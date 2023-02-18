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Пять тайных обществ, вершащих судьбы мира

1. «Орден вольных каменщиков» или масоны


Орден существует уже очень давно. Члены этого общества делят всех людей на профанов и тех, кто посвящен в Великую тайну. По поводу происхождения самого ордена есть множество версий: это и римские ремесленные объединения, и крестоносцы, и орден царя Соломона, и даже патриархальная религия.


Wikimedia

Wikimedia


 


«Избранные» люди имеют шанс познать тайны Вселенной и мироздания. Тайны постичь можно с помощью специальных ритуалов и используя особый реквизит, кажущийся наивным: свечи, кинжал, Библию, циркуль, кости и прочее. Каждый элемент несет свой сакральный смысл. Например кости означают презрение к смерти и чуть не ее отрицание. Кинжал, напротив, символ предпочтения смерти.

Вступив в общество масонов, его член остается навеки предан своим новообретенным идеалам.

2. «Череп и кости»




Уильям Рассел

Уильям Рассел




В 1832 году Уильям Рассел, студент старшего курса Йельского университета, основал это сообщество. Он преследовал цель подготовить студентов к тому, чтоб они могли управлять разными элементами сфер жизни общества.

На гербе сообщества изображено число «322», что означает либо зашифрованную дату основания общества, либо указание на то, что этот клуб — второе подобное сообщество в мире.

Каждый год в клубе может появляться лишь 15 новичков. И все они становятся лидерами в своих областях. Процедура отбора выглядела странно: новички раздевались догола, ложились в гроб и рассказывали подробности своей интимной жизни. Товарищи слушали, а затем хранили эту тайну. В истории Америки был период, когда утверждали, что страной правят «Череп и кости», поскольку Джорд Буш якобы является членом сообщества. Но эта версия не была подтверждена.

3. Трехсторонняя комиссия


Известный банкир Дэвид Рокфеллер основал комиссию в 1973 году. В этом ему помогали профессор Гарварда Збигнев Бжезинский и председатель «Чейз Манхэттен Бэнк».


Пять тайных обществ, вершащих судьбы мира

© REUTERS/Jeff Zelevansky • Gazeta.ru




Целью сообщества было упрочнение отношений между Западной Европой, Японией и Северной Америкой. Кто-то считал, что Трехсторонняя комиссия хочет монополизировать политическую власть, сосредоточив ее в своих руках.

Есть также мнение, что комиссия имела отношение к советскому перестроечному периоду. Согласно последнему опубликованному в 2002 году списку членов комиссии, в ней состояло довольно много влиятельных людей: Ричард Чейни, занимавший тогда пост вице-президента США; Дональд Хамсфельд, министр обороны США, а также бывший вице-министр иностранных дел Японии, директор Института международных отношений из Китая, заместитель министра финансов США.

4. Опус деи (лат. «дело господне»)


Опус деи — тайное католическое сообщество, находящееся под покровительством самого Папы Римского. На настоящий момент общество находится в статусе персональной прелатуры: не только служители Бога могут состоять в нем, но и миряне тоже.


Factruz.ru

Factruz.ru




Общество было основано испанским священников в 1928 году, который спустя 74 года был канонизирован и причислен к лику святых.

Члены общества утверждают, что делить людей на тех, кто близок к Богу и мирян — нечестно и неверно. Каждый может делать божье дело. Святость обретается тем, что ты просто делаешь свое дело, ведь Бог есть там, где есть труд. Большая часть доходов членов общества идет в пользу организации, а также их личное имущество.

Члены общества нещадно истязают себя и занимаются самобичеванием, чтоб очистить душу от скверны. Они верят, что можно вынести что угодно, если научиться преодолевать собственную боль.

5. Тамплиеры, или бедные рыцари Христа


Древний орден с очень богатой историей, первый в мире религиозный военный орден. В самом начале пути, XII–XIII ввеках орден был очень богат, но потом, когда египетский султан выгнал крестоносцев из Палестины, их положение заметно ухудшилось. В 1307–1314 годах члены ордена подверглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля Филиппа IV. В 1312 году орден был упразднен.


Nocookie.net

Nocookie.net




Точное число рыцарей ордена неизвестно: в истории есть тенденция, которая искусственно его увеличивает. В «Атеистическом словаре» указано 15 000 последователей, немецкий священник-евангелист считал, что тамплиеров около 20 000. Эти числа не соотносимы с тем числом рыцарей, что принимали участие в войне с Орденом.

Особое внимание уделяется сокровищам тамплиеров, поскольку члены ордена обладают огромными богатствами.

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Пять тайных обществ, вершащих судьбы мира

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Пять тайных обществ, вершащих судьбы мираПодписаться на мой Instagram
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