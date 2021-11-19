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  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Вязаные корзины, которые круто украсят интерьер и влюбят в себя с первого взгляда

Вязаные корзины, которые круто украсят интерьер и влюбят в себя с первого взгляда

Вязаные корзины способны не только здорово украсить осенний интерьер, но и сделать его крайне практичным и функциональным. Их можно использовать для хранения самых разнообразных вещей.

Они пригодятся, как в детской, так и на кухне, в гостиной и даже в ванной. И самое приятное, что из не сложно сделать собственными руками. Мы собрали самые интересные и крутые примеры, которые непременно вдохновят!

Верные помощники на кухне

Верные помощники на кухне

Верные помощники на кухне

Каждая хозяйка мечтает об идеальном порядке в каждой комнате, особенно, на кухне. В этой комнате приходится проводить немало времени, поэтому здесь должно быть комфортно. Окружить себя уютном просто! Для этого пригодятся стильные и компактные корзинки. Сделать их сможет любая, для этого понадобится толстая пряжа (желательно ленточная трикотажная), крючок крупного размера и немного времени. Что же хранить в таких интерьерных аксессуарах? Да всё, что угодно! В корзинки можно складывать яйца, орехи, лук, хлеб, а также специи и столовые приборы. В столовой зоне красиво будет смотреться корзинка с фруктами или конфетами.

Вязаные корзинки на кухне

Вязаные корзинки на кухне

Стильное хранение орехов

Стильное хранение орехов

Оригинальные органайзеры в ванной комнате

Оригинальные органайзеры в ванной комнате

Оригинальные органайзеры в ванной комнате

В ванной комнате постоянно не хватает систем хранения.

Пузырьки с шампунями и гелями накапливаются, загромождая полки и постепенно заполняя пространство. Вскоре такой процесс может привести к визуальному беспорядку. Поэтому хорошо, когда предметы гигиены хранятся компактно и в одном месте. Для этих целей отлично подходят плетёные корзинки. Их можно закрепить в одном из углов комнаты, и они вовсе не будут мешать, а зрительно сделают комнату более уютной.

Органайзер для туалетной бумаги

Органайзер для туалетной бумаги

Стильное хранение в ванной

Стильное хранение в ванной

Органайзеры для предметов гигиены

Органайзеры для предметов гигиены

Стильные акценты в гостиной

Стильные акценты в гостиной

Стильные акценты в гостиной

Практически каждый из нас стремится сделать свой интерьер исключительным и не похожим на другие. Хочется внести в пространство изюминку, придать ему уютные акценты и максимально наполнить комфортном. Всего этого достичь очень просто, нужно лишь вложить частичку своей души в оформление жилища.
Например, пространство гостиной удачно украсят самодельные вязаные корзины, в которых можно хранить дрова, пледы, книги или даже пульт от телевизора. Тут уже всё зависит от фантазии.

Стильное хранение журналов

Стильное хранение журналов

Органайзер для дров

Органайзер для дров

Украшение интерьера + функциональные системы хранения

Украшение интерьера + функциональные системы хранения

Мелочь, а приятно

Мелочь, а приятно

Мелочь, а приятно

Где есть необходимость в небольшом органайзере, так это в прихожей. И именно здесь будет уместна небольшая корзинка, где разместятся ключи от автомобиля и квартиры, мелочь, банковские карточки, кошелёк.

Цветочные кашпо

Цветочные кашпо

Цветочные кашпо

Как наполнить интерьер уютом в холодное время года? Без вязанных вещиц тут явно не обойтись, ведь именно они очень удачно вносят в интерьер тепло. И это может быть что угодно – корзинки, пледы, подушки и даже вязанные кашпо для цветов.

Стильный цветочный горшок

Стильный цветочный горшок

Интерьерная корзина, как декоративный элемент

Интерьерная корзина, как декоративный элемент

Интерьерная корзина, как декоративный элемент

Безусловно, корзина является практичным предметом, в котором удобно хранить различные вещи и мелочи. Но такие вязаные аксессуары способны не только навести порядок в доме, но и сделать интерьер более интересным и разнообразным, выступить в качестве цветовых пятен и наполнить пространство уютом.

Цветовые акценты

Цветовые акценты

Корзинки для хранения

Корзинки для хранения

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