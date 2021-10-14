17 неизвестных райских островов Европы

Вы наверняка слышали о Корсике, Ибице и Санторини. Но знаете ли вы острова Форментера, Юст и Сааремаа? Они не часто попадают в поле зрения туристов, но их просто необходимо посетить тем, кто устал от традиционных направлений для отдыха в Европе.
Даже если вы не слишком часто путешествуете по Европе, эти поразительные острова достойны вашего внимания. Они могут похвастаться оригинальной культурой, тихим очарованием и нетронутой природой. Все это вам вряд ли удастся найти на европейской суше.
Поэтому берите с собой камеру и приготовьтесь к приключениям.
1. Юст (Германия)
Юст – один из семи обитаемых Восточно-Фризских островов, расположенный на границе германской части залива Ваддензе. Километры его естественных пляжей, на которых царят мягкие ветра, получили неофициальное название «Töwerland» («магическая земля»). Хотя на Ваддензе бывает прохладно, такие виды отдыха, как прогулки по берегу моря и талассотерапия, не оставят вас равнодушными.
2. Форментера (Испания)
Если Ибица – старшая сестра, известная своими дикими вечеринками, то Форментера – ее веселая младшая сестра. Хотя эти два острова разделяет всего час езды на пароме, атмосфера на них заметно отличается.
На Форментере вы сможете насладиться нетронутыми испанскими пляжами. Исследуйте местную дикую природу, покатайтесь по безупречно чистой воде или проплывите к соседнему крошечному острову Эспальмадор, на котором вы сможете окунуться в лечебную грязь.
3. Сардиния (Италия)
Расположенная перед Корсикой, Сардиния сочетает лучшую итальянскую еду и яркую культуру с условиями райского острова. Пройдитесь возле затонувших древнеримских кораблей, исследуйте старые маяки или погрузитесь в сапфировый океан, окруженный высокими холмами. После этого попробуйте первоклассную еду в одном из пляжных ресторанов, а затем запейте ее местным лимончелло.
4. Колонсей (Шотландия)
Если вы ищите мир и спокойствие, остров Колонсей в архипелаге Внутренние Гебридские острова – отличное место для вас. Длина острова – всего 13 км, а ширина – только 5 км. Это по-настоящему укромное место, где господствует природа.
Прислушайтесь к волнам, бьющимся об золотой песок или прогуляйтесь по маленьким холмам высотой около 90 метров. Здесь вы полностью забудете о современном мире.
5. Сааремаа (Эстония)
Самый большой эстонский остров переносит туристов во времена пиратов и викингов, которые когда-то называли его своим домом. Легко представить их в густых хвойных лесах, домах с соломенной крышей и маленьких сказочных деревнях, служащих окном в прошлое.
И не забудьте посетить пляжи – эстонский мягкий климат означает, что летом здесь идеальная для купания вода.
6. Гидра (Греция)
Хотя сюда легко добраться из Афин, Гидра выглядит, словно другой мир. На острове запрещены автомобили и мотоциклы, поэтому багаж туристов по извилистым улицам, вымощенным брусчаткой, переносят ослы. Кроме милых пляжей, переполненных барами и ресторанами, Гидра может похвастаться роскошными магазинами и многочисленными морскими музеями.
7. Млет (Хорватия)
С населением около 1 100 человек сонный Млет кажется местом спокойствия и безмятежности. Почти 90% острова занимает лес, а большой национальный парк предлагает километры живописных пешеходных маршрутов.
Интересный факт: единственный отель на острове назван в честь Одиссея, героя поэмы Гомера, который, как говорят, из-за колдовства задержался здесь на семь лет.
8. Грациоза (Канарские острова)
Крошечная Грациоза в составе Испанских Канарских островов является домом для многих рыбалок. Находится остров неподалеку от своего шумного соседа – Лансароте. Калета-дель-Себо является единственным на острове поселком, где побеленные дома и дороги с песка кажутся далекими от современной жизни.
Поныряйте в кристально чистой воде, которая граничит с морским заповедником, и медленно погрузитесь в испанскую культуру острова.
9. Мичинес (Фарерские острова)
Мичинес – место, где вы можете насладиться одиночеством. Кроме стай топориков, здесь постоянно живет менее 20 человек.
Среди местных достопримечательностей стоит выделить яркие дома с крышами из мха и крутые скалы, позволяющие насладиться поразительными пейзажами от Атлантического океана до Исландии. На Мичинес можно попасть из Воара с помощью парома или вертолета.
10. Фаял (Португалия)
Роскошный остров Фаял – самая западная точка Европы. Вулканическое происхождение создало его поразительную местность с холмами и кратерами. Здесь можно найти множество возможностей для прогулок, езды на велосипеде, плавания на каноэ и катания на лошадях.
Визит летом оставит незабываемые впечатления – на острове расцветают тысячи гортензий, окрашивая Фаял в голубой цвет.
11. Гоцо (Мальта)
Живописный Гоцо находится вблизи главного острова Мальты. Это очаровательная сельская местность, которую по размеру можно сопоставить с Манхэттеном. Античные храмы острова считаются одними с самых давних в мире. Также Гоцо является одним из лучших мест для дайвинга в Средиземном море.
Не забудьте посмотреть на скалу Лазурное окно, которая стала одной из локаций «Игры престолов».
12. Трена (Норвегия)
Если вы любите более прохладные курорты, отправляйтесь в Трену – архипелаг, состоящий примерно из 1 000 крошечных норвежских островов, среди которых обитаемыми являются только четыре.
Посмотрите на потрясающие пещеры и гроты, а в июле можно посетить знаменитый музыкальный фестиваль в Трене, который проходит под сиянием полной луны.
13. Бель-Иль-ан-Мер (Франция)
Belle-Île-en-Mer буквально переводится как «Прекрасный остров в море». Это уютное убежище возле побережья Бретани полностью соответствует названию. Остров известен своими зданиями, окрашенными в пастельные оттенки, и 60 великолепными пляжами. Кроме того, здесь проводят музыкальный фестиваль, который собирает лучших оперных певцов со всего мира.
14. Олдерни (Великобритания)
Находясь в 40 минутах от Великобритании, этот самый северный из Нормандских островов предлагает познать Британию вместе с толикой французского шика. Исследуйте зеленые поляны, скалистые утесы и извилистые уличные дороги, выложенные из брусчатки. Не бойтесь потеряться – длина острова всего 5,5 км, а ширина – 2,5 км.
15. Вис (Хорватия)
Вис – самый отдаленный от материковой части Хорватии остров, известный своим невероятно вкусным вином, свежей морской едой и насыщенной ночной жизнью. Его восхитительные пейзажи напоминают атмосферу киноэпопеи о Джеймсе Бонде.
Проплывите на байдарке через пещеры, исследуйте бухты и лагуны, а затем осмотрите весь остров с вершины горы Хум.
16. Стромболи (Италия)
Поиграйте с опасностью на итальянском острове Стромболи, который является домом для одного из самых опасных вулканов на планете. Извержения здесь происходят очень часто, но не волнуйтесь – они очень слабые и едва волнуют жителей острова. Наслаждайтесь уникальными пляжами с черным песком днем и посмотрите на извержения золотой лавы ночью.
17. Инишмор (Ирландия)
Привлекательность острова кроется в его высоких утесах и сказочных ландшафтах. Вдохните соленый воздух на крутом обрыве, закажите экскурсию с лошадью и каретой, отведайте вкус только выловленной скумбрии. Вы также можете увидеть колонии тюленей, для которых остров является родным домом.
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