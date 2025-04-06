Лучший способ постирать одежду вручную

Стиральные машины были современной роскошью на протяжении последних 100 лет, и большинство людей не готовы жить без них. Тем не менее, могут быть случаи, когда вы оказываетесь со сломанной стиральной машиной или в месте, где нет прачечной.
До 1900-х годов большинство людей стирали свою одежду в ваннах со стиральными досками или в водоемах.
Как стирать одежду вручную, как профессионал
Перед ручной стиркой одежды проверьте бирку по уходу. Большая часть одежды хорошо подходит для ручной стирки, за исключением одежды, предназначенной только для химчистки.
Шаг 1: Наполните раковину теплой водой и добавьте моющее средство
Наполните раковину или ванну чуть теплой водой. При большой загрузке повернитесь к ванне. При небольшой загрузке повернитесь к раковине.
Добавьте соответствующее количество стирального порошка и перемешайте деревянной ложкой. (Используйте порошкообразное или жидкое моющее средство — не используйте пакеты для ручной стирки. Если у вас нет стирального порошка, используйте несколько капель мягкого мыла для мытья посуды.)
Шаг 2: Погрузите одежду в воду и встряхните
Погрузите одежду в воду. Выберите предмет одежды и руками слегка отжимайте его вверх-вниз, смывая пену. Проделайте это несколько раз для каждого предмета. Наконец, подержите предмет одежды в воде рукой или ложкой.
Шаг 3: Прополощите одежду
Слейте мыльную воду и наполните раковину или ванну свежей водой. Сложите одежду и встряхните ее, чтобы смыть стиральный порошок. Если к вашей раковине подключен распылитель, слейте воду и опрыскайте каждую вещь в качестве дополнительного полоскания.
Шаг 4: Отожмите и высушите плоско.
После слива воды отожмите руками лишнюю влагу с каждой вещи. Если у вас есть доступ к сушилке, сложите всю одежду и высушите ее как обычно. Если у вас нет доступа к сушилке, разложите предметы одежды поверх сухих полотенец, переворачивая их, когда они наполовину высохнут.
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