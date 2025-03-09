Владычица Востока и пленница Рима: 8 малоизвестных фактов из жизни пальмирской царицы Зенобии

Царица Зенобия Пальмирская столкнулась со множеством трудностей после смерти своего мужа и распада римской власти на Ближнем Востоке. И чтобы противостоять своим противникам, она создала Пальмирскую Империю, став культурным, справедливым и терпимым монархом, правившим многоязычными и многоэтническими подданными, поощряя интеллектуальные движения при дворе.
1. Пальмира Зенобии
Руины Пальмиры, Сирия, 3-4 век нашей эры. \ Фото: google.com.
Пальмира была древним семитским городом, население которого состояло из амореев, арамеев и арабов. Местный язык был диалектом арамейского, хотя греческий также был широко распространён. Греко-римская культура оказала большое влияние, особенно на искусство и архитектуру, наряду с местными семитскими и месопотамскими веяниями. Большая часть богатств Пальмиры, а она славилась своим богатством, была получена от торговых караванов, двигавшихся по Шёлковому пути. Пальмира контролировала пустынный маршрут Великого Шёлкового пути, и её торговцы были активны даже в Афганистане и Персидском заливе.
Пальмира на карте. \ Фото: blogspot.com.
В 1 веке нашей эры Пальмира стала частью Римской провинции Сирия, хотя и получила мало Римского надзора. При династии Северов (193-235 гг. н. э.) Пальмира превратилась из города-государства в монархию. Северяне благоволили Пальмире, предоставляя ей привилегии, римский гарнизон и даже делая императорские визиты. В то же время конфликт между Римом и Парфянской и Сасанидской династиями Персии вынудил Пальмиру вложить средства в её оборону и взять на себя более активную военную роль.
2. Ранняя жизнь Зенобии
Пальмирский погребальный рельеф с изображением брата и сестры, 114 год н. э., Эрмитаж, Санкт-Петербург. \ Фото: hermitagemuseum.org.
Мало что известно о ранней жизни Зенобии, и многое из того, что записано в источниках, вызывает подозрения. Она родилась в знатной пальмирской семье около 240 года нашей эры и, как и подобало её положению, получила обширное образование, так что свободно владела не только арамейским, но и египетским, греческим и латынью. Поскольку знатные семьи Пальмиры нередко вступали в смешанные браки, она, вероятно, была дальней родственницей правящей семьи. В молодости, как говорят источники, её любимым хобби была охота.
Бюст Зенобии, Харриет Хосмер (1857 год). \ Фото: listal.com.
Помимо этого, многое из того, что мы знаем о происхождении будущей царицы и её ранней жизни, почерпнуто из лингвистических, нумизматических и эпиграфических свидетельств.
Её родное пальмирское имя было бат-Заббай, или «дочь Заббая», что, возможно, было переведено как Зенобия из уважения к ней. Она также носила римскую фамилию Септимия. В одной из надписей она упоминается как Септимия бат-Заббай, дочь Антиоха. Поскольку Антиох не было распространённым пальмирским именем, было высказано предположение, что это ссылка на реальных или воображаемых предков, принадлежащих к династиям Селевкидов или Птолемеев.
3. Супруга владыки Пальмиры
Известняковый бюст женщины с Пальмирского погребального рельефа, 150-200 гг. н. э. \ Фото: yandex.ua.
В четырнадцать лет Зенобия вышла замуж за Одената, владыку Пальмиры, и стала его второй женой. Он был избран на должность стратега и вассала городским советом, чтобы укрепить армию и защитить торговые пути Пальмиры от вторжения персов. Считается, что Зенобия сопровождала супруга во многих его военных кампаниях. Это поднимало боевой дух войск и позволило ей приобрести как политическое влияние, так и военный опыт. И то, и другое сослужит ей хорошую службу в дальнейшей карьере.
Оденат. \ Фото: google.com.
Неясно, сколько детей было у Одената от первой жены, но известен только один сын Хайран I, ставший соправителем. Однако у Зенобии и Одената было по меньшей мере двое детей: Вабаллат и Хайран II. Также, многие историки предполагают, что у них было ещё двое детей по имени Геренниан и Тимолай, но это, скорее всего, совпадения или откровенные выдумки.
4. Гибель Одената
Шапур I и Валериан. \ Фото: irnhistory.ir.
Оденат был верным вассалом Рима и, когда его призвали, мобилизовал свои силы, чтобы помочь римскому императору Валериану сорвать Сасанидское персидское вторжение Шапура I в 260 году нашей эры. Последовавшее сражение было катастрофой для римлян, и Валериан попал в плен (умер пленником). Оденат имел гораздо больший успех. В 260 году нашей эры он изгнал персов с римской территории, подавил восстание на Востоке для римского императора Галлиена в 261 году нашей эры и начал вторжение, которое привело его к стенам персидской столицы в 262 году нашей эры. За свои усилия Оденат получил множество титулов и широкую власть над римскими провинциями Востока и короновал себя царём Пальмиры и царём царей - традиционный персидский титул.
