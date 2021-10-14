17 неизвестных райских островов Европы

Вы наверняка слышали о Корсике, Ибице и Санторини. Но знаете ли вы острова Форментера, Юст и Сааремаа? Они не часто попадают в поле зрения туристов, но их просто необходимо посетить тем, кто устал от традиционных направлений для отдыха в Европе.



Даже если вы не слишком часто путешествуете по Европе, эти поразительные острова достойны вашего внимания. Они могут похвастаться оригинальной культурой, тихим очарованием и нетронутой природой. Все это вам вряд ли удастся найти на европейской суше.



Поэтому берите с собой камеру и приготовьтесь к приключениям.



1. Юст (Германия)

2. Форментера (Испания)

3. Сардиния (Италия)

4. Колонсей (Шотландия)

5. Сааремаа (Эстония)

6. Гидра (Греция)

7. Млет (Хорватия)

8. Грациоза (Канарские острова)

9. Мичинес (Фарерские острова)

10. Фаял (Португалия)

11. Гоцо (Мальта)

12. Трена (Норвегия)

13. Бель-Иль-ан-Мер (Франция)

14. Олдерни (Великобритания)

15. Вис (Хорватия)

16. Стромболи (Италия)

17. Инишмор (Ирландия)