Как оформить двор возле частного дома

Создание уюта, гармонии и красоты на дачном участке или дворе частного дома - дело ответственное и далеко не самое простое.

В последнее время в ландшафтном дизайне прослеживается стремление к минимализму. Заключается оно в минимуме декоративных элементов и правильных геометрических формах. Данному стилю присущи упорядоченность во всём, обилие открытого пространства, а также использование камня как основного материала.

И сегодня наша редакция предлагает тебе узнать 11 простых способов создать двор или сад мечты при помощи камней. Причем подойдет любой вариант: как обычный речной камень, так и декоративная галька.

Современный дизайн двора

1. Искусство создания сада при помощи камней зародилось еще в Японии много лет назад и дошло до нас в виде различных вариантов оформления.

Красивое и необычное решение, не правда ли?

2. Минимализму не свойственны живые изгороди и различные цветовые гаммы. Клумбы создают из нескольких видов растений, также не отличающихся пестротой и яркостью. И опять же один из основных элементов - камень!

3. Оформление приусадебной территории камнями станет прекрасным украшением для дома и дачи, коттеджа и виллы.

4. Отличная идея дополнить пространство территории контейнером из проволочного сетчатого полотна, наполненного осколками камня (габионом).

Благодаря тому, что каждый габион соединен с находящимися рядом, конструкция обладает высокой прочностью и устойчивостью. Пластичная сетка прогибается под весом наполнителя и приобретает соответствие рельефу местности.

5. В зависимости от общего стиля участка и выбранных растений дизайн клумбы из камня может быть самым разнообразным.

6. Как прекрасно прогуливаться по собственному саду камней! Особенностью такого дизайнерского решения является размещение камней не вплотную друг к другу, а на расстоянии нескольких сантиметров между ними.

Так создается иллюзия хаотичного расположения камней. В промежутках должна быть видна трава. Получается, что дорога как бы вытоптана на земле.

7. Еще несколько интересных идей!

8. Не стоит отчаиваться, если на участке совсем нет деревьев - их можно заменить искусственными растениями или же попросту посадить небольшие кустарники.

9. Эта идея подойдет и для двора, и для дачи!

10. Перед началом ландшафтных работ обязательно продумай план размещения. Например, ты можешь красиво вымостить камнем пространство, которое позволит наслаждаться садом круглый год!

11. В основном сейчас применяется ландшафтный дизайн из природного камня, который заменил искусственный материал. Это обусловлено большим выбором разновидностей, простотой обработки и более естественным внешним видом.