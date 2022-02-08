Красный, зелёный, синий...: от чего зависит цвет паспорта

А какой цвет обложки под вашим паспортом?
Общеизвестно, что самому выбрать цвет обложки паспорта не получится, поскольку в каждой стране принят свой определенный цвет этого документа - красный, синий, зеленый или черный. Но даже люди, которые много путешествуют, зачастую не имеют ни малейшего представления, почему их паспорта того или иного цвета.
Большинство паспортов в мире синего и красного цветов, хотя их оттенки довольно сильно варьируются. На самом деле нет никаких руководящих принципов или правил, диктующих цвет национальных документов, а страны выбирают цвет паспортов на основании географических, политических и даже религиозных соображений.
1. Красные паспорта
Самые разные оттенки красных паспортов.
Различные оттенки красного для обложки паспорта используются странами-членами Европейского союза (за исключением Хорватии), а также странами, заинтересованными в присоединении к ЕС (к примеру, Турцией). Европейскому союзу потребовалось почти 9 лет, чтобы в 1981 году был принят единый красный цвет паспортов (ранее они были сиреневыми).
Кроме Европы, бордово-красные паспорта можно встретить в Андском сообществе, в которое входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу. Также можно вспомнить швейцарский паспорт, красный цвет которого был подобран в тон флагу страны.
2. Синие паспорта
Американский паспорт стал синим в 1976 году.
Страны Карибского сообщества (КАРИКОМ), как правило, используют синий цвет паспортов, также подобными корочками могут похвастаться страны южноамериканского торгово-экономического союза МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай). При этом, Венесуэла, которая также входит в этот союз, решила не менять красный цвет своих паспортов). Синие паспорта сегодня и у белорусов.
Паспорт Соединенных Штатов стал темно-синим в 1976 году, а до этого его цвет постоянно изменялся. До 1930-х годов штатовские документы были красными, затем стали зелеными, потом бордовыми, а в 1970-е годы черными.
3. Зеленые паспорта
Зелёные паспорта выбирают мусульманские страны.
Большинство исламских государств используют зеленые паспорта из-за важности этого цвета в их религии. Вариации зеленого цвета также используются членами ЭКОВАС - Экономического сообщества западноафриканских государств, в том числе Нигером и Сенегалом.
4. Черные паспорта
Чёрный паспорт - практичное решение.
Оказывается, иногда цвет паспорта выбирают по вполне практичным причинам. На темном цвете (даже на глубоких оттенках синего и красного) просто не видна грязь, а также черные паспорта выглядят более официально. В качестве примеров стран, которые решили руководствоваться столь практичными мотивами при выборе цвета главного документа их граждан, можно привести Республику Ботсвана, Замбию и Новую Зеландию (хотя в последнем случае, черный также считается одним из национальных цветов страны).
Также страны могут выбирать цвет паспорта, который в чем-то отражает и символизирует их нацию. К примеру, как было сказано выше, швейцарцы могут похвастаться ярко-красными паспортами, цвет которых был выбран по цвету флага страны. Точно так же многие исламские страны используют зеленые паспорта, поскольку этот цвет часто фигурирует в их флагах. А бывшие коммунистические страны, естественно же, до сих пор пользуются паспортами красного цвета.
5. Российские паспорта разного цвета
Может показаться странным, но у российских граждан могут быть разные цвета паспортов. Итак, самым ходовым документом является обычный, общегражданский паспорт красного цвета.
Зеленый дипломатический паспорт — самый престижный и выдается ограниченному кругу лиц. Дипломатический паспорт оформляет МИД РФ, а обладатели такого документа имеют так называемый дипломатический иммунитет. При пересечении границы для них открыт “зеленый коридор”. Но этот паспорт является собственностью РФ и после завершения срока служебной командировки за пределы ее территории подлежит возврату в организацию, направившую гражданина в заграничную командировку.
У ряда сотрудников аппарата губернатора и Законодательного собрания цвет паспортов — синий, а называются они — служебные. Служебные паспорта, как и дипломатические, являются собственностью Российской Федерации и возвращаются после командировки.
Паспорт моряка - тёмно красный - удостоверение личности моряка, как нетрудно догадаться, чаще всего встречается у жителей морских городов, таких как Мурманск. Он выдается людям, работающим на российских судах заграничного плавания или командируемым для работы на иностранных судах, в том числе и курсантам училищ.
БОНУС
А вот так выглядит карта цветов паспортов.
Карта паспортов. \ Фото: www.arabtrvl.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии