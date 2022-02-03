Японский художник-график, нарядил героинь известных картин в кимоно

Шараку и «Девушка с серёжкой» по-японски. Автор: Futaro Mitsuki.
В каких только вариантах не представляли героиню Яна Вермеера, но так, чтобы без серёжки?! Всё равно, что легендарная Мона Лиза без загадочной улыбки. Впрочем, японский художник Футаро Мицуки (Futaro Mitsuki), импровизируя, выбрал весьма изящный ход. Чтобы привлечь внимание к своему творчеству, он одел героинь известных полотен в традиционном японском стиле, соорудив на их головах фантастические причёски, украшенные вычурными аксессуарами.
Среди работ, представленных автором в этом году во Всемирной паутине, больше всего бросаются в глаза образы «Моны Лизы» Леонардо да Винчи и «Девушки с серёжкой» Яна Вермеера, интерпретированных на новый лад с каплей иронии, долей изящества и ноткой декоративности. Столь неординарным поступком Футаро говорит о том, что традиции европейского искусства совсем не чужды восточному сознанию. Именно эти два изображения и привлекли внимание пользователей Интернета к творчеству японского художника-графика, который благодаря незаурядному таланту и чувству юмора стал популярен.
Ёж, 2016 год. Автор: Futaro Mitsuki.
Самурай с мечом. Автор: Futaro Mitsuki.
Фрагмент Удзумаки, 2014 год. Автор: Futaro Mitsuki.
Тамакубако, 2015 год. Автор: Futaro Mitsuki.
Самурай, 2017 год. Автор: Futaro Mitsuki.
Удзумаки, 2014 год. Автор: Futaro Mitsuki.
Шараку, 2017 год. Автор: Futaro Mitsuki.
Мона Лиза. Так вот куда перекочевала бижутерия Вермеера. Автор: Futaro Mitsuki.
А у Яна Вермеера была с сережкой. Автор: Futaro Mitsuki.
Легендарная Джоконда. Автор: Futaro Mitsuki.
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