Как склеить дерево суперклеем и почему у многих это не получается сделать

Суперклей — универсальный клей, который позволяет склеивать детали из пластика, кожи, металла и других материалов буквально за 10-15 секунд.
Но вот с деревом часто возникают трудности. Дело в том, что суперклей попросту не клеит деревянные заготовки.
Почему так происходит?
Причина проста: в отличие от того же пластика или металла, сухая древесина впитывает суперклей как губка. Он не успевает затвердеть и «набрать прочность».
К тому же при стыковке деталей нет доступа влаги, а она является катализатором реакции. Результат: заготовки не склеиваются.
Что можно сделать, чтобы склеить деревянные заготовки суперклеем?
Автор YouTube канала «Звук молота (деревообработка)» поделился с нами очень простым и эффективным способом, как решить данную проблему.
Просто смочите водой!
На самом деле все очень просто: необходимо всего лишь смочить водой обе склеиваемые поверхности, и тогда все получится с первого раза.
Можно использовать, например, обычную тряпочку, смоченную в воде, и протереть ею места склеивания перед тем, как нанести суперклей.
В данном случае автор использовал влажную салфетку (со спиртом или без него — не имеет значения).
Итак, алгоритм действий следующий:
- протираем склеиваемые поверхности влажной салфеткой;
- наносим суперклей на обе заготовки;
- прижимаем заготовки друг к другу и выдерживаем 10-15 секунд.
Влага из влажной салфетки образует «пленку» на поверхности деревянных заготовок, благодаря чему препятствует впитыванию суперклея и ускоряет его затвердевание.
Есть ли смысл склеивать дерево суперклеем?
Вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, суперклей славится своей мгновенной адгезией. С другой стороны, сохранится ли такое соединение через год?
Если исключить воздействие воды, высоких температур и ударных нагрузок, то соединение заготовок на основе суперклея вполне пригодно для длительного использования.
Однако любой столярный клей (Супер ПВА D3, Titebond и др.) по умолчанию более ударопрочный, а может быть, и более водостойкий.
Как вариант, для соединения деревянных заготовок можно использовать оба вида клея для получения отличного результата. Суперклей — для быстрого склеивания, клей для дерева — для долговечности и ударопрочности.
Видео по теме
Подробно о том, как склеить дерево суперклеем, а также испытания «на прочность» разных соединений можно посмотреть в авторском видеоролике.
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