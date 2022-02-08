Красный, зелёный, синий...: от чего зависит цвет паспорта

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А какой цвет обложки под вашим паспортом?

Общеизвестно, что самому выбрать цвет обложки паспорта не получится, поскольку в каждой стране принят свой определенный цвет этого документа - красный, синий, зеленый или черный. Но даже люди, которые много путешествуют, зачастую не имеют ни малейшего представления, почему их паспорта того или иного цвета



Общеизвестно, что самому выбрать цвет обложки паспорта не получится, поскольку в каждой стране принят свой определенный цвет этого документа - красный, синий, зеленый или черный. Но даже люди, которые много путешествуют, зачастую не имеют ни малейшего представления, почему их паспорта того или иного цвета .

1. Красные паспорта

Самые разные оттенки красных паспортов.

2. Синие паспорта

Американский паспорт стал синим в 1976 году.

3. Зеленые паспорта

Зелёные паспорта выбирают мусульманские страны.

4. Черные паспорта

Чёрный паспорт - практичное решение.

5. Российские паспорта разного цвета

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