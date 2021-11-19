Вязаные корзины, которые круто украсят интерьер и влюбят в себя с первого взгляда

Вязаные корзины способны не только здорово украсить осенний интерьер, но и сделать его крайне практичным и функциональным. Их можно использовать для хранения самых разнообразных вещей.

Они пригодятся, как в детской, так и на кухне, в гостиной и даже в ванной. И самое приятное, что из не сложно сделать собственными руками. Мы собрали самые интересные и крутые примеры, которые непременно вдохновят!

Верные помощники на кухне

Верные помощники на кухне

Каждая хозяйка мечтает об идеальном порядке в каждой комнате, особенно, на кухне. В этой комнате приходится проводить немало времени, поэтому здесь должно быть комфортно. Окружить себя уютном просто! Для этого пригодятся стильные и компактные корзинки. Сделать их сможет любая, для этого понадобится толстая пряжа (желательно ленточная трикотажная), крючок крупного размера и немного времени. Что же хранить в таких интерьерных аксессуарах? Да всё, что угодно! В корзинки можно складывать яйца, орехи, лук, хлеб, а также специи и столовые приборы. В столовой зоне красиво будет смотреться корзинка с фруктами или конфетами.

Вязаные корзинки на кухне

Стильное хранение орехов

Оригинальные органайзеры в ванной комнате

Оригинальные органайзеры в ванной комнате

В ванной комнате постоянно не хватает систем хранения.

Пузырьки с шампунями и гелями накапливаются, загромождая полки и постепенно заполняя пространство. Вскоре такой процесс может привести к визуальному беспорядку. Поэтому хорошо, когда предметы гигиены хранятся компактно и в одном месте. Для этих целей отлично подходят плетёные корзинки. Их можно закрепить в одном из углов комнаты, и они вовсе не будут мешать, а зрительно сделают комнату более уютной.

Органайзер для туалетной бумаги

Стильное хранение в ванной

Органайзеры для предметов гигиены

Стильные акценты в гостиной

Стильные акценты в гостиной

Практически каждый из нас стремится сделать свой интерьер исключительным и не похожим на другие. Хочется внести в пространство изюминку, придать ему уютные акценты и максимально наполнить комфортном. Всего этого достичь очень просто, нужно лишь вложить частичку своей души в оформление жилища.

Например, пространство гостиной удачно украсят самодельные вязаные корзины, в которых можно хранить дрова, пледы, книги или даже пульт от телевизора. Тут уже всё зависит от фантазии.

Стильное хранение журналов

Органайзер для дров

Украшение интерьера + функциональные системы хранения

Мелочь, а приятно

Мелочь, а приятно

Где есть необходимость в небольшом органайзере, так это в прихожей. И именно здесь будет уместна небольшая корзинка, где разместятся ключи от автомобиля и квартиры, мелочь, банковские карточки, кошелёк.

Цветочные кашпо

Цветочные кашпо

Как наполнить интерьер уютом в холодное время года? Без вязанных вещиц тут явно не обойтись, ведь именно они очень удачно вносят в интерьер тепло. И это может быть что угодно – корзинки, пледы, подушки и даже вязанные кашпо для цветов.

Стильный цветочный горшок

Интерьерная корзина, как декоративный элемент

Интерьерная корзина, как декоративный элемент

Безусловно, корзина является практичным предметом, в котором удобно хранить различные вещи и мелочи. Но такие вязаные аксессуары способны не только навести порядок в доме, но и сделать интерьер более интересным и разнообразным, выступить в качестве цветовых пятен и наполнить пространство уютом.

Цветовые акценты

Корзинки для хранения

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