Как экодуки избавляют животных от попадания под колёса

Экодук с высоты птичьего полёта / Фото: mirinteresen.net
Автомобилистам всего мира прекрасно знакомы дорожные знаки, предупреждающие о том, что животные могут внезапно появиться на дороге. Ещё в середине прошлого века человечество разработало способ отделять опасные и неконтролируемые животными территории от дикой природы. Это экодуки – зелёные коридоры для передвижения обитателей леса через дорогу в комфортных и безопасных условиях.
Не секрет, что нигде человеческая цивилизация и среда обитания диких животных не соприкасаются так тесно, как на проезжей части. Специальные знаки установлены на местах, отмеченных исследователями и егерями как пути миграции диких животных. Однако резко выскочить на трассу звери могут и на любом ином участке, пусть и с меньшей вероятностью. Система штрафов подразумевает рост убытка в зависимости от размера животного и того, насколько редким оно является.
Экодук в Калужской области / Фото: sdelanounas.ru
Пешеходные переправы для лосей, медведей и других диких зверей существуют с середины прошлого века. Впервые их оборудовали во Франции, а затем идею подхватили страны Европы и далее экодуки распространились по всему земному шару.
Гуманный способ уравновесить в значимости пути людей и обитателей естественной экосистемы стал частью многочисленных движений по борьбе за чистоту окружающей среды. Помимо обеспечения спокойного перехода через проезжую часть, экодук берёт на себя функцию соединения исторически сложившихся мест скопления фауны.
В начале осени лоси чаще выходят на проезжую часть / Фото: www.tatar-inform.ru
Ареал обитания многих зверей несоизмеримо огромен, и не изначально не подразумевает разделение на автомобильные полосы. Заросшие деревьями и кустарниками переправы поддерживают и развивают лесную экосистему, облегчая хищникам поиск добычи, а травоядным – группы сородичей.
Далеко не все животные решаются рискнуть перебежать на другую сторону – зачастую они перебегают группами и преимущественно в особенно значимый для них период года. Так в новостях осенью водителей предупреждают о начале сезона спаривания у лосей, когда вероятность их массового выхода на асфальт особенно велика.
Экодук в Европе с высоты птичьего полёта / Фото: archinews.ru
Свобода передвижения гарантируется животным с помощью ограждений, как это не парадоксально. Переходы представляют собой плоть от плоти лесного массива, зачастую они аккуратно вписаны в естественный ландшафт и кажутся лишь холмистым возвышением, соединяющим две отлогих лесных стороны. Стоит подчеркнуть, что экодук облегчает жизнь не только голодным и потерянным животным, но и водителям, сводя на нет одну из значительных опасностей на дорогах. Стоит понимать, что столкновения машины с крупным зверем на полном ходу может обернуться пробитым переднем стеклом и значительным ущербом не только для автомобиля, но и для тех, кто в нём находится.
Мониторинг экодуков продемонстрировал, что из года в год по ним передвигаются тысячи лисиц, медведей, кабанов и других зверей. Лесники также регулярно обнаруживали на озеленённых мостах следы всевозможной живности.
Экодук в Канаде / Фото: dwgformat.ru
Засаженные кустарником и травами лесные сооружения требуют колоссальных вложений и трепетного подхода к их обустройству. Форма и материалы экодука, как правило, зависят от климата, а также приспособлены к тем видами животных, которыми заполнена местность постройки. Для умеренных широт, тропического и полярного климатических поясов более надёжными и долговечными будут индивидуальные материалы. Самые часто используемые и по-своему универсальные – сталь и бетон. Углубления в готовом каркасе заполняют землёй и засаживают травой и вписывающимися в окружение растениями.
Экодуки не подразумевают единого канона для всех стран: есть лишь общие стандарты для проектировки безопасного фундамента. Нередко переправы дополнены специальными изгибами, чтобы избежать нарушений точного освещения проезжей части для проходящих машин. В странах Африки созданы подземные тоннели для безопасного движения слонов и других крупногабаритных млекопитающих.
Не только крупные, но и крохотные существа с годами адаптируются к подвесным искусственно созданным тропам, и они становятся уже не столько рукотворными, сколько полноценной частью ландшафта. Пути становятся привычными в жизни всех организмов, начиная от насекомых и заканчивая свирепыми хищниками.
Первый в России экодук / Фото: www.kp40.ru
Второй в России экодук сейчас на стадии строительства. Он будет опоясывать платную трассу во Владимировской области. Обилие дорог между малыми населёнными пунктами затрудняет развитие множества ареалов обитания: неслучайно новый проход устанавливается как раз на участке между деревнями. Маршрут в будущем планируется снабдить восемью экодуками, подходящими для крупных копытных млекопитающих. Первый экодук в стране оборудован в Калужской области: с момента открытия в 2016 году он плотно врос в тело дикой местности. Конструкции, покрытые грунтом и насаждениями, красуются именно на выявленных местах концентрации потоков переселения крупных животных. На других таких же участках автомагистрали в стране ставят предупредительные знаки.
Любой экодук снижает процент выбегающих на проезжую часть лесных жителей до минимума, но не может полностью обезопасить проезжую часть, даже с учётом ограждений по обеим сторонам дороги. Однако сниженный риск уже помогает как ценителям природы, так и водителям чувствовать себя спокойнее.
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