации пальцев у отдыхающих. Побережье Сан-Паулу. Экологи объясняют вспышки агрессии у речных хищников вмешательством в их зону обитания: строительство речных дамб создает условия для неконтролируемого размножения пираний и, как следствие, возникновения их «гнезда» там, где его не должно быть, — в общественных местах купания. Побережье Сан-Паулу:Пираньи достигают до 30 см в длину, взрослая пиранья способна легко перекусить пополам человеческий палец. Стоит, впрочем, помнить, что не все пираньи плотоядные: некоторые из них могут питаться лишь растениями, водорослями или семенами. Поэтому многочисленные фильмы ужасов, посвященные кровожадным и беспощадным речным хищникам, во многом, как утверждают биологи, банальное преувеличение. Зубы пираньи: Вирджиния-Бич упоминается даже в Книге рекордов Гиннесса: это город с самым длинным общественным пляжем на побережье Атлантического океана и Чесапикского залива. Кроме того, он также считается одним из самых чистых и благополучных курортных городов Америки. Вирджиния-Бич: Однако парки и пляжи Вирджиния-Бич привлекательны не только для туристов, но и для диких зверей. Нападения бешеных лис на людей участились здесь с июня 2010 года, а в марте 2011-го лиса напала на троих посетителей пляжа, нанеся им несколько укусов и царапин. Нападения лесных зверей в Вирджиния-Бич вообще довольно часты: помимо диких лис, осенью 2006 года The Magazine of Virginia Beach также сообщал, что в лесной полосе пляжа вблизи мусорных баков были замечены дикие еноты и белки — потенциальные переносчики различных заболеваний. Закат над Вирджиния-Бич: Не так давно внимание биологов привлек 22-километровый пляж Cable Beach в австралийском Бруме. Именно там были засвидетельствованы многократные появления ужасающих по размерам рептилий, а совсем недавно —в понедельник, 25 июля — пляж в очередной раз был официально закрыт. Cable Beach:Как биологический вид, крокодилы находятся под защитой австралийского законодательства, и охота на них запрещена с 1974 года. Именно это, как отмечают специалисты, и служит причиной участившихся нападений хищников на людей. В 2009 году, после целой серии нападений, в том числе и на детей, возник спор о частичном снятии запрета на ловлю рептилий (хотя бы на 25 представителей в год). Однако власти Австралии не дали на это согласия, опасаясь, что такие меры привлекут туристов, мечтающих заполучить челюсти крокодила в качестве охотничьего трофея. Австралийский крокодил:Обычно нападения крокодилов в Австралии происходят на пляжах Северной территории — на таких популярных курортах, как Квинсленд и вокруг города Дарвин. За последние 25 лет здесь было зарегистрировано более 10 смертельных случаев нападений хищников на людей. Cable Beach, Австралия: