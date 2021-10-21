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Как оформить двор возле частного дома

Как оформить двор возле частного дома

Создание уюта, гармонии и красоты на дачном участке или дворе частного дома - дело ответственное и далеко не самое простое.

В последнее время в ландшафтном дизайне прослеживается стремление к минимализму. Заключается оно в минимуме декоративных элементов и правильных геометрических формах. Данному стилю присущи упорядоченность во всём, обилие открытого пространства, а также использование камня как основного материала.

Как оформить двор возле частного дома

И сегодня наша редакция предлагает тебе узнать 11 простых способов создать двор или сад мечты при помощи камней. Причем подойдет любой вариант: как обычный речной камень, так и декоративная галька.

Современный дизайн двора

1. Искусство создания сада при помощи камней зародилось еще в Японии много лет назад и дошло до нас в виде различных вариантов оформления.

Красивое и необычное решение, не правда ли?

Как оформить двор возле частного дома

2. Минимализму не свойственны живые изгороди и различные цветовые гаммы. Клумбы создают из нескольких видов растений, также не отличающихся пестротой и яркостью. И опять же один из основных элементов - камень!

Как оформить двор возле частного дома

3. Оформление приусадебной территории камнями станет прекрасным украшением для дома и дачи, коттеджа и виллы.

Как оформить двор возле частного дома

4. Отличная идея дополнить пространство территории контейнером из проволочного сетчатого полотна, наполненного осколками камня (габионом).

Благодаря тому, что каждый габион соединен с находящимися рядом, конструкция обладает высокой прочностью и устойчивостью. Пластичная сетка прогибается под весом наполнителя и приобретает соответствие рельефу местности.

Как оформить двор возле частного дома

5. В зависимости от общего стиля участка и выбранных растений дизайн клумбы из камня может быть самым разнообразным.

Как оформить двор возле частного дома

6. Как прекрасно прогуливаться по собственному саду камней! Особенностью такого дизайнерского решения является размещение камней не вплотную друг к другу, а на расстоянии нескольких сантиметров между ними.

Так создается иллюзия хаотичного расположения камней. В промежутках должна быть видна трава. Получается, что дорога как бы вытоптана на земле.

Как оформить двор возле частного дома

7. Еще несколько интересных идей!

Как оформить двор возле частного дома

8. Не стоит отчаиваться, если на участке совсем нет деревьев - их можно заменить искусственными растениями или же попросту посадить небольшие кустарники.

Как оформить двор возле частного дома

9. Эта идея подойдет и для двора, и для дачи!

Как оформить двор возле частного дома

10. Перед началом ландшафтных работ обязательно продумай план размещения. Например, ты можешь красиво вымостить камнем пространство, которое позволит наслаждаться садом круглый год!

Как оформить двор возле частного дома

11. В основном сейчас применяется ландшафтный дизайн из природного камня, который заменил искусственный материал. Это обусловлено большим выбором разновидностей, простотой обработки и более естественным внешним видом.

Как оформить двор возле частного дома

 

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