Поскольку Рим был охвачен гражданской войной, узурпацией, вторжением и экономическим упадком, он мало что мог сделать, кроме как попытаться управлять Оденатом и поддерживать его подчинённое положение. Оденат обеспечивал мир и стабильность по крайней мере в одной части империи до 266 г. Возвращаясь из похода в Анатолию, он и Хайран I были убиты. Некоторые предположили, что Зенобия была причастна к их смерти, но у многих были мотивы убить владыку, включая как римлян, так и персов.
5. Зенобия завоёвывает Восток
Тетрадрахма Зенобии, отчеканенная в Александрии, 271-72 гг. н.э. \ Фото: twitter.com.
После убийства Одената Зенобия стала регентом Пальмиры от имени своего сына Вабаллата. Она быстро занялась укреплением власти на Востоке, к большому неудовольствию римских чиновников. В 270 году нашей эры Зенобия отправилась в путь, чтобы сокрушить своих соперников. Сирия была легко покорена вместе с Северной Месопотамией и Иудеей. Римский правитель Аравии противостоял пальмирцам, но был убит в бою. Египет оказал большее сопротивление, но также был завоёван, как и центральная Анатолия, попавшая под контроль Зенобии.
Эдвард Джон Пойнтер: Зенобия, царица Пальмиры. \ Фото: skyrock.com.
Однако новая правительница Пальмиры и её войска старались не заходить слишком далеко и продолжали представлять Вабаллата как подчинённого римского императора. Её целью, очевидно, было добиться признания сына в качестве имперского партнёра в восточной части империи. Существование какого-либо официального соглашения между Римом и Пальмирой неясно. Возможно, что преемник Галлиена Клавдий II Готский пришёл к какому-то соглашению, но он умер в 270 г. Зенобия чеканила монеты с изображениями Аврелиана как императора и Вабаллата как царя, предполагая некое соглашение. Однако Аврелиан нуждался в поставках зерна из Египта, чтобы справиться с кризисом Рима в Европе. Поэтому, с его стороны, любое соглашение могло быть не более чем уловкой, чтобы выиграть время.
6. Пальмирская империя
Божественная Триада Баалшамина, Аглибол и Малакбель, Бир-Вереб, 3 век н. э. \ Фото: nouvelobs.com.
Зенобия управляла Пальмирской империей главным образом из города Антиохии, где она называла себя сирийским монархом, эллинистической царицей и римской императрицей. Благодаря многоязычному, многонациональному и многокультурному характеру своей империи, она смогла заручиться широкой поддержкой. Зенобия оставила римскую административную систему так как есть, но назначила своих собственных губернаторов, таким образом, открыв своё правительство для восточной знати. В Египте Зенобия приступила к программе строительства и реставрации. Колоссы Мемнона, которые в прежние века должны были «петь», замолкали, когда она чинила их трещины.
Джованни Баттиста Тьеполо: Царица Зенобия обращается к своему солдату. \ Фото: fr.m.wikipedia.org.
Будучи приверженцем семитских богов Пальмиры, царица терпимо относилась к различным религиозным меньшинствам. Сюда входили христиане и иудеи, к правам которых, местам культа и духовенству относились с уважением. Поскольку многие религии меньшинств подвергались преследованиям со стороны римлян и Сасанидов, такая политика помогла завоевать большую поддержку Зенобии. Она также превратила Пальмиру и её двор в Центр образования, который привлёк многих известных учёных. В этот период сирийские учёные утверждали, что греческая и эллинистическая культура была заимствована из Египта и Ближнего Востока. Пальмирский суд использовал эту интерпретацию, чтобы представить Одената и его семью в качестве законных правителей Римской Империи, прослеживая их притязания вплоть до Филиппа I Араба, который был императором с 244 по 49 год нашей эры.
7. Рим возрождается
Руины Пальмиры, Сирия, 3-4 век н. э. \ Фото: historians.org.
К 272 году Рим находился под руководством Аврелиана, который приступил к восстановлению римской власти. Зенобия, принимавшая всё более и более императорский титул, в ответ формально порвала с Римом. Двуединое вторжение Аврелиана быстро вернуло себе центральную Анатолию и Египет, в то время как пальмирцы отступили в Сирию. Потерпев поражение в битве, царица укрылась в Пальмире, которую осаждали Аврелиан и римляне. Она попыталась улизнуть из города и бежать в Персию, где надеялась заключить союз и собрать новую армию. Однако вскоре Зенобия была захвачена, и Пальмира сдалась.
Раскол Римской империи в 271 году, когда Аврелиан пришёл к власти. \ Фото: sw.maps-greece.com.
8. Смерть Зенобии
Пальмирская царица. \ Фото: reddit.com.
Зенобия, её сын Вабаллат и придворные были доставлены в сирийский город Эмесу, где их предали суду. Осуждённые за измену и другие преступления, большинство сторонников Зенобии были казнены. Она и Вабаллат были спасены, так как Аврелиан хотел показать их во время своего триумфа в Риме. Во время путешествия в Рим Аврелиан публично унизил её по всему Востоку, и хотя она была частью его триумфа, её окончательная судьба неясна. Некоторые утверждают, что она уморила себя голодом или что её обезглавили. Гораздо более вероятный сценарий - ей разрешили удалиться на итальянскую виллу. Её потомки, по-видимому, ассимилировались в римскую аристократию, напоминая о себе на протяжении IV и V веков. Сегодня Зенобия - национальный герой Сирии и популярная фигура кино, литературы и искусства.
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