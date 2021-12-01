Как склеить дерево суперклеем и почему у многих это не получается сделать

Суперклей — универсальный клей, который позволяет склеивать детали из пластика, кожи, металла и других материалов буквально за 10-15 секунд.

Но вот с деревом часто возникают трудности. Дело в том, что суперклей попросту не клеит деревянные заготовки.

Почему так происходит?

Причина проста: в отличие от того же пластика или металла, сухая древесина впитывает суперклей как губка. Он не успевает затвердеть и «набрать прочность».

К тому же при стыковке деталей нет доступа влаги, а она является катализатором реакции. Результат: заготовки не склеиваются.

Что можно сделать, чтобы склеить деревянные заготовки суперклеем?

Автор YouTube канала «Звук молота (деревообработка)» поделился с нами очень простым и эффективным способом, как решить данную проблему.

Просто смочите водой!

На самом деле все очень просто: необходимо всего лишь смочить водой обе склеиваемые поверхности, и тогда все получится с первого раза.

Можно использовать, например, обычную тряпочку, смоченную в воде, и протереть ею места склеивания перед тем, как нанести суперклей.

В данном случае автор использовал влажную салфетку (со спиртом или без него — не имеет значения).

Итак, алгоритм действий следующий:

протираем склеиваемые поверхности влажной салфеткой;

наносим суперклей на обе заготовки;

прижимаем заготовки друг к другу и выдерживаем 10-15 секунд.

Влага из влажной салфетки образует «пленку» на поверхности деревянных заготовок, благодаря чему препятствует впитыванию суперклея и ускоряет его затвердевание.

Есть ли смысл склеивать дерево суперклеем?

Вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, суперклей славится своей мгновенной адгезией. С другой стороны, сохранится ли такое соединение через год?

Если исключить воздействие воды, высоких температур и ударных нагрузок, то соединение заготовок на основе суперклея вполне пригодно для длительного использования.

Однако любой столярный клей (Супер ПВА D3, Titebond и др.) по умолчанию более ударопрочный, а может быть, и более водостойкий.

Как вариант, для соединения деревянных заготовок можно использовать оба вида клея для получения отличного результата. Суперклей — для быстрого склеивания, клей для дерева — для долговечности и ударопрочности.

Видео по теме

Подробно о том, как склеить дерево суперклеем, а также испытания «на прочность» разных соединений можно посмотреть в авторском видеоролике.