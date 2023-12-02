16 вещей, которые мужчинам стоило бы узнать о женском теле

Возможно, вы в это не поверите, но большинство людей в мире очень мало знают о том, что происходит с телами представителей противоположного пола. Тем не менее, это важно, если вы живете с таким «представителем» или состоите с ним в браке! Важно понимать, что где происходит и что как работает. В этом посте – 16 вещей, которых мужчины, как правило, не знают о теле женщин – и очень зря!









16. Волосы на теле у женщин растут быстрее, чем у мужчин

15. Не все женщины гибки, как акробаты

14. Быть красивой – это как работа на полную ставку

13. Грудь – не то, чем она кажется

12. Размер груди не так уж и важен

11. Овуляция – это важно

10. А девственность – это не важно

9. Не все женщины способны на сквирт

8. Растянутое влагалище означает не то, о чем вы думаете

7. Обратите внимание на способ эксплуатации

6. Не стесняйтесь просить помощи в исследовании ее тела

5. О некоторых вещах женщины не хотели бы, чтобы мужчины знали

4. Да, менструальные боли – это действительно (может быть) ТАК ужасно