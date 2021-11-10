Идеи хранения вещей, с которыми всё будет на своих местах и всегда под рукой

Каждый раз, когда пытаешься найти ту или иную вещь, задаёшься вопросом: где она может быть и это притом, что зачастую большинство нужных сию минуту вещей лежат прямо перед носом.

Да вот только мы этого усердно не замечаем то ли в силу своей усталости и рассеянности, то ли потому, что в доме царит глобальный беспорядок и всё не на своих местах. Чтобы избежать подобных эксцессов, стоит просто всё расставить по полочкам, исходя из необходимости и значимости предметов.

1. Используйте натяжные стержни для хранения обуви

Специальные натяжные стержни для хранения обуви.

Ещё один гениальный способ лучше использовать стены: купить натяжные стержни и повесить их в укромном уголке для простой в установке стойки для обуви.

2. Используйте вешалки для одежды

Открытые вешалки для одежды.

Если в вашем шкафу недостаточно места для гардероба, не беда – используйте вешалки для одежды, они отлично обеспечивают дополнительное пространство для хранения вещей. А также воспользуйтесь советом от профессионалов: повесьте на открытой стойке все необходимые вещи, которые собираетесь надеть в ближайшее время, это не только сэкономит вам время на сборы, но и обеспечит порядок в квартире.

3. Храните полотенца в рулонах

Храните правильно полотенца.

Эта идея хранения полотенец не только сделает ваш шкаф аккуратным и опрятным, но и сэкономит пространство, а это означает то, что вы можете разместить больше постельного белья в тесной зоне.

4. Используйте специальные панели или стены для хранения мелочей

Храните необходимые мелочи на видном месте.

Хорошо тогда, когда все необходимые вещи лежат на видном месте и находятся под рукой. В данном случае речь идёт о различной мелочёвке, например, чтобы не искать ключи от квартиры, повесьте их на специальный крючок рядом с зеркалом или возле входной двери. Так вы точно не оставите необходимый вам предмет без внимания.

5. Разделяйте предметы в ящиках

Органайзеры-разделители для вещей.

Не забывайте о том, что в любом, даже самом маленьком шкафу, должен царить порядок. Поэтому, по мере возможности научитесь разделять вещи между собой, отгораживая их специальными органайзерами в виде сот или же специальными разделителями. Это поможет вам сэкономить пространство и упорядочить вещи, отделив нижнее бельё от носков и т.д.

6. Используйте корзины для вещей

Ящики и корзины для хранения вещей.

В качестве альтернативы, если вам не хватает места в ящике, используйте дополнительный органайзер в виде корзины или ящика для свитеров и других предметов, которые вы не хотите вешать или растягивать.

7. Используйте комод в качестве тумбочки

Комод для хранения вещей.

Для дополнительного хранения используйте маленький комод в качестве тумбочки. Ведь это просто идеальное место для хранения одежды межсезонья, дополнительных наборов простыней, аксессуаров и многого другого.

8. Спрячьте лишние подушки в кровати или под ней

Прячем всё лишнее в кровати или под ней.

Тот, кто придумал создать подъёмник для вашей кровати - гений. Благодаря этой нише, теперь вам не нужен дополнительный шкаф для постельного белья и подушек.

9. Используйте книжные полки

Используйте книжные полки не только по назначению.

Открытые стеллажи требуют правильного сочетания организации и стиля. Начните с размещения необходимых вещей, таких как корзины и книги, на полках, а затем добавьте несколько стильных предметов декора и аксессуаров, где есть место.

10. Не мусорите по квартире

Корзина для мусора.

Поместите небольшую декоративную мусорную корзину возле тумбочки, чтобы этикетки, чеки и ценники не засоряли ваш комод, тумбочку и другие поверхности.

11. Многофункциональное изголовье

Используйте пространство вокруг кровати с толком.

Окружите свою кровать небольшими этажерками и полкой, чтобы сделать её идеальным местом для хранения различных вещей.

12. Храните межсезонную одежду в выдвижных ящиках

Выдвижные ящики и корзины на колёсиках.

Научитесь хранить межсезонные вещи вне поля зрения, но при этом так, чтобы их всегда можно было просто достать при необходимости. Воспользуйтесь для таких случаев выдвижными ящиками или корзинами на колёсиках, благодаря которым доступ к одежде, обуви или сумкам, спрятанным подальше от глаз людских, будет максимально лёгким и комфортным.

13. Используйте органайзер

Органайзер для мелочей.

Вместо того, чтобы загромождать свою тумбочку, держите блокнот, очки и технические устройства поближе, используя компактные органайзеры, некоторые из которых легко устанавливаются даже на боковые выступы кровати.

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