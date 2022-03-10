Так деньги мало кто использует: супруги сделали пол из монет своими руками

Многие хозяева в стремлении сделать свой дом оригинальным и эксклюзивным идут на различные эксперименты и ухищрения. И неважно, что такое действо может занять не один день и даже неделю, результат того стоит.

Своей дизайнерской находкой поделилась пара молодых людей, которая умудрилась сделать из монет пол на кухне и прихожей. Благодаря их стараниям и мы сможем научиться чему-то новенькому и интересному.

Напольное покрытие в прихожей и кухне решили сделать из монеток.

Британская семейная пара, вдохновившись новым способом создания роскошного напольного покрытия, решилась на эксперимент, ведь им так хотелось организовать в своем доме особенную ауру. Помимо необычности такого покрытия оно долговечно и практично, да и кому не хочется осознавать, что семья буквально ходит по деньгам.

Прежде чем приступать к работе, нужно иметь достаточное количество монеток одинакового диаметра.

Совет от авторов: Чтобы определить приблизительное количество монет, необходимых для создания напольного покрытия, нужно вырезать из бумаги квадрат 1х1 м, аккуратно выложить монеты в ряд, так как они будут располагаться на полу. Когда весь лист будет полностью заполнен, пересчитайте их. Полученный результат умножьте на площадь комнаты, из которой собираетесь делать «пещеру сокровищ».

Чтобы пол получился гладким, перед приклеиванием монет нужно выровнять поверхность.

Прежде чем приступать к работе, молодые люди рассчитали имеющуюся площадь, и оказалось, что нужно не менее 27 тыс. монет достоинством в 1 пенс! Раздобыв нужное количество монеток и специальный клей, начали подготовку. Поскольку дом в Великобритании (и строился он не так как наши квартиры!), хозяевам понадобилось лишь снять линолеум и зашпаклевать несколько трещин. После полного высыхания пол идеально вымыли и дополнительно пропылесосили – это важный момент, ведь попадание мелкого мусора недопустимо.

Важно: Монеты укладываются на бетонную поверхность, поэтому предварительно нужно все выровнять (заливной пол станет лучшим вариантом), дать время на полное высыхание и лишь потом приступать к наклеиванию монет.

Чтобы не было видно стыков, и не попадала влага, плинтуса надо снять.

Сначала наносится сплошная полоска клея, а потом выкладываются монеты.

Работу начали с прихожей от дальней стены (благо, что у них и стены ровные!). Чтобы закрепить монеты на полу, достаточно провести полоску клея, а потом распределять металлические деньги. Первый ряд надо особо скрупулезно укладывать, не допуская наплывов или отступов монеток, иначе собьется весь порядок.

Чтобы уменьшить зазор между монетками каждый последующий ряд нужно смещать (по диагонали) относительно предыдущего.

Каждый последующий ряд укладывается в шахматном порядке, располагая вплотную друг к другу. Также нужно следить за правильностью установки, чтобы поверхность получалась однородной.

Монеты желательно подбирать по цвету или перед работой идеально все отчистить.

Как правило, монетки имеют разный цвет, и если вы заранее не побеспокоились об этом и не привели их в надлежащий вид, то нужно сгруппировать их по оттенкам, чтобы не получалось хаотичного рисунка. Находятся экстремалы, которые делают даже рисунок из металлических денег разных тонов, но на такие подвиги нужно очень много времени и художественный талант.

В некоторых местах лучше укладывать монеты по диагонали.

Учитывая, что пол в прихожей со всеми переходами в другие комнаты и на кухню оказался с множеством выступов, пришлось изрядно попотеть, чтобы пенсы правильно разместить. Но тот факт, что монеты были одинакового размера, дал возможность укладывать их по диагонали и незаметно стыковать под плинтусами и мебелью.

Важно! Начинать укладку монет по диагонали нужно только с центра помещения.

Супруга вместе с подругами тоже участвовала в создании роскошного напольного покрытия. |

Такую творческую, но монотонную работу лучше выполнять в несколько рук, что и сделали наши герои. После того, как были уложены самые проблемные места, супруга подключилась к процессу создания роскошного пола, а потом и друзья пришли на помощь. Такой маневр ускорил укладку монет и приблизил тот момент, когда нужно было заполнять все пустоты между денежкой.

Когда все монеты приклеены, можно приступать к заполнению пустот специальной затиркой.

После того, как затирка равномерно распределена, ее тщательно смывают.

Для этой процедуры была приобретена специальная затирка, которую щедро нанесли на всю поверхность вновь созданного пола и круговыми движениями плотно заполнили каждый миллиметр пустоты. Излишки состава хорошенько смыли, дали время высохнуть поверхности, после чего приступили к заливке эпоксидной смолой.

Чтобы пол прослужил долго, нужно залить его прозрачной глянцевой эпоксидной смолой.

Совет: Эпоксидная смола является очень привередливым материалом, для работы с ним нужна сноровка, ведь он очень быстро застывает. Если вы новичок в этом деле, то лучше покупать наливной состав.

Сначала интенсивно смешивают эпоксидный герметик с УФ-блокатором и максимально быстро распределяют по поверхности пола.

С помощью специального инструмента аккуратно разравнивают слой эпоксидной смолы.

Британец так и сделал, приобрел прозрачную эпоксидную смолу для заливки и аккуратно равномерным слоем ее распределил. Для того, чтобы глянцевая поверхность полностью застыла, понадобилось 48 часов и после этого можно было свободно передвигаться по полу.

Почувствуйте разницу!

Вот такой получился потрясающий пол из 27 тыс. монеток!

Те, кто сделал такое покрытие дома, не просто гордятся своими достижениями, многие верят, что, если ходить по деньгам, то рано или поздно они все-таки появятся и в карманах, и в кошельке. Работает такое поверье или нет, неизвестно, но то, что пол получается действительно потрясающим, можно убедиться, пересмотрев процессы создания и полученный результат в следующем видеоролике.

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