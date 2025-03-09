Владычица Востока и пленница Рима: 8 малоизвестных фактов из жизни пальмирской царицы Зенобии

1. Пальмира Зенобии

Руины Пальмиры, Сирия, 3-4 век нашей эры. \ Фото: google.com.

Пальмира на карте. \ Фото: blogspot.com.

2. Ранняя жизнь Зенобии

Пальмирский погребальный рельеф с изображением брата и сестры, 114 год н. э., Эрмитаж, Санкт-Петербург. \ Фото: hermitagemuseum.org.

Бюст Зенобии, Харриет Хосмер (1857 год). \ Фото: listal.com.

3. Супруга владыки Пальмиры

Известняковый бюст женщины с Пальмирского погребального рельефа, 150-200 гг. н. э. \ Фото: yandex.ua.

Оденат. \ Фото: google.com.

4. Гибель Одената

Шапур I и Валериан. \ Фото: irnhistory.ir.

5. Зенобия завоёвывает Восток

Тетрадрахма Зенобии, отчеканенная в Александрии, 271-72 гг. н.э. \ Фото: twitter.com.

Эдвард Джон Пойнтер: Зенобия, царица Пальмиры. \ Фото: skyrock.com.

6. Пальмирская империя

Божественная Триада Баалшамина, Аглибол и Малакбель, Бир-Вереб, 3 век н. э. \ Фото: nouvelobs.com.

Джованни Баттиста Тьеполо: Царица Зенобия обращается к своему солдату. \ Фото: fr.m.wikipedia.org.

7. Рим возрождается

Руины Пальмиры, Сирия, 3-4 век н. э. \ Фото: historians.org.

Раскол Римской империи в 271 году, когда Аврелиан пришёл к власти. \ Фото: sw.maps-greece.com.

8. Смерть Зенобии

Пальмирская царица. \ Фото: reddit.com.