Как интересно оформить интерьер деревянного дома

Деревянные дома привлекают своей натуральной красотой и уютной атмосферой. Однако иногда хочется добавить внешнему виду такого дома некоторую изюминку. На деле сделать деревянный дом красивее – задача времязатратная, но вполне выполнимая.







Главное — не нужно бояться экспериментировать с цветами, использовать акценты, а также помнить о главной идее — натуральности.



1. Главное приглушить желтизну дерева (вагонки или бруса)

2. Разбавить дерево белой краской, не прокрашивая до конца

3. Нежная альтернатива белому цвету – лавандовый или мятный

4. Использование сложных цветов в мебели и гарнитурах

5. Не стоит бояться серых и черных акцентов в оформлении дизайна интерьера

6. В интерьер можно добавить обои

7. Перемешать современную мебель с винтажной

8. Украсить дом ярким текстилем и декором стен

9. Растения для украшения фасада

Отличная идея покрасить стены в белый, получается красивый оттенокНекоторые деревянные конструкции имеют неприятную особенность – с течением времени дерево может приобрести желтоватый оттенок, особенно если для долговечности было покрыто морилкой. Это связано с окислением древесины и воздействием солнечных лучей. Лучше изначально не покрывать их обычным прозрачным лаком, особенно если использована сосновая вагонка. Чтобы сохранить красивые деревянные узоры, можно использовать матовые белые лаки, масла и пропитки.Для того, чтобы сделать дом более эстетичным, можно приглушить уже имеющуюся желтизну. Для этого используют различные способы окрашивания – от применения специальных составов до выбора тонировочной палитры более светлых или темных оттенков. Таким образом, дом станет красивым и аккуратным, без нежелательного желтого цвета.Не обязательно красить в совсем белыйБелая краска – прекрасный способ придать дереву легкость и свежесть. Однако полностью окрасить деревянный дом в белый цвет может оказаться слишком радикальным решением. Вместо этого, лучше использовать метод размывая краску и нанося ее неравномерно, можно достичь эффекта погружения дерева в приятный мягкий оттенок белого.Покрасить можно например, пол, потолок, лестницу, оставив cтены естественного цвета. Акценты в виде белой мебели, штор и посуды сделают деревянные элементы интерьера более легкими и воздушными. В результате, дом приобретает утонченность. Это особенно рекомендуется для старых деревянных домов, которым хочется вернуть молодость и свежесть.Покрашенной стены в изголовье будет достаточноЕсли белый цвет кажется слишком ярким или привычным, обыденным, можно использовать нежные альтернативы. Лавандовый и мятный цвета прекрасно сочетаются с деревом, создавая приятные и гармоничные образы. Сочетание этих оттенков с натуральными материалами придаёт очарование дому и делает его уникальным. Этот подход особенно подходит для загородных участков, внесет нотку летней свежести в окружающую природу.Лавандовые или мятные оттенки идеально подойдут для создания интерьера в стиле «старой дачи». Пастельные оттенки особенно хорошо смотрятся в мансарде, так как помогают смягчить углы и преобразить темный чердак в уютное убежище.Яркие акценты отвлекаютВместо традиционных и популярных деревянных оттенков, таких как светло-коричневый или темно-коричневый, можно попробовать подобрать мебель и гарнитуры с более насыщенными и необычными цветами. Например, добавить в интерьер яркие красные или смелые синие детали. Это придаст дому неповторимый и современный вид, выделяя его на фоне других деревянных построек.Но, тогда и стены стоит делать в тон. Сложные, глубокие цвета, хоть и приглушенные: изумрудный, керосиновый, коралловый и другие отлично подойдут. Не стоит бояться насыщенных оттенков в элементах декора: пледах, подушках и картинах – они придают интерьеру жизнь.Смотрится очень элегантноОбычно серый и черный цвет ассоциируются с холодом и суровостью, но вместе с деревом они могут создать элегантный и стильный образ вашего дома. Серые и черные элементы отлично смотрятся в виде декоративных подушек, картин или ковров, чтобы добавляют изысканности и сдержанности в интерьер. Это привнесет современность и шик.Деревянные потолки с рыжими оттенками, возможно, являются самым привлекательным и уютным элементом в загородном доме. Не нужно пытаться полностью скрыть или перекрасить этот природный цвет дерева. Оставить его без изменений и дополнить интерьер потолочными осветительными приборами, чтобы подчеркнуть его красоту и сохранить атмосферу загородного стиля.Стены же белого или яркого контрастного цвета подчеркнут красоту деревянных потолков.Главное не перебарщиватьДеревянные стены могут быть не только классическим решением, но и основой для более современной эстетики. Одним из наиболее простых и эффективных способов обновить интерьер деревянного дома — использование обоев. Особенно привлекательно выглядят цветочные принты, которые добавят свежести и жизни в дом. Стоит выбирать обои с мягкими и нежными цветами, чтобы они гармонично сочетались с природным материалом, из которого изготовлен дом.Чтобы они смотрелись лучше то, можно обтянуть деревянную стену гипсокартоном и приклеить обои. Нет необходимости обтягивать все стены – использовать их только на доске над изголовьем кровати или для отделки панелей из жесткой отделочной доски в прихожей, как в английских загородных домаИнтересный дизайнерский приёмСъедать интерьер объединением классического и современного стиля. Например, добавить винтажные кресла к современному дивану или комоду. Комбинирование разных стилей придает интерьеру более интересную изюминку.Не забывать про яркие акцентыДеревянный дом имеет свою естественную красоту, но добавив в него еще больше ярких красок с помощью текстиля можно разнообразить деревянные стены и потолки. Выбрать яркие покрывала, подушки и занавески, чтобы создать атмосферу тепла и комфорта. Можно использовать сезонные цветовые решения — свежие бирюзовые оттенки для лета, насыщенные оранжевые и красные тона для осени, пастельные и серые оттенки для зимы.Бежевые и персиковые не подойдут для деревянного дома, безликий текстиль делает интерьер скучным. Особенно хорошо сочетаются холодные оттенки: красный, синий, голубой, фиолетовый, бирюзовый, коралловый – все цвета и узоры допустимы, но не скучные.Декорирование стен деревянного дома — это не только способ сделать его более привлекательным, но и выразить свой индивидуальный стиль.Круглые зеркала с золотой или серебряной рамкой, картины в овальных рамках создадут нужный контраст в интерьере и избавят от ощущения стесненности стены. Книги и красивая посуда, размещенные на полках, оживят пространство.Побольше красивых зеркалРазнообразные формы и размеры деревянных панелей можно использовать для создания уникальной мозаики на стенах, это добавит текстуру. Резные декоративные элементы добавляют изящество и характер. Это могут быть абстрактные узоры, фигуры животных или растительные мотивы.Добавление элементов из стали тоже интересная идея, таких как перила, балконы или даже обрамления окон, создадут интересный контраст с древесиной и придадут современный вид.Сталь и дерево отличное сочетаниеРастения — это естественный способ добавить живой цвет и текстуру к деревянному дому. Кроме того, они могут помочь интегрировать его в окружающую природную среду.Установка вертикальных садов на стену позволит создать зеленые оазисы, которые привлекут взгляды и придадут вашему дому особый шарм. Размещение кашпо и горшков с цветами на подоконниках, балконах и террасах придаст яркие акценты и добавит нотки цвета в интерьер. Вьющиеся растения, такие как виноград или плющ, которые могут обвиваться вокруг опор и окон отлично заменят картины. А высокие растения в напольных горшках или живые цветы добавят легкости и свежести.Зелень отлично оживит деревянные стены