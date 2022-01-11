Самый ходовой реквизит, ставший талисманами «Мосфильма»

Эти фильмы, которые давно стали классикой советского кинематографа, многие зрители знают наизусть. Однако даже самые заядлые киноманы вряд ли обращали внимание на детали, повторяющиеся в этих фильмах. Самый ходовой реквизит киностудии появляется в кадрах «Служебного романа», «Бриллиантовой руки», «Формулы любви» и других фильмов. Эти незаметные «герои» успели сняться с самыми известными актерами и мелькали на экране так часто, что их стали называть талисманами «Мосфильма».











Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977



Первый «герой» многих известных фильмов – статуя Персея и Пегаса. Тот самый бронзовый конь, под тяжестью которого в «Служебном романе» падает Новосельцев, отыскивая место, где бы спрятать подарок, чтобы «юбиляр раньше времени не обрадовался». Эта «роль» стала для бронзового коня самой звездной – он появляется в кадре несколько раз, и внимание зрителей на нем фокусируется целенаправленно. Однако это не первый и не последний фильм, в котором можно увидеть ту же скульптуру.







Кадр из фильма *Секретная миссия*, 1950



Списку фильмов, в которых «снимался» этот герой, могли бы позавидовать многие актеры. Первой «киноработой» бронзового коня стал фильм Михаила Ромма «Секретная миссия» (1950).

Картина посвящена событиям, происходящим в Германии в 1945 г. Бронзовая скульптура украшает особняк в гитлеровской Германии и появляется в кадре с актером Александром Пелевиным, сыгравшим Шелленберга.Кадр из фильма *Пакет*, 1965В 1965 г. конь снова появился на экране в комедии «Пакет». На этот раз он «наблюдал» за допросом красноармейца, которого сыграл Валерий Золотухин. Для актера это была дебютная роль в кино, для бронзового коня – уже вторая. В 1968 г. статуя Персея и Пегаса появилась в одном кадре с Юрием Никулиным в «Бриллиантовой руке», в том эпизоде, когда Семен Горбунков зашел в комиссионный магазин и спросил у продавщицы: «А у вас есть точно такой же, но без крыльев?»Кадр из фильма *Бриллиантовая рука*, 1968В 1977 г. для любимой скульптуры из реквизита «Мосфильма» настал звездный час. Благодаря Новосельцеву бронзовый конь стал еще одним героем «Служебного романа». Ассистент режиссера Евгений Цымбал вспоминал: «Я нашел скульптуру на реквизиторском складе «Мосфильма», показал ее Эльдару Рязанову, и она ему очень понравилась. Лошадь очень тяжелая – килограммов 25. Андрей Мягков поднимал ее без посторонней помощи. Ему досталось: пот, который течет по его лицу в кадре, настоящий. Один раз мы фигуру уронили, и кончик крыла обломился. Чтобы продолжить съемку, замаскировали это пластилином, а потом скульптуру отремонтировали».Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977В «Служебном романе» эту скульптуру в качестве подарка юбиляру выбирает Шура, роль которой исполнила Людмила Иванова. А потом ей самой подарили такую же. «Мне ее на какой-то праздник принес Саша Феклистов, который играл моего экранного сына в «Зависти богов». Только она размером поменьше. Стоит у меня на подоконнике». Обрадовать юбиляра таким подарком при желании может любой желающий: копии работы скульптора Эмиля Луи Пико «Персей и Пегас» (1888) изготавливаются и продаются в большом количестве.Кадр из фильма *Мой ласковый и нежный зверь*, 1978Спустя год статуя Персея и Пегаса появилась в кадре фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Свой успех она закрепила в 1995 г. в комедии «Ширли-мырли», появившись в кадре вместе с Верой Алентовой.Кадр из фильма *Ширли-Мырли*, 1995Два любимых талисмана *Мосфильма*Второй талисман «Мосфильма» – женская статуя, та самая Прасковья Тулупова, которую пытался оживить граф Калиостро в фильме «Формула любви». Здесь она стала практически одной из главных героинь и появлялась в кадре неоднократно.Кадр из фильма *Формула любви*, 1984Кадр из фильма *Формула любви*, 1984Кадр из фильма *Формула любви*, 1984Затем статуя перекочевала в «Служебный роман» – рекордсмен по количеству самого ходового реквизита «Мосфильма». Из-за ног этой статуи выглядывал бедный Бубликов, наблюдающий за женскими ножками, снующими мимо него вверх и вниз по лестнице.Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977Кадр из фильма *Вечерний лабиринт*, 1980В 1980 г. эта «героиня» появилась в одном кадре с Валентиной Талызиной в фильме «Вечерний лабиринт». В кинокартине «Васса» эта статуя украшала сад, а в фильме «Старый Новый год» вдохновляла посетителей бани.Кадр из фильма *Васса*, 1982Кадр из фильма *Бег*, 1970Кадр из фильма *Старый Новый год*, 1980Кадр из фильма *Старый Новый год*, 1980В наши дни кинокарьера женской статуи окончена. Теперь она украшает сад недалеко от Покровских ворот, на Воронцовом поле, во дворе старинного отреставрированного особняка Вандышниковой-Банза.Статуя возле особняка Вандышниковой-БанзаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)