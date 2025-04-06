Лучший способ постирать одежду вручную

Стиральные машины были современной роскошью на протяжении последних 100 лет, и большинство людей не готовы жить без них. Тем не менее, могут быть случаи, когда вы оказываетесь со сломанной стиральной машиной или в месте, где нет прачечной.

До 1900-х годов большинство людей стирали свою одежду в ваннах со стиральными досками или в водоемах.

Как стирать одежду вручную, как профессионал

Шаг 1: Наполните раковину теплой водой и добавьте моющее средство

Шаг 2: Погрузите одежду в воду и встряхните

Шаг 3: Прополощите одежду

Шаг 4: Отожмите и высушите плоско.

Сегодня, если вы в затруднительном положении, вы можете привести свою одежду в порядок с помощью хозяйственного мыла и раковины или ванны.Перед ручной стиркой одежды проверьте бирку по уходу. Большая часть одежды хорошо подходит для ручной стирки, за исключением одежды, предназначенной только для химчистки.Наполните раковину или ванну чуть теплой водой. При большой загрузке повернитесь к ванне. При небольшой загрузке повернитесь к раковине.Добавьте соответствующее количество стирального порошка и перемешайте деревянной ложкой. (Используйте порошкообразное или жидкое моющее средство — не используйте пакеты для ручной стирки. Если у вас нет стирального порошка, используйте несколько капель мягкого мыла для мытья посуды.)Погрузите одежду в воду. Выберите предмет одежды и руками слегка отжимайте его вверх-вниз, смывая пену. Проделайте это несколько раз для каждого предмета. Наконец, подержите предмет одежды в воде рукой или ложкой.Слейте мыльную воду и наполните раковину или ванну свежей водой. Сложите одежду и встряхните ее, чтобы смыть стиральный порошок. Если к вашей раковине подключен распылитель, слейте воду и опрыскайте каждую вещь в качестве дополнительного полоскания.После слива воды отожмите руками лишнюю влагу с каждой вещи. Если у вас есть доступ к сушилке, сложите всю одежду и высушите ее как обычно. Если у вас нет доступа к сушилке, разложите предметы одежды поверх сухих полотенец, переворачивая их, когда они наполовину высохнут.